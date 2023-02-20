Шумерський палац та храмовий комплекс розкопали в стародавньому місті Гірсу

Археологи з проєкту "Гірсу" виявили залишки царського шумерського палацу і храмового комплексу в стародавньому місті Гірсу, розташованому в провінції Ді-Кар, Ірак.

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Гірсу було містом Шумеру, однієї з найдавніших відомих цивілізацій в історичному регіоні південної Месопотамії. Заселення Гірсу датується періодом ранньої династії (2900-2335 рр. до н.е.), коли місто стало столицею царства Лагаш і великим адміністративним центром у період Третьої династії Ура (2112-2004 рр. до н.е.), повідомляють Heritage Daily.

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Гірсу відкрили у 19 столітті, а перші розкопки провів у 1880-х роках французький археолог Ернест де Саржек.

Ці ранні розкопки виявили знамениту Стелу шулік (найдавніший відомий військовий пам'ятник), що датується періодом Ранньої Династії (2600-2350 рр. до н.е.) і вшановує перемогу царя Еанатума з Лагаша над Ушем, царем Умми.

[ + – ] Пам'ятка складається з двох великих телл (курганів), один з яких здіймається на 15 метрів над рівниною, а інший — на 17 метрів Фото: British Museum

Пам'ятка складається з двох великих телл (курганів), один з яких здіймається на 15 метрів над рівниною, а інший — на 17 метрів. Протягом століть Гірсу отримало пошкодження через недотримання стандартів проведення розкопок у 19 та 20 століттях, а також через незаконні розкопки, під час яких шукали артефакти для продажу на чорному ринку.

Дослідження, проведене у 2021 році в межах проєкту "Гірсу", спільної ініціативи Британського музею та Державної ради зі старожитностей і спадщини (SBAH) Іраку, застосувало дистанційне зондування в зоні Гірсу на ділянці, позначеній як пагорб Таблет.

Археологи виявили великий комплекс непорушених архітектурних руїн. Зараз їх розкопали, щоб знайти палац, побудований з глиняної цегли, і понад 200 стародавніх клинописних табличок, що містять адміністративні записи.

Археологи також виявили головне святилище великого шумерського бога Нінгірсу (від якого місто отримало свою назву), розташоване у священній місцевості під назвою Урукуг. Святилище називається Енінну, Білий Громовержець, і його шанували як один з найважливіших храмів Месопотамії.

Доктор Хартвіг Фішер, директор Британського музею, сказав: "Хоча наші знання про світ шумерів сьогодні залишаються обмеженими, робота в Гірсу і відкриття втраченого палацу та храму мають величезний потенціал для нашого розуміння цієї важливої цивілізації, проливаючи світло на минуле і інформуючи про майбутнє".

Проєкт "Гірсу", який очолює Британський музей і фінансує Getty, спирається на спадщину музейної програми "Ірак", розробленої у 2015 році і вперше профінансованої британським урядом у відповідь на руйнування об'єктів спадщини в Іраку та Сирії угрупованням "Daesh" (Ісламська держава). Він спрямований на усунення шкоди, завданої ранніми розкопками та сучасним мародерством.

Раніше Фокус розповідав про древню таверну, знайдену в Іраку. Вчені припускають, що їй майже 5000 років.