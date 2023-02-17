Холодильник, піч та дерев'яні миски: археологи знайшли давню таверну в Іраку
Археологи на півдні Іраку виявили залишки таверни віком майже 5 000 років, які, як вони сподіваються, проллють світло на життя звичайних людей у перших містах світу.
Американсько-італійська команда зробила знахідку в руїнах стародавнього Лагаша, на північний схід від сучасного міста Насирія. Воно, як відомо, було одним з перших міських центрів шумерської цивілізації стародавнього Іраку, повідомляють Phys.org.
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Команда археологів з Університету Пенсильванії та Університету Пізи виявила залишки примітивної холодильної системи, велику піч, лавки для обіду і близько 150 сервірувальних мисок.
У мисках знайшли кістки риб і тварин, а також докази вживання пива, яке було широко поширене серед шумерів.
"Отже, у нас є холодильник, сотні посудин, готових до подачі, лавки, де люди могли сидіти… а за холодильником — піч, яку використовували для приготування їжі", — розповіла директорка проєкту Холлі Піттман.
"Ми розуміємо, що це має бути місце, куди люди могли б прийти поїсти, і це не є домашнім закладом, — сказала вона. — Ми називаємо це таверною, тому що пиво — найпоширеніший напій шумерів, навіть більше, ніж вода". Також вона зазначила, що в одному з храмів, розкопаних в цьому районі, "був рецепт пива, записаний на клинописній табличці".
Перші у світі міста виникли на території сучасного південного Іраку після того, як сільськогосподарські надлишки від одомашнення перших культур дозволили з'явитися новим соціальним класам, не зайнятим безпосередньо у виробництві продуктів харчування.
Місцевість Лагаш, неподалік від злиття річок Тигр і Євфрат, древні називали "садом богів" за її родючість, і саме тут виникла низка шумерських міст, що належать до ранньодинастичного періоду.
"Лагаш був одним з важливих міст південного Іраку, — розповів іракський археолог Бейкер Азаб Валі після роботи на цьому місці з американсько-італійською командою. — Його мешканці залежали від сільського господарства, тваринництва, рибальства, а також від обміну товарами".
Піттман сказав, що команда прагнула дізнатися більше про заняття людей, які відвідували таверну в період її розквіту близько 2700 року до н.е., щоб пролити нове світло на соціальну структуру перших міст.
Детальний аналіз потрібно буде провести на зразках, взятих під час розкопок, які команда завершила в листопаді.
"Ми багато чого не знаємо про цей ранній період виникнення міст, і саме це ми досліджуємо, — сказала Холлі Піттман. — Ми сподіваємося, що зможемо охарактеризувати райони та види занять… людей, які жили у цьому великому місті і не належали до еліти".
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