Кактуси, що люблять спеку, масово захоплюють територію в Альпах: учені налаштовані скептично

Ці види, як правило, мешкають у спекотному та сухому кліматі, проте тепер їм захотілося влаштуватися на швейцарському гірськолижному курорті.

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Кактуси опунції воліють грітися на сонечку та рости в спекотному та сухому кліматі, наприклад, такому як Гранд-Каньйон. Однак останнім часом ці рослини дедалі активніше окуповують території, не призначені для їхнього комфортного проживання, — схили швейцарських Альп, пише Science Alert.

Дослідники попереджають, що таке переселення кактусів цілком може виявитися небезпечним попередженням про зміну клімату. Зазначимо, що минулого року місцевий муніципалітет ясно дав зрозуміти, що кактусам у швейцарських Альпах не раді, а тому було ухвалено рішення викорчовувати їх із коренем.

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Зазначимо, що ці рослини відомі з 18 століття, і тепер, схоже, вони активно поширюються в деяких альпійських районах Швейцарії та Італії. За словами біолога, який працює в службі охорони природи кантона Валі, Яна Тріпонеза, в деяких частинах Валі, за попередніми оцінками дослідників, кактуси вже займають близько третини доступної поверхні.

Попри те, що опунції віддають перевагу спекотному клімату, вони цілком здатні витримувати й нижчі температури — аж до -15 градусів за Цельсієм. Водночас вони вкрай чутливі до сирої погоди, а тому вчені вважають, що в швейцарських Альпах їх приваблює зменшення снігового покриву, що створює для них сприятливе середовище.

В останні кілька років сніговий покрив в Альпах стрімко падає — сьогодні він уже присутній приблизно на місяць менше, ніж у середньому з історії. По суті, ситуація є безпрецедентною "за останні шість століть". У ранньому дослідженні 2020 року вчені дійшли висновку, що сніговий покрив в Альпах скоротився вдвічі за останні 50 років.

Дослідники зазначають, що глобальне потепління та підвищення середньої температури значно ускладнило життя на швейцарських схилах, на яких простоюють покинуті підйомники та безсніжні схили в розпал лижного сезону.

Раніше Фокус уже писав про зміни клімату в дії: засніжені Альпи стають зеленими.