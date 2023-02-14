Найдена связь между нетрадиционной ориентацией и высоким риском инсульта, - ученые

Согласно небольшому исследованию, проведенному в Сан-Франциско, люди, которые идентифицируют себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры или небинарные люди, подвержены более высокому риску инсульта в молодом возрасте.

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Медицинские записи 26 пациентов, перенесших инсульт, которые идентифицируют себя как сексуальные и гендерные меньшинства, были проанализированы исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и больницы общего профиля Цукерберга в Сан-Франциско (ZSFG) и сравнивались с 78 пациентами с инсультом того же возраста, которые не идентифицировали себя как сексуальные и гендерные меньшинства.

В то время как традиционные риски инсульта, такие как курение, гипертония и диабет, были одинаковыми для обеих групп, пациенты из сексуальных и гендерных меньшинств с большей вероятностью имели "нетрадиционные риски инсульта", пишет SciTechDaily.

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К ним относятся ВИЧ и текущий или предыдущий анамнез сифилиса и гепатита С, а также состояния, которые могут увеличить риск инсульта в результате воспаления и закупорки кровеносных сосудов.

"Хотя показатели положительного результата были выше для тех, кто злоупотребляет психоактивными веществами, а также для имеющих ВИЧ, гепатит С и сифилис (группа меньшинств), они же и с большей вероятностью проходили тестирование, что может выявить эти заболевания", — сказала старший автор Николь Розендейл нейрогоспиталист отделения неврологии.

Из тех пациентов, которые прошли тестирование на ВИЧ, 8 из 23 (34,8%) в группе сексуальных и гендерных меньшинств были положительными, по сравнению с ни одним из 36 пациентов в группе, не принадлежащей к меньшинствам. Что касается гепатита С, 4 из 14 (28,5%) пациентов, протестированных в группе меньшинств, имели вирус, по сравнению с 4 из 19 (21%) в группе, не принадлежащей к меньшинствам. Среди протестированных на сифилис 5 из 19 (26,3%) имели сифилис в группе меньшинств, по сравнению с группой, не принадлежащей к меньшинствам, в которой показатель был нулевой среди 25 человек.

Группа меньшинств также имела более высокий уровень употребления психоактивных веществ, что само по себе является фактором риска для всех трех состояний: 11 из 18 (61,1%) дали положительный результат на вещества в анализах мочи во время госпитализации по сравнению с 19 из 56 (33,9%) в группе натуралов.

Из-за ограниченного числа пациентов из числа меньшинств в исследовании, ученые не смогли связать определенные подгруппы с рисками, сказал Розендейл, который также связан с Институтом неврологии UCSF Weill.

"Предыдущие исследования показали, что распространенность ВИЧ и сифилиса наиболее высока среди трансгендерных женщин, а также среди геев и бисексуальных цисгендерных мужчин. Риск инсульта, по-видимому, выше у лесбиянок, чем у гетеросексуальных женщин, и одно исследование показало, что у них был более высокий уровень инсульта, о котором они сообщали самостоятельно, — сказал Розендейл. Причин для этого может быть много — более высокий уровень курения, более высокая распространенность ожирения, влияние дискриминации на здоровье сосудов и ограниченный доступ к медицинской помощи".

В то время как средний возраст пациентов с инсультом в исследовательской больнице составлял 69 лет, средний возраст группы сексуальных и гендерных меньшинств составлял 55 лет.

Исследователи также обнаружили, что группа меньшинств чаще переносит повторный инсульт, несмотря на такие же показатели последующего наблюдения, как и группа, не принадлежащая к меньшинству. "В будущих исследованиях необходимо будет изучить причины повторного инсульта, в том числе роль стресса меньшинства, — сказал Розендейл. Стигма, предрассудки и дискриминация создают стрессовую среду, которая приводит к проблемам со здоровьем".

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