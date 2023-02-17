Ох уже ці дітки: 20 дітей залишили самих у будинку в межах скандального експерименту

Зовсім неетичні експерименти на дітях проводяться ще з 20 століття, при цьому жодних якісних даних із них не виноситься.

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Ще за часів розквіту ток-шоу, яким насправді не було справи до етики, одне реаліті-шоу у Великій Британії помістило 10 хлопчиків і 10 дівчаток в окремі будинки, щоб вони наглядали за собою без доступу дорослих.

Дітям у віці 11 або 12 років були надані їжа, гроші, іграшки та засоби для "експерименту", але в іншому вони були надані самі собі, з умовою, що команда втрутиться, якщо виникнуть проблеми безпеки, пише IFL Science. Дітей весь час знімали на відео, а кадри транслювалися у документальному фільмі "Хлопчики та дівчатка на самоті" на британському каналі.

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Між тим, як поводилися хлопчики та дівчатка, була різка різниця. Поки дівчатка готували, прибирали та влаштовували показ мод у розважальних цілях, хлопчики відразу почали громити будинок і писати на стінах.

Через кілька днів хлопчики розділилися на дві групи, які сплять у двох різних спальнях, які потім спробували ворогувати один з одним. Одна група вирішила не давати спати іншій групі після того, як ті вирішили лякати інших: постійно намагаючись увійти до кімнати та видавати гучні звуки. Між хлопчиками спалахнула суперечка після того, як одна з футболок хлопчика була розмальована та вкрита кремом для гоління, але, крім кількох незначних суперечок і роздратувань, ніхто не постраждав.

Ранній момент напруги для дівчаток настав, коли в будинок увійшов сусідський кіт, і всі вони спробували подбати про нього.

Це не означає, що дівчатка мешкали без своєї частки драми. Хоча вони перенесли всі ліжка в одну кімнату, готували і їли разом, дівчатка зрештою злегка знущалися одна з одної, і дві дівчинки врешті-решт вирішили залишити будинок до закінчення експерименту.

Хоча за цим і цікаво спостерігати, вчені не багато з експерименту можуть використовувати з метою наукової практики, враховуючи наявність камер і характер експерименту. Але при цьому і раніше були реальні приклади ізоляції дітей, зокрема в 1965 році, коли шість хлопчиків спробували втекти і перебратися на човні на Фіджі. На жаль, в один момент після крадіжки та посадки в човен вони заснули і застрягли на маленькому острові на 15 місяців.

Перш ніж їх врятували, хлопці склали графік своїх обов'язків у своєму таборі, створили музичні інструменти, щоб розважити себе, і спробували зробити свій власний пліт. Один із хлопчиків упав зі скелі та зламав ногу під час їхнього перебування. Хлопчики вправили йому ногу за допомогою палиць і дбали про нього, поки він не одужав.

За підсумками цих експериментів не особливо зрозуміла мотивація дій дітей різної статі у різних ситуаціях. Чому в деяких ситуаціях хлопчики йдуть на постійний конфлікт, а в інших кооперуються та допомагають один одному — також залишається незрозумілим.

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