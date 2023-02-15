Путь из Африки, через Азию в Америку. Ученые рассказали, как люди заселяли мегаконтинент Сахул

Между 75 000 и 50 000 годами назад люди начали прокладывать свой путь через мегаконтинент Сахул — сушу, соединявшую современные Австралию, Тасманию, Новую Гвинею и острова Ару.

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Новые исследования раскрывают больше о маршрутах, которыми пользовались эти древние люди, и о том, сколько времени им понадобилось, чтобы полностью изучить крайние точки Сахула. О заселении этих земель рассказывают Science Alert.

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Чтобы люди полностью прошли огромную территорию, могло понадобиться до 10 000 лет, что вдвое дольше, чем считалось ранее.

Чтобы уточнить свои оценки, исследователи разработали новую, более сложную модель, которая учитывает факторы, влияющие на путешествия, такие как способность земли снабжать пищей, распределение источников воды и топографию ландшафта.

[ + – ] Исследователи объединили данные двух ранее опубликованных исследований, одно из которых моделировало закономерности перемещения и роста населения с помощью сеточной системы, а второе наметило вероятные "супермагистрали" разведки на основе ландшафтных особенностей Фото: Flinders University

"То, как люди взаимодействуют с рельефом, экологией и, возможно, с другими людьми, меняет результаты наших моделей, обеспечивая более реалистичными", — говорит эколог Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии.

Исследователи объединили данные двух ранее опубликованных исследований, одно из которых моделировало закономерности перемещения и роста количества населения с помощью сетевой системы, а второе нанесло вероятные "супермагистрали" разведки на основе ландшафтных особенностей.

[ + – ] Новая модель также обнаружила новый коридор движения на юг через центр Сахула Фото: Bradshaw et al., Quaternary Science Reviews, 2023

Помимо расширения прогноза на время, необходимое для заселения мегаконтинента из-за ограничений, наложенных топографией, новая модель также обнаружила новый коридор движения на юг через центр Сахула.

"Человек, который ходит по ландшафту и выбирает этот основной путь неоднократно, вероятно, приведет к созданию миграционных коридоров, поскольку некоторые люди со временем передают знание ландшафта остальному населению", — пишут исследователи в опубликованной статье.

Миграция, вероятнее всего, началась через Тимор, а затем через западные части Новой Гвинеи. Быстрая экспансия затем происходила на юг в Большой Австралийский залив и на север в Новую Гвинею.

Исследователи также предполагают, что путешествия в Тасманию были бы ограничены подъемом и спадом уровня моря в Бассовом проливе — пример того, как новая модель учитывает влияние ландшафта на распространение популяции.

"Наше обновленное моделирование показывает, что Новая Гвинея заселялась постепенно в течение 5,000-6,000 лет, сначала сосредотачиваясь на Центральном нагорье и Арафурском море, а затем достигая архипелага Бисмарка на востоке", — говорит Брэдшоу.

Исследователи считают, что их выводы можно применить к другим частям мира, когда речь идет о картографировании того, как Homo sapiens прокладывал свой путь из Африки, через Азию в Америку, хотя модели придется адаптировать к разным регионам.

Эти прогнозы можно было бы затем подкрепить и проверить с помощью находок по археологическим раскопкам, которые и сделали в этом конкретном исследовании.

То ли преимущество маршрута через две горы, а не через них, или держаться поближе к источникам воды, эти детали могут быть важны, когда речь идет о том, куда и как быстро распространяется население.

"Это также демонстрирует силу сочетания вычислительных моделей с археологией и антропологией для усовершенствования нашего понимания человечества", — говорит археолог Стефани Крабтри из Университета штата Юта.

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