Собачий характер. Учені з'ясували, що у вихованців та їхніх господарів є щось спільне

Схоже, недаремно кажуть, що власники з часом починають бути схожими на своїх вихованців — дослідники з'ясували, що на цьому подібності не закінчуються.

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Часом нам здається, що власник і вихованець надзвичайно схожі у поведінці — нове дослідження припускає, що нам не просто здається, часом воно так і є. Дослідники з'ясували, що власники, які мають добрі стосунки з вихованцями, насправді мають такий самий характер, що й вони, пише Daily Mail.

Передбачається, що власники збігаються зі своїми пухнастими друзями за рівнем теплоти, задоволення від прогулянок на свіжому повітрі, а також самовідданості щодо власності.

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У новому дослідженні вчені з Інституту історії людства імені Макса Планка у Німеччині проаналізували майже три десятки опублікованих статей про стосунки собак та їхніх власників. Учені з'ясували, що міцний зв'язок між господарем і вихованцем зміцнювався, коли собаки були відкритіші, приємніші та невротичніші, ніж їх власник.

Тоді автори дослідження припустили, що відкритість і поступливість собаки можуть бути рисами, які дозволяють власнику та вихованцю полегшити соціальні взаємодії. Особливо це проявляється у тих випадках, коли господарі не мають цих рис.

Наразі вчені впевнені, що формування функціональних взаємин із собакою надають як фізичні, так і психологічні переваги для людини. Тому в новому дослідженні вони сфокусувалися на з'ясуванні рис особистості, які призводять до позитивних стосунків між собакою та людиною. Учені вважають, що результати цього дослідження дозволять змінити тенденцію, що встановилася після початку пандемії коронавірусу, коли більшість власників почали відмовлятися від своїх вихованців за низкою факторів.

Зазначимо, що в дослідженні функціональні взаємними між людиною та собакою розглядалися як "доповнювальні", коли обидва були однаково доброзичливі, але протилежні у домінуванні та підпорядкуванні.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що компліментарні взаємини пов'язані з високою прихильністю, а отже, довшими, турботливими та повноцінними стосунками. У той же час дисфункціональні стосунки супроводжувалися поведінковими проблемами у собак, зокрема агресія та тривога розлуки.

Крім того, вчені з'ясували, що із функціональними стосунками пов'язані такі риси характеру собак, як:

енергія;

прихильність;

інтелект;

відкритість;

поступливість;

чуйність;

навчання.

Водночас проблемні стосунки з господарями пов'язані з такими рисами характеру, як:

асоціальність;

територіальність;

не підданість дресирування;

потяг до руйнування.

Також дослідники зауважили, що невротичні й унікальні власники, яким все одно на чужу думку, як правило, мали агресивніших домашніх вихованців. Водночас дуже прив'язані власники стикалися з тривогою розлуки у вихованця.

Водночас автори зазначають, що жоден із реципієнтів, які брали участь у 29 дослідженнях, не враховував сумісність особи чи прихильності під час вибору вихованця. Навпаки, багато хто заявив, що часто обирали пухнастого друга лише за зовнішністю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.