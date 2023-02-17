Холодильник, піч та дерев'яні миски: археологи знайшли давню таверну в Іраку

Археологи на півдні Іраку виявили залишки таверни віком майже 5 000 років, які, як вони сподіваються, проллють світло на життя звичайних людей у перших містах світу.

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Американсько-італійська команда зробила знахідку в руїнах стародавнього Лагаша, на північний схід від сучасного міста Насирія. Воно, як відомо, було одним з перших міських центрів шумерської цивілізації стародавнього Іраку, повідомляють Phys.org.

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Команда археологів з Університету Пенсильванії та Університету Пізи виявила залишки примітивної холодильної системи, велику піч, лавки для обіду і близько 150 сервірувальних мисок.

У мисках знайшли кістки риб і тварин, а також докази вживання пива, яке було широко поширене серед шумерів.

"Отже, у нас є холодильник, сотні посудин, готових до подачі, лавки, де люди могли сидіти… а за холодильником — піч, яку використовували для приготування їжі", — розповіла директорка проєкту Холлі Піттман.

"Ми розуміємо, що це має бути місце, куди люди могли б прийти поїсти, і це не є домашнім закладом, — сказала вона. — Ми називаємо це таверною, тому що пиво — найпоширеніший напій шумерів, навіть більше, ніж вода". Також вона зазначила, що в одному з храмів, розкопаних в цьому районі, "був рецепт пива, записаний на клинописній табличці".

[ + – ] Команда археологів з Університету Пенсильванії та Університету Пізи виявила залишки примітивної холодильної системи, велику піч, лавки для обіду і близько 150 сервірувальних мисок

Перші у світі міста виникли на території сучасного південного Іраку після того, як сільськогосподарські надлишки від одомашнення перших культур дозволили з'явитися новим соціальним класам, не зайнятим безпосередньо у виробництві продуктів харчування.

Місцевість Лагаш, неподалік від злиття річок Тигр і Євфрат, древні називали "садом богів" за її родючість, і саме тут виникла низка шумерських міст, що належать до ранньодинастичного періоду.

"Лагаш був одним з важливих міст південного Іраку, — розповів іракський археолог Бейкер Азаб Валі після роботи на цьому місці з американсько-італійською командою. — Його мешканці залежали від сільського господарства, тваринництва, рибальства, а також від обміну товарами".

Піттман сказав, що команда прагнула дізнатися більше про заняття людей, які відвідували таверну в період її розквіту близько 2700 року до н.е., щоб пролити нове світло на соціальну структуру перших міст.

[ + – ] Детальний аналіз потрібно буде провести на зразках, взятих під час розкопок, які команда завершила в листопаді

Детальний аналіз потрібно буде провести на зразках, взятих під час розкопок, які команда завершила в листопаді.

"Ми багато чого не знаємо про цей ранній період виникнення міст, і саме це ми досліджуємо, — сказала Холлі Піттман. — Ми сподіваємося, що зможемо охарактеризувати райони та види занять… людей, які жили у цьому великому місті і не належали до еліти".

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