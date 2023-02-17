Ох уж эти детки: 20 детей оставили одних в доме в рамках скандального эксперимента

Совсем неэтичные эксперименты на детях проводятся еще с 20 века, при этом никаких качественных данных из них не выносится

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Еще во времена расцвета ток-шоу, которым на самом деле не было дела до этики, одно реалити-шоу в Великобритании поместило 10 мальчиков и 10 девочек в отдельные дома, чтобы они присматривали за собой без доступа взрослых.

Детям в возрасте 11 или 12 лет были предоставлены еда, деньги, игрушки и чистящие средства для "эксперимента", но в остальном они были предоставлены сами себе, с условием, что команда вмешается, если возникнут проблемы безопасности, пишет IFL Science. Детей все время снимали на видео, а кадры транслировались в документальном фильме "Мальчики и девочки в одиночестве" на британском канале.

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Между тем, как вели себя мальчики и девочки, была резкая разница. Пока девочки готовили, убирали и устраивали показ мод в развлекательных целях, мальчики тут же принялись громить дом и писать на стенах.

Через несколько дней мальчики разделились на две группы, спящие в двух разных спальнях, которые затем попытались враждовать друг с другом. Одна группа решила не давать спать другой группе после того, как те решили пугать других: постоянно пытаясь войти в комнату и издавать громкие звуки. Между мальчиками вспыхнул спор после того, как одна из футболок мальчика была разрисована и покрыта кремом для бритья, но, кроме нескольких незначительных споров и раздражений, никто не пострадал.

Ранний момент напряжения для девочек наступил, когда в дом вошел соседский кот, и все они попытались позаботиться о нем.

Это не значит, что девочки жили без своей доли драмы. Хотя они перенесли все кровати в одну комнату, готовили и ели вместе, девочки в конечном итоге слегка издевались друг над другом, и две девочки в конце концов решили покинуть дом до окончания эксперимента.

Хотя это и интересно наблюдать, ученые не многое из эксперимента могут использовать в целях научной практики, учитывая наличие камер и характер эксперимента. Но при этом и ранее были реальные примеры изоляции детей, в том числе в 1965 году, когда шесть мальчиков попытались сбежать и перебраться на лодке на Фиджи. К сожалению, в какой-то момент после кражи и посадки в лодку они заснули и застряли на маленьком острове на 15 месяцев.

Прежде чем их спасли, мальчики составили график своих обязанностей в своем лагере, создали музыкальные инструменты, чтобы развлечь себя, и попытались сделать свой собственный плот. Один из мальчиков упал со скалы и сломал ногу во время их пребывания. Мальчики вправили ему ногу с помощью палок и заботились о нем, пока он не выздоровел.

По итогу этих экспериментов не особо понятна мотивация действий детей разного пола в различных ситуациях. Почему в некоторых ситуациях мальчики идут на постоянный конфликт, а в других кооперируются и помогают друг другу — также остается неясным.

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