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Технологии и наука

Шумерский дворец и храмовый комплекс раскопали в древнем городе Гирсу

археология, раскопки, исследования, древние люди, шумеры
Фото: British Museum | Гирсу был город Шумера, одной из древнейших известных цивилизаций в историческом регионе южной Месопотамии

Археологи из проекта "Гирсу" обнаружили остатки царского шумерского дворца и храмового комплекса в древнем городе Гирсу, расположенном в провинции Ди-Кар, Ирак.

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Гирсу был городом Шумера, одной из древнейших известных цивилизаций в историческом регионе южной Месопотамии. Заселение Гирсу датируется периодом ранней династии (2900-2335 гг. до н.э.), когда город стал столицей царства Лагаш и крупным административным центром в период Третьей династии Ура (2112-2004 гг. до н.э.), сообщают Heritage Daily.

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Гирсу открыли в 19 веке, а первые раскопки провел в 1880-х годах французский археолог Эрнест де Саржек.

Эти ранние раскопки обнаружили знаменитую Стелу коршунов (древнейший известный военный памятник), датируемую периодом Ранней Династии (2600-2350 гг. до н.э.) и почитающую победу царя Эанатума из Лагаша над Ушем, царем Уммы.

археология, раскопки, исследования, древние люди, шумеры Fullscreen
Достопримечательность состоит из двух больших телл (курганов), один из которых возвышается на 15 метров над равниной, а другой – на 17 метров
Фото: British Museum

Достопримечательность состоит из двух больших телл (курганов), один из которых возвышается на 15 метров над равниной, а другой — на 17 метров. В течение веков Гирсу получило повреждение из-за несоблюдения стандартов проведения раскопок в 19 и 20 веках, а также из-за незаконных раскопок, во время которых искали артефакты для продажи на черном рынке.

Исследование, проведенное в 2021 году в рамках проекта "Гирса", совместной инициативы Британского музея и Государственного совета по древностям и наследию (SBAH) Ирака, применило дистанционное зондирование в зоне Гирсу на участке, обозначенном как холм Таблет.

Археологи обнаружили обширный комплекс ненарушенных архитектурных руин. Сейчас их раскопали, чтобы найти дворец, построенный из глиняного кирпича, и более 200 старинных клинописных табличек, содержащих административные записи.

Археологи также обнаружили главное святилище великого шумерского бога Нингирсу (от которого город получил свое название), расположенное в священной местности под названием Урукуг. Святилище называется Эннин, Белый Громовержец, и его почитали как один из важнейших храмов Месопотамии.

Доктор Хартвиг Фишер, директор Британского музея, сказал: "Хотя наши знания о мире шумеров сегодня остаются ограниченными, работа в Гирсу и открытие утраченного дворца и храма имеют огромный потенциал для понимания этой важной цивилизации, проливая свет на прошлое и информируя о будущем".

Возглавляющий Британский музей и финансирующий Getty проект "Гирсу" опирается на наследие музейной программы "Ирак", разработанной в 2015 году и впервые профинансированной британским правительством в ответ на разрушение объектов наследия в Ираке и Сирии группы "Daesh" (Исламское государство). Он направлен на устранение вреда, причиненного ранними раскопками и современным мародерством.

Ранее Фокус рассказывал о древней таверне, найденной в Ираке. Ученые предполагают, что ей почти 5000 лет.