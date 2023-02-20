Не верьте этикетке: большинство заявлений о пользе детских смесей не подкреплены научно

Обеспечение младенца правильным питанием снижает заболеваемость и смертность, снижает риск хронических заболеваний и способствует умственному и физическому развитию. Но, согласно недавнему международному исследованию, многие заявления о пользе для здоровья и питательных свойствах детских смесей не подкреплены наукой.

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Известно, что человеческое грудное молоко является лучшим вариантом, когда речь идет о питании младенцев. Но некоторые женщины не имеют возможности кормить грудью по медицинским или социальным причинам и должны полагаться на детскую смесь. Важно, чтобы выбранная детская смесь обеспечивала оптимальные питательные преимущества, пишет New Atlas.

В ходе недавнего международного исследования были рассмотрены заявления о пользе для здоровья и питании, сделанные в период с 2020 по 2022 год в отношении детских смесей, доступных в Австралии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Японии, Нигерии, Норвегии, Пакистане, Саудовской Аравии, Южной Африке, Испании, Великобритания и США.

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Исследователи изучили утверждения, которые связывали продукт или содержащийся в нем ингредиент с положительным влиянием на здоровье, рост и развитие младенцев. Они выявили 757 детских смесей, на которые в среднем приходилось два заявления о пользе для новорожденных.

Из продуктов, которые сделали одно или несколько утверждений, 53% заявили, что формула "помогает/поддерживает развитие мозга, глаз, нервной системы", 39% утверждали, что она "укрепляет/поддерживает здоровую иммунную систему", а в 37 % утверждалось, что формула "помогает/поддерживает рост и развитие".

Исследователи обеспокоены тем, что в 74% продуктов не было научных доказательств, подтверждающих их конкретные заявления о пользе для здоровья. Там, где продукты содержали научные ссылки, более половины (56%) ссылались на обзоры, авторские статьи или исследования на животных, а не на людях. Только 14% ссылались на проспективно зарегистрированные клинические испытания. Проспективная регистрация — это процесс, при котором исследователи публично указывают детали испытания перед включением участников. В 88% случаев зарегистрированные испытания финансировались производителями детских смесей или организациями, непосредственно связанными с отраслью.

Легко понять, как и почему родители и опекуны разумно полагаются на заявления, сделанные детскими смесями. Для них разумно предположить, что, утверждения на упаковках о том, что, например, формула улучшает развитие мозга, должны быть правдой.

В 1981 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала Кодекс сбыта заменителей грудного молока. Кодекс направлен на регулирование маркетинга детских смесей и был написан в ответ на пропаганду производителями кормления смесями вместо грудного вскармливания. Применение Кодекса является добровольным. Правительства во всем мире призваны обеспечить предоставление "объективной и последовательной" информации о вскармливании младенцев, но не обязаны принимать законодательство для обеспечения соблюдения Кодекса.

Это отсутствие последовательности и надзора, по-видимому, подтвердилось в текущем исследовании, результаты которого имеют четкие этические последствия. Исследователи считают, что саморегулирование индустрии детских смесей не работает, и рекомендуют более внимательно относиться к конкретным заявлениям о здоровье и питании, касающимся смесей.

Они призывают правительство и регулирующие органы пересмотреть необоснованные заявления о влиянии продукта на здоровье, подобные тем, которые были замечены в исследовании.

"Исходя из этого исследования, правительства и регулирующие органы должны уделить необходимое время и внимание рассмотрению заявлений о молочных смесях и предоставленных доказательств и тем самым защитить младенцев и родителей от коммерческих интересов", — пишет д-р Найджел Роллинз из ВОЗ в авторской статье, сопровождающая исследование.

Результат текущего исследования заключается в том, что при выборе детской смеси для родителей и опекунов важно проверить, подтверждены ли сделанные заявления о здоровье и питании научными исследованиями.

Ранее Фокус писал о скандальном эксперименте над детьми, проведенном на телевизионном ток-шоу. Совсем неэтичные эксперименты на детях проводятся еще с 20 века, при этом никаких качественных данных из них не выносится.