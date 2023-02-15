Смерть, голод и разруха. Мир забыл о возможных ужасах ядерной зимы, но исследователи напоминают

Исследование показывает, что понимание последствий ядерной войны большинство людей черпают из устаревших данных, а угроза ядерной зимы ближе, чем когда-либо.

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В тени холодной войны между США и СССР многие в мире опасались надвигающейся перспективы ядерной зимы, однако с тех пор внимание человечества сместилось от его ужасов и привело к общему отсутствию осведомленности относительно того, насколько такое развитие событий является опасным для человечества, пишет Science Alert.

По словам исследователя глобальных рисков и эксперта по дипломатии в Центре изучения экзистенциальных рисков (CSER) Пола Ингрэма в 2023 году мы столкнулись с более высоким риском ядерной войны, чем когда-либо до этого. Тем не менее мало кто знает или обсуждает возможные долгосрочные последствия ядерной зимы для планеты и человечества в целом.

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Отметим, что сами факты достаточно очевидны. В результате ядерной войны погибнут миллионы жителей планеты, затем наступит ядерная зима, обломки, образовавшиеся в результате ядерной войны, заблокируют большую часть нашего солнечного света на срок до 10 лет. Для выживших последствия также будут разрушительными — их ждет глобальное снижение температуры, за которым последует неурожай, а затем голод и смерть.

Пол Ингрэм является единственным автором отчета, который еще не прошел рецензирования. Для подготовки доклада он использовал онлайн опрос в котором приняли участие 1,5 тысяч человек из Великобритании и 1,5 тысяч человек из США. В ходе опроса он попросил реципиентов ответить на ряд вопросов о том, что им известно о ядерной войне и зиме, их последствиях для планеты и человечества, а также то, откуда они получили эту информацию.

Результаты свидетельствуют о том, что только 3,2% респондентов из Великобритании и 7,5% из США знают о последствиях ядерной войны из современных источников. Большая же часть участников опроса заявила, что известная им информация была получены или опубликована еще в 80-е годы, в период усиления враждебности холодной войны.

На этом Ингрэм не остановился, он попросил людей ответить, как бы они хотели, чтобы правительства отреагировали в случае ядерного удара. При этом половине участников опроса была показана карта карта последствий ядерной войны, а другим — нет.

Отметим, что инфографика ядерной зимы была создана учеными в 2022 году. Минимальная предполагаемая ядерная война включает в себя сотню ядерных боеголовок по 15 килотонн каждая (примерно такого же размера, что и в Хиросиме). Отметим, что это составляет лишь 0,1% от общего совокупного ядерного потенциала США и России.

Ученые провели подсчеты и пришли к выводу, что такая самая минимальная ядерная война приведет к 27 миллионам прямых жертв, а также 225 миллионам дополнительных смертей от голода. В то же время самый печальный и масштабный сценарий предрекает прямую смерть от бомбежек 400 миллионов человек, а также более 5 миллиардов человек, которые погибнут от голода после.

В ходе опроса Ингрэм обнаружил, что в случае ядерной атаки на Украину со стороны России почти каждый пятый человек поддержал возмездие с применением ядерного оружия. Однако для тех, кому показали инфографику последствий ядерной зимы этот показатель снизился на 13% в Великобритании и 16% в Штатах.

Исследователи отмечают, что оценки последствий ядерной войны расходятся, однако даже самые "лучшие сценарии" явно будут чрезвычайно ужасными для планеты и человечества.

Ранее Фокус писал о том, как пережить ядерный взрыв: ученые рассказали, что делать и где укрыться от взрывной волны.