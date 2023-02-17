Історія Сімби в квадраті. У зоопарку Честера народилися рідкісні суматранські тигренята-близнюки (фото)
Цей вид є одним із найрідкісніших підвидів тигра у світі, а тому народження близнюків дає виду надію на порятунок.
Суматранські тигри вважаються найменшими з підвидів тигрів, що збереглися. Представники цього виду відрізняються товстими чорними смугами на помаранчевій шкурі й сьогодні перебувають на межі зникнення, пише Daily Mail.
За словами директора з тварин і рослин Честерського зоопарку Майка Джордана, сьогодні в дикій природі залишилося менше 350 особин суматранських тигрів, а тому народження близнюків насправді відіграє важливу роль для виживання всього виду.
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Зазначимо, що основними причинами зникнення цього виду є втрата довкілля через вирубку лісів та браконьєрство. Однак тепер вид має надію на порятунок — вона з'явилася 7 січня у вигляді народження двох тигрят близнюків у пари тигрів Касарне і Деш.
За словами керівника групи хижаків у зоопарку Честера Дейва Холла, співробітники зоопарку сподіваються, що згодом ця пара суматранських тигрів зможе вплинути на ситуацію цілого виду та допоможе запобігти зникненню цих величних тварин.
Поки тигренята ні на крок не відходять від батьків, співробітники зоопарку планують почекати, поки дитинчата стануть достатньо дорослими, щоб вийти на вулицю з вольєру, тоді вони зможуть підтвердити їхню стать і дадуть малюкам імена. Орієнтовно це відбудеться на початку квітня, а поки що співробітники зоопарку спостерігають за життям сім'ї суматранських тигрів через камеру відеоспостереження. Зазначимо, що це перші дитинчата, які народилися у цієї пари тигрів, проте співробітники зоопарку зазначають, що батьки чудово справляються зі своїми первістками — мати годує тигренят кожні кілька годин, а батько оберігає їх, щоб малюки постійно залишалися у вольєрі.
До речі, тигренята не єдине особливе поповнення зоопарку, наприкінці минулого року тут народився найрідкісніший у світі шимпанзе.
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