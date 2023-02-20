Шумерский дворец и храмовый комплекс раскопали в древнем городе Гирсу

Археологи из проекта "Гирсу" обнаружили остатки царского шумерского дворца и храмового комплекса в древнем городе Гирсу, расположенном в провинции Ди-Кар, Ирак.

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Гирсу был городом Шумера, одной из древнейших известных цивилизаций в историческом регионе южной Месопотамии. Заселение Гирсу датируется периодом ранней династии (2900-2335 гг. до н.э.), когда город стал столицей царства Лагаш и крупным административным центром в период Третьей династии Ура (2112-2004 гг. до н.э.), сообщают Heritage Daily.

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Гирсу открыли в 19 веке, а первые раскопки провел в 1880-х годах французский археолог Эрнест де Саржек.

Эти ранние раскопки обнаружили знаменитую Стелу коршунов (древнейший известный военный памятник), датируемую периодом Ранней Династии (2600-2350 гг. до н.э.) и почитающую победу царя Эанатума из Лагаша над Ушем, царем Уммы.

[ + – ] Достопримечательность состоит из двух больших телл (курганов), один из которых возвышается на 15 метров над равниной, а другой – на 17 метров Фото: British Museum

Достопримечательность состоит из двух больших телл (курганов), один из которых возвышается на 15 метров над равниной, а другой — на 17 метров. В течение веков Гирсу получило повреждение из-за несоблюдения стандартов проведения раскопок в 19 и 20 веках, а также из-за незаконных раскопок, во время которых искали артефакты для продажи на черном рынке.

Исследование, проведенное в 2021 году в рамках проекта "Гирса", совместной инициативы Британского музея и Государственного совета по древностям и наследию (SBAH) Ирака, применило дистанционное зондирование в зоне Гирсу на участке, обозначенном как холм Таблет.

Археологи обнаружили обширный комплекс ненарушенных архитектурных руин. Сейчас их раскопали, чтобы найти дворец, построенный из глиняного кирпича, и более 200 старинных клинописных табличек, содержащих административные записи.

Археологи также обнаружили главное святилище великого шумерского бога Нингирсу (от которого город получил свое название), расположенное в священной местности под названием Урукуг. Святилище называется Эннин, Белый Громовержец, и его почитали как один из важнейших храмов Месопотамии.

Доктор Хартвиг Фишер, директор Британского музея, сказал: "Хотя наши знания о мире шумеров сегодня остаются ограниченными, работа в Гирсу и открытие утраченного дворца и храма имеют огромный потенциал для понимания этой важной цивилизации, проливая свет на прошлое и информируя о будущем".

Возглавляющий Британский музей и финансирующий Getty проект "Гирсу" опирается на наследие музейной программы "Ирак", разработанной в 2015 году и впервые профинансированной британским правительством в ответ на разрушение объектов наследия в Ираке и Сирии группы "Daesh" (Исламское государство). Он направлен на устранение вреда, причиненного ранними раскопками и современным мародерством.

Ранее Фокус рассказывал о древней таверне, найденной в Ираке. Ученые предполагают, что ей почти 5000 лет.