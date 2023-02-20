Річні кільця землі. Як змінювався клімат планети тисячі років і чи була вона у фазі охолодження

Дослідники зібрали всі можливі підказки, щоб зрозуміти, як змінювався клімат Землі останні тисячі років.

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Не секрет, що за останнє століття середня температура Землі швидко збільшилася приблизно на 1 градус за Цельсієм. Це твердження складно оскаржити, адже про це свідчать термометри та датчики у всьому світі, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Арізони та Університету Північної Арізони зосередилися на вивченні того, як змінювався клімат нашої планети за останні сотню, а тисячі років. Незважаючи на те, що сьогодні вчені знають про останні 6000 років більше, ніж про будь-який інший багатотисячний інтервал, тепер вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як змінювалася середня температура на планеті.

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Для цього вони провели всебічну глобальну оцінку існуючих даних, зокрема дані з природних архівів, наприклад річні кільця дерев та відкладення морського дна, а також різні кліматичні моделі.

Глобальне потепління у контексті

Вчені, які вивчають клімат минулого, або як його ще називають палеоклімат, шукають дані про температуру з далекого минулого, в якому ще не було термометрів та супутників. Загалом дослідники мають лише два варіанти дослідження палеоклімату — отримати інформацію, що зберігається в природних архівах або змоделювати минуле, використовуючи кліматичні моделі. Вчені зазначають, що для реконструкції минулих температур можна використовувати річні кільця, які щороку формуються на деревах, сталагмітах та коралах.

Вчені зазначають, що подібні дані можна виявити в крихітних раковинах, знайдених у відкладеннях і накопичуються на морському дні, в льодовикових льодах. Наприклад, зміна ширини річних кілець може розповісти про те, якою була температура того чи іншого року: низька температура — вужчі кільця, висока температура — ширша. Зрештою все це служить для дослідників заміною сучасних термометрів та кліматичних датчиків.

Загадка палеотемператури

У новому дослідженні вчені оцінили теорію клімату, а також непрямі дані та моделювання, зосередивши увагу на показниках глобальної температури. Вчені також вивчили довготривалі коливання орбіти Землі навколо Сонця, концентрацію парникових газів, виверження вулканів, потужність сонячної теплової енергії, зворотні зв'язки клімату, зокрема зміни рослинності та морського льоду, які також здатні вплинути на глобальну температуру.

Дослідники виявили, що природні архіви свідчать про те, що середня температура Землі близько 6000 років тому була вищою приблизно на 0,7°C порівняно із середнім показником 19 століття. Потім вона поступово знижувалась аж до промислової революції.

Водночас кліматичні моделі показують невелику тенденцію до потепління, що відповідає поступовому збільшенню вмісту вуглекислого газу в міру того, як тисячоліттями суспільства розвивалися після відступу крижаних щитів у Північній півкулі.

Як покращити кліматичні прогнози

Тепер вчені вважають, що їхнє дослідження вказує на деякі способи покращення кліматичних прогнозів. Наприклад, дослідники виявили, що моделі були більш ефективними, якщо повніше представляли певні кліматичні зворотні зв'язки.

Дослідники зазначають, що розуміння та ефективніше використання цих та інших способів є важливим, оскільки вчені з кожним роком продовжують покращувати нашу здатність передбачати майбутні кліматичні зміни, які чекають на Землю.

Раніше Фокус писав про те, що Джордж Сорос виступив за "заморожування Арктики" за допомогою геоінженерії.