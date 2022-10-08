Время пить вино из хризантем. Китай встретил сезон Ханьлу — Холодные росы

Хризантема в Поднебесной является символом несгибаемости человеческого духа, поскольку цветет очень поздно, вопреки наступающим холодам.

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Ханьлу (寒露) — это один из 24 сезонов традиционного китайского календаря, 17й по счету. С наступлением Ханьлу погода становится холоднее, во многих регионах Китая наступают заморозки, перестают трещать цыкады и вянут лотосы, а на севере дуют сильные ветры. Природа готовится к зиме.

Ханьлу приносит радость богатого урожая. На юге Китая созревают посевы осенних культур. В это время дни теплые, а ночи прохладные, бывает солнечный день, что создает благоприятные условия для осеннего урожая. В регионе к северу от реки Хуайхэ последовательно наступают подходящие периоды для посева рапса, бобовых и других культур.

Главным символом периода Ханьлу считается цветение хризантем.

[ + – ] Хризантема в Китае — символ несгибаемости человеческого духа Фото: Pexels

На Холодные росы пьют вино из хризантем цзюйхуа-цзю (菊花酒). Хризантема в Поднебесной является символом несгибаемости человеческого духа, поскольку цветет очень поздно, вопреки наступающим холодам.

Закусывают хризантемовое вино гранатами, которые как раз поспевают к этому сезону.

Кроме того, китайцы собирают урожай боярышника.

Осень в Китае – довольно сухой сезон. Потому рекомендации китайской медицины предписывают сохранять водный баланс организма и пить воду с медом, есть сладкие фрукты (груши, хурму и т.д.).

Укрепляйте здоровье и наслайждайтесь осенью, несмотря на наше сложное время.

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[ + – ] Укрепляйте здоровье и наслайждайтесь осенью! Фото: Pexels

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