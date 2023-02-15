До чогось готуються. Вчені розповіли, чому люди одержимі серіалами про серійних вбивць

Дослідники вважають, що одержимість кримінальними шоу та історіями реальних убивць має біологічну причину і є певною підготовкою до майбутнього.

Related video

В останні роки фільми та серіали, що розповідають про життя найвідоміших серійних вбивць, стають все популярнішими — лише в останні кілька років Netflix випустив два серіали про Джеффрі Дамера і Нічний Сталкер, які вкрай швидко стали дуже популярними, пише Daily Mail.

Як і у випадку з жорстокими комп'ютерними іграми, громадськість трохи схвильована такими інтересами до життя серійних убивць. У результаті науковий співробітник Данської лабораторії рекреаційного страху Колтан Скривнер вирішив пролити світло на причини виникнення одержимості кримінальними шоу та їх наслідками для людини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Скривнера, перегляд фільмів та серіалів про реальні кримінальні злочини — це, по суті, наш спосіб підготуватися до таких ситуацій у реальному світі. Дослідники вважають, що такий контент певною мірою є від частини навчальним, принаймні сприймається як навчальний.

Зазначимо, що дослідники також провели опитування серед двох тисяч фанатів історій життя справжніх серійних убивць та їхніх злочинів. Опитування показало, що 76% опитаних вважають, що споживання контенту про реальні злочини допомагає їм уникнути таких ситуацій у реальному житті.

Вчені припускають, що перегляд таких серіалів і фільмів дозволяє людям почуватися підготовленішим до таких ситуацій. Якщо в реальному житті в майбутньому виникне така ситуація, людина почуватиметься підготовленішою і знатиме, що їй слід чи не слід робити.

Зазначимо, що "Дамер — Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" випущений 21 вересня 2022 і миттєво посів перше місце в списку 10 кращих на Netflix. Серіал розповідає історію серійного вбивці, який скоїв численні злочини у період між 1978 та 1991 роками. Зрештою злочинця та канібала забили до смерті у в'язниці у 94 році.

У січні 2021 року Netflix також випустив чотирисерійний фільм "Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю", який розповідає історію Річарда Раміреса, який відомий під прізвисько Нічний Сталкер. Він був серійним вбивцею і ґвалтівником, який тероризував Лос-Анджелес з 1984 по 1985 роки і вчинив загалом понад дюжину вбивств. Відомо, що його жертвам було від 6 до 82 років.

Такі серіали відразу стають популярними, проте громадськість схвильована тим, що люди, які поринають у справжні злочини, з більшою ймовірністю самі можуть скоїти насильницькі злочини. Втім, жодних доказів з погляду науки немає.

Скривнер зазначає, що є різниця між втратою чутливості до перегляду графічного контенту по телевізору та мирним ставленням до графічного контенту навколо вас. Як аргумент, він також наводить дослідження жорстоких ігор за останні 20 років. Вчені дійшли висновку, що жорстокі ігри не роблять дітей жорстокішими. Скривенер впевнений, що з переглядом історій про реальні вбивства та сама історія — вони не можуть зробити людину жорстокішою, менш співчутливою до жертвіи, співпереживаючим вбивці або готовою піти на злочин.

Водночас опитування свідчить про те, що люди буквально одержимі історіями про реальних вбивць. Так, наприклад:

75% дивляться нову версію відразу після її виходу;

71% переглядають серіал повністю за один присід;

44% визнають, що у них є "улюблений" серійний убивця;

67% були б раді нагоди поспілкуватися з убивцями;

71% відчувають себе менш заслуговують на довіру з боку інших, через те, що споживають багато кримінального контенту.

І все ж таки дослідники вважають, що подібне захоплення хоч і може мати деякі психологічні наслідки, вони все ж таки є малоймовірними. Крім того дослідження Університету Іллінойсу, проведене у 2010 році, свідчить про те, що жінок залучають програми про справжні злочини, бо вони бояться стати жертвою серійного вбивці. Фактично жінки вважають подібний контент свого роду "підручником із тактики виживання", якщо вони опиняться в лапах серійного вбивці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали міф, що вбивця та канібал Джеффрі Дамер був психопатом.