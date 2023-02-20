Британцы не были первыми. В Китае найден 2200-летний унитаз со сливным бачком (фото)

Во время раскопок двух больших построек на руинах дворца в городе Юэян исследователи из Института археологии Китайской академии общественных наук удивились открытиям.

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Археологи в Китае обнаружили сливной унитаз, вероятно, один из старейших из когда-либо найденных.

Исследователи оценили, что ему от 2200 до 2400 лет, от периода Сражающихся царств (время междоусобных войн между китайскими странами-государствами) до начала правления династии Хань. Находка остро интересна, поскольку считается, что изобретение современных сливных туалетов происходит из викторианской Англии, пишет Insider.

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[ + – ] "Это первый и единственный туалет со смывным бачком, когда-либо раскопанный в Китае. Все на месте удивились, а потом мы все расхохотались", — рассказал Лю Руй, член команды раскопок Фото: Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences press release

Фан Миньян, эксперт по дизайну древних инструментов, сказал, что туалет "обманчиво продвинут" через систему слива воды, которая используется в современном мире, согласно китайской газете Global Times.

По словам исследователей, унитаз, другие сломанные частицы и трубу, ведущую к внешней яме, обнаружили прошлым летом. "Предмет роскоши", вероятно, использовали только высокопоставленные члены дворца, обнаруженного в китайской провинции Шэньси. А слуги должны были наливать воду, каждый раз, когда им пользовались.

"Это первый и единственный туалет со смывным бачком, который когда-либо раскопали в Китае. Все на месте удивились, а потом мы все расхохотались", — рассказал Лю Руй, член команды раскопок.

Анализ окружающей почвы может также дать понимание о диетах и пищевых привычках древних людей, а более масштабные археологические раскопки во дворце придают "большую ценность изучению планирования столиц" древних династий.

Ранее Фокус писал о древней таверне, найденной в Ираке. Команда исследователей обнаружила там остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для обеда, около 150 сервировочных тарелок и многое другое.