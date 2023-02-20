Не вірте етикетці: більшість заяв про користь дитячих сумішей не підкріплені науково

Забезпечення немовляти правильним харчуванням знижує захворюваність і смертність, знижує ризик хронічних захворювань і сприяє розумовому та фізичному розвитку. Але, згідно з недавнім міжнародним дослідженням, багато заяв про користь для здоров'я та поживні властивості дитячих сумішей не підкріплені наукою.

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Відомо, що людське грудне молоко є найкращим варіантом, коли йдеться про харчування немовлят. Але деякі жінки не мають можливості годувати грудьми з медичних чи соціальних причин і повинні покладатися на дитячу суміш. Важливо, щоб обрана дитяча суміш забезпечувала оптимальні поживні переваги, пише New Atlas.

У ході недавнього міжнародного дослідження було розглянуто заяви про користь для здоров'я та харчування, зроблені в період із 2020 по 2022 рік, щодо дитячих сумішей, доступних в Австралії, Канаді, Німеччині, Індії, Італії, Японії, Нігерії, Норвегії, Пакистані, Саудівській Аравії, Південній Африці, Іспанії, Великобританії та США.

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Дослідники вивчили твердження, які пов'язували продукт або інгредієнт, що міститься в ньому, з позитивним упливом на здоров'я, зростанням і розвитком немовлят. Вони виявили 757 дитячих сумішей, на які в середньому припадало дві заяви про користь для новонароджених.

Із продуктів, які зробили одне або кілька тверджень, 53% заявили, що формула "допомагає/підтримує розвиток мозку, очей, нервової системи", 39% стверджували, що вона "зміцнює/підтримує здорову імунну систему", а в 37% стверджувалося, що формула "допомагає/підтримує зростання та розвиток".

Дослідники стурбовані тим, що в 74% продуктів не було наукових доказів, які б підтверджували їхні конкретні заяви про користь для здоров'я. Там, де продукти містили наукові посилання, більше половини (56%) посилалися на огляди, авторські статті чи дослідження на тваринах, а не на людях. Лише 14% посилалися на проспективно зареєстровані клінічні випробування. Проспективна реєстрація — це процес, у якому дослідники публічно вказують деталі випробування перед включенням учасників. У 88% випадків зареєстровані випробування фінансувалися виробниками дитячих сумішей чи організаціями, які безпосередньо пов'язані з галуззю.

Легко зрозуміти, як і чому батьки й опікуни розумно покладаються на заяви, зроблені дитячими сумішами. Для них розумно припустити, що твердження на упаковках про те, що, наприклад, формула покращує розвиток мозку, мають бути правдою.

1981 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала Кодекс збуту замінників грудного молока. Кодекс спрямований на регулювання маркетингу дитячих сумішей і був написаний у відповідь на пропаганду виробниками годування сумішами замість грудного вигодовування. Застосування Кодексу є добровільним. Уряди в усьому світі покликані забезпечити надання "об'єктивної та послідовної" інформації про вигодовування немовлят, але не зобов'язані ухвалювати законодавство для забезпечення дотримання Кодексу.

Ця відсутність послідовності й нагляду, мабуть, підтвердилася в поточному дослідженні, результати якого мають чіткі етичні наслідки. Дослідники вважають, що саморегулювання індустрії дитячих сумішей не працює, та рекомендують уважніше ставитися до конкретних заяв про здоров'я й харчування щодо сумішей.

Вони закликають уряд і органи регулювання переглянути необґрунтовані заяви про вплив продукту на здоров'я, подібні до тих, які були помічені в дослідженні.

"Виходячи з цього дослідження, уряди й органи регулювання повинні приділити необхідний час і увагу розгляду заяв про молочні суміші та надані докази й тим самим захистити немовлят і батьків від комерційних інтересів", — пише доктор Найджел Роллінз із ВООЗ в авторській статті, що супроводжує дослідження.

Результат поточного дослідження полягає в тому, що під час вибору дитячої суміші для батьків і опікунів важливо перевірити, чи підтверджені зроблені заяви про здоров'я та харчування науковими дослідженнями.

Раніше Фокус писав про скандальний експеримент над дітьми, проведений на телевізійному ток-шоу. Зовсім неетичні експерименти на дітях проводяться ще з 20 століття, до того ж ніяких якісних даних із них не виноситься.