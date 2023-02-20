Британці не були першими. У Китаї знайдено 2200-річний унітаз зі зливним бачком (фото)

Під час розкопок двох великих будівель на руїнах палацу в місті Юеян дослідники з Інституту археології Китайської академії суспільних наук здивувалися відкриттям.

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Археологи в Китаї виявили зливний унітаз, який, ймовірно, є одним з найстаріших із коли-небудь знайдених, повідомило державне інформаційне агентство Китаю на початку цього тижня.

Дослідники оцінили, що йому від 2 200 до 2 400 років, від періоду Чжаньґо (час міжусобних воєн між китайськими країнами-державами) до початку правління династії Хань. Знахідка є гостроцікавою, оскільки вважається, що винахід сучасних зливних туалетів походить із вікторіанської Англії, пише Insider.

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[ + – ] "Це перший і єдиний туалет зі змивним бачком, який коли-небудь розкопали в Китаї. Всі на місці здивувалися, а потім ми всі розреготалися", — розповів Лю Руй, член команди розкопок Фото: Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences press release

Фан Мін'ян, експерт з дизайну стародавніх інструментів, сказав, що туалет "оманливо просунутий" через систему зливу води, яка використовується в сучасному світі, згідно з китайською газетою Global Times.

За словами дослідників, унітаз, інші зламані частинки та трубу, що вела до зовнішньої ями, виявили минулого літа. "Предмет розкоші", ймовірно, використовували лише високопоставлені члени палацу, знайденого в китайській провінції Шеньсі. А слуги повинні були наливати воду, кожен раз коли ним користувалися.

"Це перший і єдиний туалет зі змивним бачком, який коли-небудь розкопали в Китаї. Всі на місці здивувалися, а потім ми всі розреготалися", — розповів Лю Руй, член команди розкопок.

Аналіз навколишнього ґрунту може також дати розуміння про дієти і харчові звички стародавніх людей, а масштабніші археологічні розкопки в палаці додають "великої цінності вивченню планування столиць" стародавніх династій.

Раніше Фокус писав про древню таверну, яку знайшли в Іраку. Команда дослідників виявила там залишки примітивної холодильної системи, велику піч, лавки для обіду, близько 150 сервірувальних мисок та багато іншого.