Вечная валентинка. В Нью-Йорке парам предлагают признаться друг другу в любви с помощью таракана

Если подумать, тараканы идеальные существа, чтобы передать послание "я люблю тебя".

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День святого Валентина — один из самых романтических дней в году. Миллионы людей в этот день спешат отправить любимым послание и признаться в своих чувствах. Впрочем есть и те, кто в этот день особенно ярко пытается забыть о не сложившейся любви. В зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) уверены, какое послание вы не собирались бы отправить в этот день — лучший способ сказать это с помощью тараканов, пишет IFL Science.

Смотрители зоопарка объясняют, что порой нам сложно подобрать слова, чтобы признаться в своих чувствах, однако они предлагают беспроигрышный вариант "вызвать мурашки по коже у любимого". Для этого, по словам сотрудников зоопарка, достаточно лишь назвать таракана в честь своего Валентина, потому что, если в мире и есть что-то более вечное, чем любовь — "это тараканы".

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В зоопарке Бронкса отмечают, что этот подарок для особенного человека могут сделать все желающие — обойдется такое удовольствие всего в 15 долларов. Любопытно, если подумать, таракан действительно является лучшим способом сказать "я люблю тебя", а если подумать еще — то и лучшим способом сказать "я тебя ненавижу". В целом, какое бы послание вы не планировали отправить в этот День святого Валентина — тараканы лучший выбор.

Однако зоопарк Бронкса не единственный, предлагающий подобную услугу. Например, в зоопарке Эль-Пасо в Техасе всем желающим предлагают в этот день подшутить над бывшими — посетителям предлагают назвать в честь экс-партнеров таракана, а затем пронаблюдать, как его скормят сурикатам. "Месть — это блюдо, которое подается холодным, и желательно сурикату", — говорится в сообщении зоопарка. Акция носит символическое название "Хватит меня доставать".

Но и это еще не все. В зоопарке Лихай-Вэлли в Пенсильвании посетителям также предлагают подобное мероприятие под названием "Ошибка". На этот раз все желающие могут назвать именем бывших сверчка всего за 5 долларов, а затем посмотреть, как он станет праздничным обедом для других животных.

Зоопарк Сан-Антонио в Техасе не стал отставать от коллег и предложил назвать в честь бывших замороженных крыс, которые также станут обедом для хищников. К слову, здесь пошли дальше и расширили услугу для веганов — они могут назвать в честь бывших обед из овощей.

Как бы там ни было, а тараканы кажутся весьма неплохой идеей — они были на этой планете за миллионы лет до нас, и, вероятно, "будут смеяться последними".

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