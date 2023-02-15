К чему-то готовятся. Ученые рассказали, почему люди одержимы сериалами о серийных убийцах

Исследователи считают, что одержимость криминальными шоу и историями реальных убийц имеет биологическую причину и является некой подготовкой к будущему.

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В последние годы фильмы и сериалы, рассказывающие о жизни самых известных серийных убийц становятся все более популярными — лишь в последние несколько лет Netflix выпустил два сериала о Джеффри Дамере и Ночном Сталкере, которые крайне быстро стали очень популярными, пишет Daily Mail.

Как и в случае с жестокими компьютерными играми, общественность немного взволнована таким интересом к жизни серийных убийц. В результате научный сотрудник Датской лаборатории рекреационного страха Колтан Скривнер решил пролить свет на причины возникновения одержимости криминальными шоу и их последствиями для человека.

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По словам Скривнера, просмотр фильмов и сериалов о реальных криминальных преступлениях — это, по сути, наш способ подготовиться к подобным ситуациям в реальном мире. Исследователи считают, что подобный контент в какой-то мере является от части обучающим, по крайней мере воспринимается, как обучающий.

Отметим, что исследователи также провели опрос среди двух тысяч фанатов историй жизни настоящих серийных убийц и их преступлений. Опрос показал, что 76% опрошенных считают, что потребление контента о реальных преступлениях помогает им избежать подобных ситуаций в реальной жизни.

Ученые предполагают, что просмотр подобных сериалов и фильмов позволяет людям чувствовать себя более подготовленным к такого рода ситуациям. Если в реальной жизни в будущем возникнет подобная ситуация, человек будет чувствовать себя более подготовленным и будет знать, что ему следует или не следует делать.

Отметим, что "Дамер – Монстр: История Джеффри Дамера" был выпущен 21 сентября 2022 года и мгновенно занял первое место в списке 10 лучших на Netflix. Сериал рассказывает историю серийного убийцы, который совершил многочисленные преступления в период между 1978 и 1991 годами. В конце концов преступника и каннибала забили до смерти в тюрьме в 94 году.

В январе 2021 году Netflix также выпустил четырехсерийный фильм "Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу", рассказывающий историю Ричарда Рамиреса, который известен под прозвищем Ночной Сталкер. Он был серийным убийцей и насильником, который терроризировал Лос-Анджелес с 1984 по 1985 годы и совершил в общей сложности более дюжины убийств. Известно, что его жертвам было от 6 до 82 лет.

Подобные сериалы тут же становятся популярными, однако общественность взволнована тем, что люди, которые погружаются в настоящие преступления, с большей вероятностью сами могут совершить насильственные преступления. Впрочем никаких доказательств с точки зрения науки нет.

Скривнер отмечает, что есть разница между потерей чувствительности к просмотру графического контента по телевизору и мирным отношением к графическому контенту, происходящему вокруг вас. В качестве аргумента он также приводит исследование жестоких игр за последние 20 лет. Ученые пришли к выводу, что жестокие игры не делают детей более жестокими. Скривенер уверен, что с просмотром историй о реальных убийствах та же история — они не могут сделать человека более жестоким, менее сочувствующим жертве, сопереживающим убийце или готовым пойти на преступление.

В то же время опрос свидетельствует о том, что люди буквально одержимы историями о реальных убийцах. Так, например:

75% смотрят новую версию сразу после ее выхода;

71% просматривают сериал полностью за один присест;

44% признают, что у них есть "любимый" серийный убийца;

67% были бы рады возможности пообщаться с убийцами;

71% чувствуют себя менее заслуживающими доверия со стороны других, из-за того, что потребляют много криминального контента.

И все же исследователи считают, что подобное увлечение хоть и может иметь некоторые психологические последствия, они все же являются маловероятными. Кроме того исследования Университета Иллинойса, проведенное в 2010 году свидетельствует о том, что женщин привлекают программы о настоящих преступлениях, потому что они бояться стать жертвой серийного убийцы. Фактически женщины считают подобный контент своего рода "учебником по тактике выживания", если они окажутся в лапах серийного убийцы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали миф, что убийца и каннибал Джеффри Дамер был психопатом.