Знайдено зв'язок між нетрадиційною орієнтацією і високим ризиком інсульту, — вчені

Згідно з невеликим дослідженням, проведеним у Сан-Франциско, люди, які ідентифікують себе як лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери або небінарні люди, схильні до вищого ризику інсульту в молодому віці.

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Медичні записи 26 пацієнтів, які перенесли інсульт, котрі ідентифікують себе як сексуальні та гендерні меншини, були проаналізовані дослідниками з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та лікарні загального профілю Цукерберга в Сан-Франциско (ZSFG) і порівнювалися із 78 пацієнтами з інсультом того ж віку, які не ідентифікували себе як сексуальні та гендерні меншини.

У той час як традиційні ризики інсульту, такі як куріння, гіпертонія і діабет, були однаковими для обох груп, пацієнти із сексуальних і гендерних меншин із більшою ймовірністю мали "нетрадиційні ризики інсульту", пише SciTechDaily.

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До них належать ВІЛ та поточний або попередній анамнез сифілісу і гепатиту С, а також стани, які можуть збільшити ризик інсульту внаслідок запалення та закупорки кровоносних судин.

"Хоча показники позитивного результату були вищими для тих, хто зловживає психоактивними речовинами, а також для тих, хто має ВІЛ, гепатит С і сифіліс (група меншин), вони ж і з більшою ймовірністю проходили тестування, що може виявити ці захворювання", — сказала старша авторка Ніколь Розендейл, нейрогоспіталістка відділення неврології.

З тих пацієнтів, які пройшли тестування на ВІЛ, 8 із 23 (34,8%) у групі сексуальних і гендерних меншин були позитивними порівняно із жодним із 36 пацієнтів у групі, що не належала до меншин. Що стосується гепатиту С, 4 з 14 (28,5%) пацієнтів, протестованих у групі меншин, мали вірус порівняно з 4 з 19 (21%) у групі, яка не належала до меншин. Серед протестованих на сифіліс 5 із 19 (26,3%) мали сифіліс у групі меншин, порівняно з групою, яка не належала до меншин, у якій показник був нульовим серед 25 осіб.

Група меншин також мала вищий рівень вживання психоактивних речовин, що само собою є фактором ризику для всіх трьох станів: 11 із 18 (61,1%) дали позитивний результат на речовини в аналізах сечі під час госпіталізації порівняно з 19 із 56 (33,9%) у групі осіб із гетеросексуальною орієнтацією.

Через обмежену кількість пацієнтів серед меншин у дослідженні вчені не змогли пов'язати певні підгрупи з ризиками, сказав Розендейл, який також пов'язаний з Інститутом неврології UCSF Weill.

"Попередні дослідження показали, що поширеність ВІЛ та сифілісу найвища серед трансгендерних жінок, а також серед геїв і бісексуальних цисгендерних чоловіків. Ризик інсульту, мабуть, вищий у лесбіянок, ніж у гетеросексуальних жінок, й одне дослідження показало, що в них був вищий рівень інсульту, про який вони повідомляли самостійно, — сказав Розендейл. Причин для цього може бути багато — більший рівень куріння, більша поширеність ожиріння, вплив дискримінації на здоров'я судин та обмежений доступ до медичної допомоги".

У той час як середній вік пацієнтів з інсультом у дослідницькій лікарні становив 69 років, середній вік групи сексуальних і гендерних меншин становив 55 років.

Дослідники також з'ясували, що група меншин частіше переносить повторний інсульт, незважаючи на такі ж показники подальшого спостереження, як і група, яка не належить до меншин. "У майбутніх дослідженнях необхідно буде вивчити причини повторного інсульту, зокрема роль стресу меншини, — сказав Розендейл. Стигма, забобони та дискримінація створюють стресове середовище, яке призводить до проблем зі здоров'ям".

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