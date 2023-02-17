Холодильник, печь и деревянные миски: археологи нашли древнюю таверну в Ираке

Археологи на юге Ирака обнаружили остатки таверны в возрасте почти 5 000 лет, которые, как они надеются, прольют свет на жизнь обычных людей в первых городах мира.

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Американо-итальянская команда сделала находку в руинах древнего Лагаша, северо-восточнее современного города Насирия. Это место, как известно, являлось одним из первых городских центров шумерской цивилизации древнего Ирака, сообщают Phys.org.

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Команда археологов из Университета Пенсильвании и Университета Пизы обнаружила остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для обеда и около 150 сервировочных мисок.

В мисках нашли кости рыб и животных, а также доказательства употребления пива, широко распространенного среди шумеров.

"Итак, у нас есть холодильник, сотни сосудов, готовых к подаче, скамейки, где люди могли сидеть… а за холодильником — печь, которую использовали для приготовления пищи", — рассказала директор проекта Холли Питтман.

"Мы понимаем, что это должно быть место, куда люди могли бы прийти поесть, и это не домашнее заведение, — сказала она. — Мы называем это таверной, потому что пиво — самый распространенный напиток шумеров, даже больше, чем вода". Также она отметила, что в одном из храмов, раскопанных в этом районе, "был рецепт пива, записанный на клинописной табличке".

[ + – ] Команда археологов из Университета Пенсильвании и Университета Пизы обнаружила остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для обеда и около 150 сервировочных лоханок

Первые в мире города возникли на территории современного южного Ирака после того, как сельскохозяйственные излишки от одомашнивания первых культур позволили появиться новым социальным классам, не занятым непосредственно в производстве продуктов питания.

Местность Лагаша, неподалеку от слияния рек Тигр и Евфрат, древние называли "садом богов" за ее плодородие, и именно здесь возник ряд шумерских городов, принадлежащих к раннединастическому периоду.

"Лагаш был одним из важных городов южного Ирака, — рассказал иракский археолог Бейкер Азаб Вали после работы на этом месте с американско-итальянской командой. — Его жители зависели от сельского хозяйства, животноводства, рыболовства, а также от обмена товарами".

Питтман сказал, что команда стремилась узнать больше о занятиях людей, которые посещали таверну в период ее расцвета около 2700 до н.э., чтобы пролить новый свет на социальную структуру первых городов.

[ + – ] Подробный анализ нужно будет провести на образцах, взятых при раскопках, которые команда завершила в ноябре

Подробный анализ предстоит провести на образцах, взятых при раскопках, которые команде завершила в ноябре.

"Мы многого не знаем об этом раннем периоде возникновения городов, и именно это мы исследуем, — сказала Холли Питтман. — Мы надеемся, что сможем охарактеризовать районы и виды занятий… людей, которые жили в этом большом городе и не принадлежали к элите".

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