Годовые кольца Земли. Как менялся климат планеты тысячи лет и была ли она в фазе охлаждения

Исследователи собрали все возможные подсказки, чтобы понять как менялся климат Земли последние тысячи лет.

Related video

Не секрет, что за последнее столетие средняя температура Земли быстро увеличилась примерно на 1 градус Цельсия. Это утверждение сложно оспорить, ведь об этом свидетельствуют термометры и датчики по всему миру, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Аризоны и Университета Северной Аризоны сосредоточились на изучении того, как менялся климат нашей планеты за последние не сотню, а тысячи лет. Несмотря на то, что сегодня ученые знают о последних 6000 лет больше, чем о любом другом многотысячелетнем интервале, теперь ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как менялась средняя температура на планете.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для этого они провели всестороннюю глобальную оценку существующих данных, в том числе данные из природных архивов, например, годичные кольца деревьев и отложения морского дна, а также различные климатические модели.

Глобальное потепление в контексте

Ученые, изучающие климат прошлого, или как его еще называют палеоклимат, ищут данные о температуре из далекого прошлого, в котором еще не было термометров и спутников. В целом у исследователей есть всего два варианта исследования палеоклимата — получить информацию, хранящуюся в природных архивах или смоделировать прошлое, использовав климатические модели. Ученые отмечают, что для реконструкции прошлых температур можно использовать годовые кольца, которые ежегодно формируются на деревьях, сталагмитах и кораллах.

Ученые отмечают, что подобные данные можно обнаружить в крошечных раковинах, найденных в отложениях и накапливающихся на морском дне, в ледниковых льдах. Например, изменение ширины годичных колец может рассказать о том, какой была температура в том или ином году: низкая температура — уже кольца, высокая температура — шире. В конечном итоге все это служит для исследователей заменой современных термометров и климатических датчиков.

Загадка палеотемпературы

В новом исследовании ученые оценили теорию климата, а также косвенные данные и моделирование, сосредоточив внимание на показателях глобальной температуры. Ученые также изучили долговременные колебания орбиты Земли вокруг Солнца, концентрацию парниковых газов, извержения вулканов, мощность солнечной тепловой энергии, обратные связи климата, в том числе изменения растительности и морского льда, которые также способны повлиять на глобальную температуру.

Исследователи обнаружили, что природные архивы свидетельствуют о том, что средняя температура Земли около 6000 лет назад была выше примерно на 0,7 °C в сравнении со средним показателем 19 века. Затем она постепенно снижалась вплоть до промышленной революции.

В то же время климатические модели показывают небольшую тенденцию к потеплению, соответствующую постепенному увеличению содержания углекислого газа по мере того, как тысячелетиями общества развивались после отступления ледяных щитов в Северном полушарии.

Как улучшить климатические прогнозы

Теперь ученые считают, что их исследование указывает на некоторые способы улучшения климатических прогнозов. Например, исследователи обнаружили, что модели были более эффективными, если более полнее представляли определенные климатические обратные связи.

Исследователи отмечают, что понимание и более эффективное использование этих и других способов важно, поскольку ученые с каждым годом продолжают улучшать нашу способность предсказывать будущие климатические изменения. Которые ждут Землю.

Ранее Фокус писал о том, что Джордж Сорос выступил за "замораживание Арктики" с помощью геоинженерии.