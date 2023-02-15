Підслухати "розмови" бактерій. Знайдено новий спосіб боротьби зі стійкістю до антибіотиків

Дослідники виявили спосіб контролювати електричну сигналізацію у бактерій, щоб краще зрозуміти стійкість до антибіотиків.

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Подібно до нейронів у людському мозку, бактерії використовують електрику для спілкування та реагування на сигнали навколишнього середовища, вчені намагаються використовувати електричну сигналізацію бактерій у своїх цілях: цей потужний інструмент допоможе краще зрозуміти бактеріальні інфекції, включаючи глобальну загрозу стійкості до протимікробних препаратів. Все пов'язано з тим, що така електрична передача сигналів бере участь у поглинанні антибіотиків і призводить до того, що деякі бактерії виживають при дії антибіотиків, пише Technology Networks.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Advanced Science, вчені з університетів Ворвіка та Міланського політехнічного університету повідомляють про важливий крок уперед у регулюванні електричних сигналів бактерій за допомогою світла. Команда використовувала молекулу Ziapin2, яка зв'язується з мембранами бактерій та змінює свою структуру при впливі світла (так званий "фотоперемикач").

Доктор Мунехіро Асаллі, ад'юнкт-професор факультету наук про життя Університету Ворвіка, сказав: "Ми виявили, що при впливі синьо-зеленого світла бактерії виявляють електричну картину, відому як гіперполяризація (зміна заряду поверхні клітини). Ми показали, що Ziapin2 викликає відкриття каналів, викликаючи електричні зміни у бактеріальних клітинах".

"Хоча цей метод ще на ранніх стадіях дослідження, він може допомогти нам у майбутньому краще зрозуміти мікробні явища, такі як передача сигналів між клітинами, ефективність антибіотиків та стійкість до протимікробних препаратів", — додав доктор Тайліз де Соуза, науковий співробітник Університету з Ворвіка.

Джузеппе Патерно, доцент кафедри фізики Міланського політехнічного університету, каже: "Впровадження світлових методів у бактерій потенційно може відкрити нові захопливі напрями досліджень. Крім створення нового інструменту для вивчення стійкості до протимікробних препаратів, цей підхід можна використовувати для створення бактеріальних гібридів, які можуть сприймати світло і виконувати корисні завдання, такі як доставка ліків у важкодоступні місця тіла.

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