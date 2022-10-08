Час пити вино з хризантем. Китай зустрів сезон Ханьлу — Холодні роси

Хризантема в Піднебесній є символом незламності людського духу, оскільки цвіте дуже пізно, всупереч холодам, що настають.

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Ханьлу (寒露) — це один із 24 сезонів традиційного китайського календаря, 17-й за рахунком. З настанням Ханьлу погода стає холоднішою, у багатьох регіонах Китаю настають заморозки, перестають тріщати цикади та в'януть лотоси, а на півночі дмуть сильні вітри. Природа готується до зими.

Ханьлу приносить радість багатого врожаю. На півдні Китаю дозрівають посіви осінніх культур. У цей час дні теплі, а ночі прохолодні, буває сонячний день, що створює сприятливі умови для осіннього врожаю. У регіоні на північ від річки Хуайхе послідовно настають відповідні періоди для посіву ріпаку, бобових та інших культур.

Головним символом періоду Ханьлу вважається цвітіння хризантем.

[ + – ] Хризантема в Китаї — символ незламності людського духу Фото: Pexels

На Холодні роси п'ють вино з хризантем цзюй хуа-цзю (菊花酒). Хризантема в Піднебесній є символом незламності людського духу, оскільки цвіте дуже пізно, всупереч холодам, що настають.

Закушують хризантемове вино гранатами, які якраз достигають до цього сезону.

Крім того, китайці збирають урожай глоду.

Осінь у Китаї — досить сухий сезон. Тому рекомендації китайської медицини наказують зберігати водний баланс організму та пити воду з медом, їсти солодкі фрукти (груші, хурму тощо).

Зміцнюйте здоров'я і насолоджуйтесь осінню, незважаючи на наш складний час.

Джерело.

[ + – ] Зміцнюйте здоров'я та насолоджуйтесь осінню! Фото: Pexels

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