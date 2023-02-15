Собачий характер. Ученые выяснили, что у питомцев и их хозяев есть нечто общее

Похоже, не зря говорят, что владельцы со временем начинают походить на своих питомцев — исследователи выяснили, что на этом сходства не заканчиваются.

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Порой нам кажется, что владелец и питомец чрезвычайно схожи в поведении — новое исследование предполагает, что нам не просто кажется, порой, оно так и есть. Исследователи выяснили, что владельцы, у которых хорошие отношения с питомцами, на самом деле имеют такой же характер, что и они, пишет Daily Mail.

Предполагается, что владельцы совпадают со своими пушистыми друзьями по степени теплоты, удовольствия от прогулок на свежем воздухе, а также самоотверженности в отношении собственности.

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В новом исследовании ученые из Института истории человечества имени Макса Планка в Германии проанализировали почти три десятка опубликованных статей об отношениях собак и их владельцев. Ученые обнаружили, что прочная связь между хозяином и питомцем укреплялась, когда собаки были более открыты, приятны и невротичны, чем их владелец.

Тогда авторы исследования предположили, что открытость и покладистость собаки могут представлять черты, которые позволяют владельцу и питомцу облегчить социальные взаимодействия. В особенности это проявляется в тех случаях, когда хозяева не обладают этими чертами.

Теперь ученые уверены, что формирование функциональных отношений с собакой оказывают как физические, так и психологические преимущества для человека. Поэтому в новом исследовании они сфокусировались на выяснении черт личности, которые приводят к позитивным отношениям между собакой и человеком. Ученые полагают, что результаты данного исследования позволят изменить тенденцию, установившуюся после начала пандемии коронавируса, когда многие из владельцев начали отказываться от своих питомцев по ряду факторов.

Отметим, что в исследовании функциональные отношения между человеком и собакой рассматривались как "дополняющие", когда оба были одинаково дружелюбны, но противоположны в доминировании и подчинении.

В ходе исследования ученые обнаружили, что комплиментарные отношения связаны с высокой привязанностью, а следовательно, более длинными, заботливыми и полноценными отношениями. В то же время дисфункциональные отношения сопровождались поведенческими проблемами у собак, в том числе агрессия и тревога разлуки.

Кроме того ученые обнаружили, что с функциональными отношениями связан такие черты характера собак, как:

энергия;

привязанность;

интеллект;

открытость;

покладистость;

отзывчивость%

обучение.

В то же время проблемные отношения с хозяевами были связаны с такими чертами характера, как:

ассоциальность;

территориальность;

не поддаваемость дрессировке;

тяга к разрушению.

Также исследователи заметили, что невротические и избегающие владельцы, которым все равно на чужое мнение, как правило, имели более агрессивных домашних питомцев. В то же время очень привязанные владельцы сталкивались с тревогой разлуки у питомца.

В то же время авторы отмечают, что ни один из реципиентов, участвовавших в 29 исследованиях, не учитывал совместимость личности или привязанности при выборе питомца. Напротив, многие заявили, что часто выбирали пушистого друга лишь по внешности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.