Смерть, голод та розруха. Світ забув про можливі жахіття ядерної зими, але дослідники нагадують

Дослідження показує, що розуміння наслідків ядерної війни більшість людей черпає із застарілих даних, а загроза ядерної зими ближча, ніж будь-коли.

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У тіні холодної війни між США і СРСР багато у світі побоювалися перспективи ядерної зими, що насувається, проте відтоді увага людства змістилася від його жахів і призвела до загальної відсутності поінформованості щодо того, наскільки такий розвиток подій є небезпечним для людства, пише Science Alert.

За словами дослідника глобальних ризиків та експерта з дипломатії в Центрі вивчення екзистенційних ризиків (CSER) Пола Інграма у 2023 році ми зіткнулися з вищим ризиком ядерної війни, ніж будь-коли раніше. Проте мало хто знає чи обговорює можливі довгострокові наслідки ядерної зими для планети та людства загалом.

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Зазначимо, що самі факти є досить очевидними. Внаслідок ядерної війни загинуть мільйони жителів планети, потім настане ядерна зима, уламки, що утворилися внаслідок ядерної війни, заблокують більшу частину нашого сонячного світла на строк до 10 років. Для тих, хто вижив, наслідки також будуть руйнівними — на них чекає глобальне зниження температури, за яким піде неврожай, а потім голод і смерть.

Пол Інграм є єдиним автором звіту, який ще не пройшов рецензування. Для підготовки доповіді він використав онлайн опитування, в якому взяли участь 1,5 тисячі людей з Великобританії і 1,5 тисячі людей з США. Під час опитування він попросив реципієнтів відповісти на низку питань про те, що їм відомо про ядерну війну та зиму, їх наслідки для планети та людства, а також те, звідки вони отримали цю інформацію.

Результати свідчать про те, що лише 3,2% респондентів із Великобританії та 7,5% із США знають про наслідки ядерної війни із сучасних джерел. Більша частина учасників опитування заявила, що відома їм інформація була отримана або опублікована ще в 80-ті роки, у період посилення ворожості холодної війни.

На цьому Інграм не зупинився, він попросив людей відповісти, як би вони хотіли, щоб уряд відреагував у разі ядерного удару. Водночас половині учасників опитування показали картку карт наслідків ядерної війни, а іншим — ні.

Зазначимо, що інфографіку ядерної зими створили вчені у 2022 році. Мінімальна ймовірна ядерна війна включає сотню ядерних боєголовок по 15 кілотонн кожна (приблизно такого ж розміру, що і в Хіросімі). Зазначимо, що це лише 0,1% від загального сукупного ядерного потенціалу навіть Росії.

Вчені провели підрахунки і дійшли висновку, що така мінімальна ядерна війна призведе до 27 мільйонів прямих жертв, а також 225 мільйонів додаткових смертей від голоду. Водночас найсумніший і наймасштабніший сценарій пророкує пряму смерть від бомбардувань 400 мільйонів людей, а також понад 5 мільярдів людей, які загинуть від голоду після.

Під час опитування Інграм виявив, що у разі ядерної атаки на Україну з боку Росії майже кожна п'ята людина підтримала відплату із застосуванням ядерної зброї. Однак для тих, кому показали інфографіку наслідків ядерної зими, цей показник знизився на 13% у Великій Британії та 16% у Штатах.

Дослідники зазначають, що оцінки наслідків ядерної війни розходяться, проте навіть "найкращі сценарії" явно будуть надзвичайно жахливими для планети та людства.

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