Історія Сімби в квадраті. У зоопарку Честера народилися рідкісні суматранські тигренята-близнюки (фото)

Цей вид є одним із найрідкісніших підвидів тигра у світі, а тому народження близнюків дає виду надію на порятунок.

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Суматранські тигри вважаються найменшими з підвидів тигрів, що збереглися. Представники цього виду відрізняються товстими чорними смугами на помаранчевій шкурі й сьогодні перебувають на межі зникнення, пише Daily Mail.

За словами директора з тварин і рослин Честерського зоопарку Майка Джордана, сьогодні в дикій природі залишилося менше 350 особин суматранських тигрів, а тому народження близнюків насправді відіграє важливу роль для виживання всього виду.

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Зазначимо, що основними причинами зникнення цього виду є втрата довкілля через вирубку лісів та браконьєрство. Однак тепер вид має надію на порятунок — вона з'явилася 7 січня у вигляді народження двох тигрят близнюків у пари тигрів Касарне і Деш.

[ + – ] Поки тигренята перебувають у вольєрі з батьками Фото: Chester Zoo/SWNS

За словами керівника групи хижаків у зоопарку Честера Дейва Холла, співробітники зоопарку сподіваються, що згодом ця пара суматранських тигрів зможе вплинути на ситуацію цілого виду та допоможе запобігти зникненню цих величних тварин.

[ + – ] Батьки ні на крок не відходять від дитинчат Фото: Chester Zoo/SWNS

Поки тигренята ні на крок не відходять від батьків, співробітники зоопарку планують почекати, поки дитинчата стануть достатньо дорослими, щоб вийти на вулицю з вольєру, тоді вони зможуть підтвердити їхню стать і дадуть малюкам імена. Орієнтовно це відбудеться на початку квітня, а поки що співробітники зоопарку спостерігають за життям сім'ї суматранських тигрів через камеру відеоспостереження. Зазначимо, що це перші дитинчата, які народилися у цієї пари тигрів, проте співробітники зоопарку зазначають, що батьки чудово справляються зі своїми первістками — мати годує тигренят кожні кілька годин, а батько оберігає їх, щоб малюки постійно залишалися у вольєрі.

[ + – ] Це перші дитинчата у пари суматранських тигрів Фото: Chester Zoo/SWNS

До речі, тигренята не єдине особливе поповнення зоопарку, наприкінці минулого року тут народився найрідкісніший у світі шимпанзе.

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