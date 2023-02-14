Вічна валентинка. У Нью-Йорку парам пропонують зізнатися одне одному в коханні за допомогою таргана

Якщо подумати, таргани ідеальні істоти, щоб передати послання "я кохаю тебе".

Related video

День святого Валентина — один із найромантичніших днів на рік. Мільйони людей цього дня поспішають відправити коханим послання та зізнатися у своїх почуттях. Втім, є і ті, хто в цей день особливо яскраво намагається забути про кохання, яке не склалося. У зоопарку Бронкса (Нью-Йорк) впевнені: яке послання ви не збиралися б відправити цього дня — найкращий спосіб сказати це за допомогою тарганів, пише IFL Science.

Доглядачі зоопарку пояснюють, що часом нам складно підібрати слова, щоб зізнатися у своїх почуттях, проте вони пропонують безпрограшний варіант "викликати мурашки по шкірі коханого". Для цього, за словами співробітників зоопарку, достатньо лише назвати таргана на честь свого Валентина, бо якщо у світі і є щось більш вічне, ніж кохання — "це таргани".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У зоопарку Бронкса зазначають, що цей подарунок для особливої людини можуть зробити всі охочі — коштуватиме таке задоволення лише 15 доларів. Цікаво, якщо подумати, тарган справді є найкращим способом сказати "я кохаю тебе", а якщо подумати ще — то й найкращим способом сказати "я тебе ненавиджу". Загалом, яке б послання ви не планували відправити цього дня святого Валентина, таргани — найкращий вибір.

Однак зоопарк Бронкса не єдиний, який пропонує подібну послугу. Наприклад, у зоопарку Ель-Пасо в Техасі всім охочим пропонують цього дня пожартувати з колишніх — відвідувачам пропонують назвати на честь експартнерів таргана, а потім поспостерігати, як його згодують сурикатам. "Помста — це страва, яка подається холодною, і бажано сурикату", — йдеться в повідомленні зоопарку. Акція має символічну назву "Досить мене діставати".

Але це ще не все. У зоопарку Ліхай-Веллі в Пенсільванії відвідувачам також пропонують подібний захід під назвою "Помилка". Цього разу всі охочі можуть назвати ім'ям колишніх цвіркунів лише за 5 доларів, а потім подивитися, як він стане святковим обідом для інших тварин.

Зоопарк Сан-Антоніо в Техасі не відставав від колег і запропонував назвати на честь колишніх заморожених щурів, які також стануть обідом для хижаків. До речі, тут пішли далі та розширили послугу для веганів — вони можуть назвати на честь колишніх обід із овочів.

Як би там не було, а таргани здаються дуже непоганою ідеєю — вони були на цій планеті за мільйони років до нас і, ймовірно, "сміятимуться останніми".

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, що кохання робить із нашим мозком.