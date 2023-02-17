Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Перепрограммировать микробиом. Найден новый способ борьбы с аутоиммунными заболеваниями

атакованный нейрон, нейрон, миелиновая оболочка
Фото: Depositphotos | При рассеянном склерозе собственная иммунная система организма атакует миелиновые оболочки, защищающие нервы.

Исследователи из Университета Вирджинии нашли уникальный химический регулятор, который провоцирует воспалительные реакции при аутоиммунных заболеваниях. Блокируя его, ученые смогли остановить воспаление.

Related video

Как и многие аутоиммунные заболевания, хроническое воспаление связано с развитием рассеянного склероза, состояния, при котором поражаются оболочки вокруг нервов, которое приводит к мышечной слабости и спазмам, затруднениям при ходьбе или движении, скованности, боли и многому другому.

В то время как современные методы борьбы с болезнью сосредоточены на управлении симптомами, исследователи из Университета Вирджинии интересовались, можно ли отключить механизм, вызывающий воспаление, в его источнике. Итак, они исследовали микробы внутри кишечника мышей и нашли химический регулятор, который приводит к воспалительному каскаду. Они также выяснили, как его отключить, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые все чаще обнаруживают, как микробиом кишечника может влиять не только на здоровье пищеварительной системы. Только в прошлом году мы видели исследования, связывающие колонию бактерий, живущих в нашем кишечнике, с депрессией, мотивацией к физическим упражнениям, увеличением веса, ревматоидным артритом и чрезмерным потреблением алкоголя. А ранее в этом году появились сообщения о том, как микробиота кишечника может влиять на такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и, возможно, диабет. Таким образом, имело смысл, что, когда исследователи хотели найти способ прервать воспалительную реакцию, которая приводит к рассеянному склерозу, они обратились к микробиому.

Используя мышей, они обнаружили, что химический регулятор, обнаруженный в стенках кишечника, может направлять кишечные бактерии на производство воспалительных соединений. Регулятор называется арилуглеводородным рецептором, и он вырабатывается Т-клетками (такой тип лейкоцитов, который борется с захватчиками в организме, включая аллергены, болезни и рак). Интересно, что исследователи исследовали влияние, которое регулирующие Т-клетки, называемые Tregs, могут оказать на рассеянный склероз в 2021 году, и обнаружили, что ингибирование белка под названием Piezo1 может позволить клеткам уменьшить воспаление на моделях мышей.

Однако на этот раз исследование было направлено на вызывающий воспаление рецептор. Когда исследователи заблокировали его в кишечнике мышей, они обнаружили, что микробиом способен производить соединения, такие как соли желчных кислот и жирные кислоты с короткой цепью, которые затрудняют развитие Т-клеток. В результате воспаление резко уменьшилось — до такой степени, что мыши фактически излечились от болезни.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы увидеть, применимы ли результаты к людям. Но текущее исследование, по крайней мере, открывает путь для будущих исследований, которые могли бы лечить рассеянный склероз по-другому.

"Мы подходим к поиску средств для лечения рассеянного склероза с нового направления", — сказала Андреа Мерчак, докторант в области неврологии в Университете штата Калифорния и ведущий автор исследования. "Моделируя микробиом, мы приближаемся к пониманию того, как иммунный ответ может выйти из-под контроля при аутоиммунитете. Мы можем использовать эту информацию для поиска ранних вмешательств".

Мерчак также сказала, что прямое нацеливание на специфический рецептор с помощью лекарств может быть более эффективным способом повышения активности борьбы с воспалением в кишечнике, чем использование таких вмешательств, как пробиотики или лекарства, которые препятствуют работе иммунной системы у пациентов с рассеянным склерозом.

"Из-за сложности кишечной флоры пробиотики трудно использовать в клинической практике, — сказала она. На этот рецептор можно легко воздействовать с помощью лекарств, поэтому мы, возможно, нашли более надежный способ поддерживать здоровый микробиом кишечника. В конечном счете, точная настройка иммунного ответа с использованием микробиома может избавить пациентов от тяжелых побочных эффектов иммунодепрессантов".

Поскольку исследования продолжаются, есть надежда, что открытие может привести к новым методам лечения других аутоиммунных заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, как ученым удалось вылечить девочку со сложным редким аутоиммунным заболеванием. Врачи отступили от медицинского протокола и это помогло спасти жизнь девочке, на которой уже поставили крест.