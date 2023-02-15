Подслушать "разговоры" бактерий. Найден новый способ борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Исследователи обнаружили способ контролировать электрическую сигнализацию у бактерий, чтобы лучше понять устойчивость к антибиотикам.

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Подобно нейронам в человеческом мозгу, бактерии используют электричество для общения и реагирования на сигналы окружающей среды, ученые пытаются использовать электрическую сигнализацию бактерий в своих целях: этот мощный инструмент поможет лучше понять бактериальные инфекции, включая глобальную угрозу устойчивости к противомикробным препаратам. Все связано с тем, что такая электрическая передача сигналов участвует в поглощении антибиотиков и приводит к тому, что некоторые бактерии выживают при воздействии антибиотиков, пишет Technology Networks.

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В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, ученые из университетов Уорвика и Миланского политехнического университета сообщают о важном шаге вперед в регулировании электрических сигналов бактерий с помощью света. Команда использовала молекулу Ziapin2, которая связывается с мембранами бактерий и меняет свою структуру при воздействии света (так называемый "фотопереключатель").

Доктор Мунехиро Асалли, адъюнкт-профессор факультета наук о жизни Университета Уорвика, сказал: "Мы обнаружили, что при воздействии сине-зеленого света бактерии проявляют электрическую картину, известную как гиперполяризация (изменение заряда поверхности клетки). Мы показали, что Ziapin2 вызывает открытие специальных каналов, вызывая электрические изменения в бактериальных клетках".

"Хотя этот метод еще на ранних стадиях исследования, он может помочь нам в будущем лучше понять микробные явления, такие как передача сигналов между клетками, эффективность антибиотиков и устойчивость к противомикробным препаратам", — добавил доктор Тайлиз де Соуза, научный сотрудник Университета из Уорика.

Джузеппе Патерно, доцент кафедры физики Миланского политехнического университета, говорит: "Внедрение световых методов у бактерий потенциально может открыть новые захватывающие направления исследований. Помимо создания нового инструмента для изучения устойчивости к противомикробным препаратам, этот подход можно использовать для создания бактериальных гибридов, которые могут воспринимать свет и выполнять полезные задачи, такие как доставка лекарств в труднодоступные места тела".

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