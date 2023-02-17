Перепрограммировать микробиом. Найден новый способ борьбы с аутоиммунными заболеваниями

Исследователи из Университета Вирджинии нашли уникальный химический регулятор, который провоцирует воспалительные реакции при аутоиммунных заболеваниях. Блокируя его, ученые смогли остановить воспаление.

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Как и многие аутоиммунные заболевания, хроническое воспаление связано с развитием рассеянного склероза, состояния, при котором поражаются оболочки вокруг нервов, которое приводит к мышечной слабости и спазмам, затруднениям при ходьбе или движении, скованности, боли и многому другому.

В то время как современные методы борьбы с болезнью сосредоточены на управлении симптомами, исследователи из Университета Вирджинии интересовались, можно ли отключить механизм, вызывающий воспаление, в его источнике. Итак, они исследовали микробы внутри кишечника мышей и нашли химический регулятор, который приводит к воспалительному каскаду. Они также выяснили, как его отключить, пишет New Atlas.

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Ученые все чаще обнаруживают, как микробиом кишечника может влиять не только на здоровье пищеварительной системы. Только в прошлом году мы видели исследования, связывающие колонию бактерий, живущих в нашем кишечнике, с депрессией, мотивацией к физическим упражнениям, увеличением веса, ревматоидным артритом и чрезмерным потреблением алкоголя. А ранее в этом году появились сообщения о том, как микробиота кишечника может влиять на такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и, возможно, диабет. Таким образом, имело смысл, что, когда исследователи хотели найти способ прервать воспалительную реакцию, которая приводит к рассеянному склерозу, они обратились к микробиому.

Используя мышей, они обнаружили, что химический регулятор, обнаруженный в стенках кишечника, может направлять кишечные бактерии на производство воспалительных соединений. Регулятор называется арилуглеводородным рецептором, и он вырабатывается Т-клетками (такой тип лейкоцитов, который борется с захватчиками в организме, включая аллергены, болезни и рак). Интересно, что исследователи исследовали влияние, которое регулирующие Т-клетки, называемые Tregs, могут оказать на рассеянный склероз в 2021 году, и обнаружили, что ингибирование белка под названием Piezo1 может позволить клеткам уменьшить воспаление на моделях мышей.

Однако на этот раз исследование было направлено на вызывающий воспаление рецептор. Когда исследователи заблокировали его в кишечнике мышей, они обнаружили, что микробиом способен производить соединения, такие как соли желчных кислот и жирные кислоты с короткой цепью, которые затрудняют развитие Т-клеток. В результате воспаление резко уменьшилось — до такой степени, что мыши фактически излечились от болезни.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы увидеть, применимы ли результаты к людям. Но текущее исследование, по крайней мере, открывает путь для будущих исследований, которые могли бы лечить рассеянный склероз по-другому.

"Мы подходим к поиску средств для лечения рассеянного склероза с нового направления", — сказала Андреа Мерчак, докторант в области неврологии в Университете штата Калифорния и ведущий автор исследования. "Моделируя микробиом, мы приближаемся к пониманию того, как иммунный ответ может выйти из-под контроля при аутоиммунитете. Мы можем использовать эту информацию для поиска ранних вмешательств".

Мерчак также сказала, что прямое нацеливание на специфический рецептор с помощью лекарств может быть более эффективным способом повышения активности борьбы с воспалением в кишечнике, чем использование таких вмешательств, как пробиотики или лекарства, которые препятствуют работе иммунной системы у пациентов с рассеянным склерозом.

"Из-за сложности кишечной флоры пробиотики трудно использовать в клинической практике, — сказала она. На этот рецептор можно легко воздействовать с помощью лекарств, поэтому мы, возможно, нашли более надежный способ поддерживать здоровый микробиом кишечника. В конечном счете, точная настройка иммунного ответа с использованием микробиома может избавить пациентов от тяжелых побочных эффектов иммунодепрессантов".

Поскольку исследования продолжаются, есть надежда, что открытие может привести к новым методам лечения других аутоиммунных заболеваний.

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