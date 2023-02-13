Любящие жару кактусы массово захватывают территорию в Альпах: ученые настроены скептически

Эти виды, как правило, обитают в жарком и сухом климате, однако теперь, им захотелось обосноваться на швейцарском горнолыжном курорте.

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Кактусы опунции предпочитают греться на солнышке и произрастать в жарком и сухом климате, например, таком как Гранд-Каньон. Однако в последнее время эти растения все активнее оккупируют территории, не предназначенные для их комфортного проживания — склоны швейцарских Альп, пишет Science Alert.

Исследователи предупреждают, что такое "переселение кактусов" вполне может оказаться опасным предупреждением об изменении климата. Отметим, что в прошлом году местный муниципалитет ясно дал понять, что кактусам в швейцарских Альпах не рады, а потому было принято решение выкорчевывать их с корнем.

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Отметим, что эти растения известны с 18 века и теперь, похоже, они активно распространяются в некоторых альпийских районах Швейцарии и Италии. По словам биолога, работающего в службе охраны природы кантона Вале, Яна Трипонеза, в некоторых частях Вале, по предварительным оценкам исследователей, кактусы уже занимают около трети доступной поверхности.

Несмотря на то, что опунции предпочитают жаркий климат, они вполне способны выдерживать и более низкие температуры — вплоть до -15 градусов Цельсия. В то же время, они крайне чувствительны к сырой погоде, а потому ученые полагают, что в швейцарских Альпах их привлекает уменьшение снежного покрова, которое создает для них благоприятную среду.

В последние несколько лет снежный покров в Альпах стремительно падает — сегодня он уже присутствует примерно на месяц меньше, чем в среднем по истории. По сути ситуация является беспрецедентной "за последние шесть столетий". В более раннем исследовании 2020 года ученые пришли к выводу, что снежный покров в Альпах сократился вдвое за последние 50 лет.

Исследователи отмечают, что глобальное потепление и повышение средней температуры значительно усложнило жизни на швейцарских склонах, на которых простаивают заброшенные подъемники и бесснежные склоны в самый разгар лыжного сезона.

Ранее Фокус уже писал об изменениях климата в действии: заснеженные Альпы становятся зелеными.