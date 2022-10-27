Співчутливий монстр. Вчені розвінчали міф, що вбивця та канібал Джеффрі Дамер був психопатом

Нейробіолог описав стан серійного вбивці, який знову прославився на весь світ після виходу серіалу Netflix "Монстр: Історія Джеффрі Дамера".

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Наприкінці вересня на стрімінговому сервісі Netflix вийшов мінісеріал про серійного вбивцю, на ім'я Джеффрі Дамер. Наразі розважальний сервіс пропонує глядачам подивитися перший сезон серіалу "Монстр: Історія Джеффрі Дамера", який створений у жанрі біографічної кримінальної драми та заснований на реальних подіях із життя серійного вбивці, пише Daily Mail.

Після виходу серіалу на екрани вчені помітили, що багато хто схильний називати Дамера і йому подібний до вбивць психопатами. Однак, на думку професора Джеймса Феллона, фізіотерапевта з Каліфорнійського університету в Ірвіні, настав час розставити крапки над "і".

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Насправді, на думку Феллона, поведінка Дамера більше відповідає поведінці людини з прикордонним розладом особистості (ПРО), а використовувати термін "психопат" для опису будь-якої нестійкої чи небезпечної поведінки не зовсім правильно.

Доктор Фелон зазначає, що Дамер страждає на це захворювання, мабуть, через своє нестабільне дитинство. ПРО характеризується порушенням здатності регулювати свої емоції, а також поганим контролем імпульсів, що дуже відповідає опису поведінки Дамера — він проявляв "емоційне співчуття до людей".

У новому мінісеріалі від Netflix "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" розповідається історія однойменного серійного вбивці, який у період з 1978 по 1991 роки вбив загалом 16 чоловіків та хлопчиків у США. Ще до суду, 1992 року, Дамеру поставили діагноз "ПРО", проте для простоти ЗМІ і далі продовжували його називати "психопатом", у чому, на думку вчених, не було правди.

[ + – ] Дамер на суді 1992 року в Мілуокі, штат Вісконсин Фото: джеффри дамер

Психопати — люди, яким бракує співчуття, вони схильні маніпулювати, а часто ігнорують наслідки своїх дій. Доктор Феллон понад 30 років вивчає томографію мозку психопатів, особливо вбивць та серійних убивць, також він досліджував низку інших розладів, зокрема і ПРО.

На думку лікаря, цей розлад характеризується крайньою емоційною нестабільністю, імпульсивною поведінкою, а також нестабільними відносинами та тривожними моделями поведінки. Виходячи з цього, доктор Феллон вважає, що Дамер все ж таки страждав від ПРО, а не психопатії — він занадто боявся бути покинутим, щоб слідувати стежці психопата.

Крім того, Дамер виявляв деякі аспекти поведінки, які просто не вписуються в межі психопатії, наприклад, виявляв співчуття та встановлював з людьми зв'язку так, як не став би психопатом. Феллон вважає, що його злочини насамперед були мотивовані страхом бути покинутим — коріння цього страху, на думку вчених, заховано в його нестабільному дитинстві.

Щобільше, доктор Феллон вважає, що страх бути покинутим змушував Дамера не тільки вбивати своїх жертв, але, мабуть, саме він підштовхнув його і до канібалізму (за це його прозвали "Мілуокський канібал") — такий собі спосіб стати єдиним цілим з тими кого він не хотів відпускати.

До ники причин, що вказують на те, що Дамер мав прикордонний розлад особистості, також вказують: гіперсексуальність і безрозсудна участь у незахищеному сексі, саморуйнівна поведінка і потрапляння в ризикові ситуації, а також пристрасть до психотропних речовин. Всі ці симптоми зустрічаються частіше при ПРО, ніж психопатії.

Зазначимо, що жодних доказів того, що Дамер був психопатом, досі не існує. Однак нам навряд чи вдасться колись дізнатися про це напевно — вчені не мають інформації про його генетику або зображення мозку. Однак доктор Феллон, виходячи зі свого 30-річного досвіду, схиляється до того, що Дамер все ж таки страждав від прикордонного розладу особистості.

Раніше Фокус писав, що серіал про маніяка та людожера Джеффрі Дамера став новим хітом Netflix.