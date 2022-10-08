Время пить вино из хризантем. Китай встретил сезон Ханьлу — Холодные росы
Хризантема в Поднебесной является символом несгибаемости человеческого духа, поскольку цветет очень поздно, вопреки наступающим холодам.
Ханьлу (寒露) — это один из 24 сезонов традиционного китайского календаря, 17й по счету. С наступлением Ханьлу погода становится холоднее, во многих регионах Китая наступают заморозки, перестают трещать цыкады и вянут лотосы, а на севере дуют сильные ветры. Природа готовится к зиме.
Ханьлу приносит радость богатого урожая. На юге Китая созревают посевы осенних культур. В это время дни теплые, а ночи прохладные, бывает солнечный день, что создает благоприятные условия для осеннего урожая. В регионе к северу от реки Хуайхэ последовательно наступают подходящие периоды для посева рапса, бобовых и других культур.
Главным символом периода Ханьлу считается цветение хризантем.
На Холодные росы пьют вино из хризантем цзюйхуа-цзю (菊花酒). Хризантема в Поднебесной является символом несгибаемости человеческого духа, поскольку цветет очень поздно, вопреки наступающим холодам.
Закусывают хризантемовое вино гранатами, которые как раз поспевают к этому сезону.
Кроме того, китайцы собирают урожай боярышника.
Осень в Китае – довольно сухой сезон. Потому рекомендации китайской медицины предписывают сохранять водный баланс организма и пить воду с медом, есть сладкие фрукты (груши, хурму и т.д.).
Укрепляйте здоровье и наслайждайтесь осенью, несмотря на наше сложное время.Важно