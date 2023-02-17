История Симбы в квадрате. В зоопарке Честера родились редкие суматранские тигрята-близнецы (фото)

Этот вид является одним из самых редких подвидов тигра в мире, а потому рождение близнецов дает виду надежду на спасение.

Related video

Суматранские тигры считаются самыми маленькими из сохранившихся подвидов тигров. Представители этого вида отличаются толстыми черными полосами на оранжевой шкуре и сегодня находятся на грани исчезновения, пишет Daily Mail.

По словам директора по животным и растениям Честерского зоопарка Майка Джордана, сегодня в дикой природе осталось менее 350 особей суматранских тигров, а потому рождение близнецов в действительности играет важную роль для выживания всего вида.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что основными причинами исчезновения этого вида является потеря среды обитания из-за вырубки лесов и браконьерства. Однако теперь у вида есть надежда на спасение — она появилась 7 января в виде рождения двух тигрят близнецов у пары тигров Касарне и Дэш.

[ + – ] Пока тигрята находятся в вольере с родителями Фото: Chester Zoo/SWNS

По словам руководителя группы хищников в зоопарке Честера Дэйва Холла, сотрудники зоопарка надеются, что со временем эта пара суматранских тигров сможет повлиять на ситуацию целого вида и поможет предотвратить исчезновение этих величественных животных.

[ + – ] Родители ни на шаг не отходят от детенышей Фото: Chester Zoo/SWNS

Пока тигрята ни на шаг не отходят от родителей, сотрудники зоопарка планируют подождать пока детеныши станут достаточно взрослыми, чтобы выйти на улицу из вольера, тогда они смогут подтвердить их пол и дадут малышам имена. Ориентировочно это произойдет в начале апреля, а пока сотрудники зоопарка наблюдают за жизнью семьи суматранских тигров через камеру видеонаблюдения. Отметим, что это первые детеныши, родившиеся у этой пары тигров, однако сотрудники зоопарка отмечают, что родители чудесно справляются со своими первенцами — мать кормит тигрят каждые пару часов, а отец оберегает их, чтобы малыши постоянно оставались в вольере.

[ + – ] Это первые детеныши у пары суматранских тигров Фото: Chester Zoo/SWNS

К слову, тигрята не единственное особенное пополнение зоопарка, в конце прошлого года здесь родился самый редкий в мире шимпанзе.

Ранее Фокус писал о том, что Сеть растрогал крошечный вомбат-сирота, потерявший маму.