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Технологии и наука

Холодильник, печь и деревянные миски: археологи нашли древнюю таверну в Ираке

археология, древние люди, артефакты, раскопки, исследования
Археологи на юге Ирака обнаружили остатки таверны в возрасте почти 5 000 лет

Археологи на юге Ирака обнаружили остатки таверны в возрасте почти 5 000 лет, которые, как они надеются, прольют свет на жизнь обычных людей в первых городах мира.

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Американо-итальянская команда сделала находку в руинах древнего Лагаша, северо-восточнее современного города Насирия. Это место, как известно, являлось одним из первых городских центров шумерской цивилизации древнего Ирака, сообщают Phys.org.

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Команда археологов из Университета Пенсильвании и Университета Пизы обнаружила остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для обеда и около 150 сервировочных мисок.

В мисках нашли кости рыб и животных, а также доказательства употребления пива, широко распространенного среди шумеров.

"Итак, у нас есть холодильник, сотни сосудов, готовых к подаче, скамейки, где люди могли сидеть… а за холодильником — печь, которую использовали для приготовления пищи", — рассказала директор проекта Холли Питтман.

"Мы понимаем, что это должно быть место, куда люди могли бы прийти поесть, и это не домашнее заведение, — сказала она. — Мы называем это таверной, потому что пиво — самый распространенный напиток шумеров, даже больше, чем вода". Также она отметила, что в одном из храмов, раскопанных в этом районе, "был рецепт пива, записанный на клинописной табличке".

археология, древние люди, артефакты, раскопки, исследования Fullscreen
Команда археологов из Университета Пенсильвании и Университета Пизы обнаружила остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для обеда и около 150 сервировочных лоханок

Первые в мире города возникли на территории современного южного Ирака после того, как сельскохозяйственные излишки от одомашнивания первых культур позволили появиться новым социальным классам, не занятым непосредственно в производстве продуктов питания.

Местность Лагаша, неподалеку от слияния рек Тигр и Евфрат, древние называли "садом богов" за ее плодородие, и именно здесь возник ряд шумерских городов, принадлежащих к раннединастическому периоду.

"Лагаш был одним из важных городов южного Ирака, — рассказал иракский археолог Бейкер Азаб Вали после работы на этом месте с американско-итальянской командой. — Его жители зависели от сельского хозяйства, животноводства, рыболовства, а также от обмена товарами".

Питтман сказал, что команда стремилась узнать больше о занятиях людей, которые посещали таверну в период ее расцвета около 2700 до н.э., чтобы пролить новый свет на социальную структуру первых городов.

археология, древние люди, артефакты, раскопки, исследования Fullscreen
Подробный анализ нужно будет провести на образцах, взятых при раскопках, которые команда завершила в ноябре

Подробный анализ предстоит провести на образцах, взятых при раскопках, которые команде завершила в ноябре.

"Мы многого не знаем об этом раннем периоде возникновения городов, и именно это мы исследуем, — сказала Холли Питтман. — Мы надеемся, что сможем охарактеризовать районы и виды занятий… людей, которые жили в этом большом городе и не принадлежали к элите".

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