Гиены отошли в сторонку. Ученые обнаружили, что в австралийских Альпах опоссумы пожирают кенгуру

Исследователи изучали как разные сезоны влияют на активность падальщиков на юго-востоке Австралии, и неожиданно наткнулись на пирующих опоссумов.

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При сове "падальщикк" мы первым делом представим себе стервятников, гиен или тасманских дьяволов. Однако наше воображение вряд ли станет рисовать миниатюрных опоссумов с кистевидными хвостами. И, похоже, зря, пишет Science Alert.

В своем новом исследовании австралийские ученые сосредоточились на изучении того, как времена года влияют на активность падальщиков в Национальном парке Костюшко на юго-востоке Нового Южного Уэльса в Австралийских Альпах.

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Отметим, ни одно животное Австралии не выживает исключительно за счет сбора мусора, скорее останки других животных могут стать чем-то вроде временного "лакомства". Однако чего бы не ожидали ученые во время исследования, они вряд ли ожидали увидеть на установленных камерах австралийских сумчатых, которые также оказались одними из самых распространенных падальщиков, попавших на камеры-ловушки.

Важно понимать, что мусорщики играют важную роль в качестве очистителей экосистемы, по сути, очищая ландшафты от трупов. Однако это еще не все. По словам австралийских ученых они с коллегами обнаружили, что сбор "мусора" с точки зрения того, кто посещает "пиршества" в течение года был сезонным, а причиной этих сезонных тенденций, по видимому, стали местные опоссумы и вороны. Исследователи обнаружили, что они являются самыми распространенными падальщиками в Австралии — при этом опоссумы "пируют" зимой, а вороны — весной.

Охота на опоссумов

С марта 2020 по март 2021 году ученые проводили мониторинг падальщиков в разных сезонах. Для этого каждый сезон они размещали 15 свежих туш восточно-серых кенгуру, полученных из местных отходов — в общей сложности исследователям потребовалось 60 туш кенгуру.

У каждой из них ученые размещали удаленную камеру и следили за останками в течение 60 дней. В общей сложности исследователям удалось сделать более 745 тысяч снимков, на которых были запечатлены падальщики, среди которых были:

пятнистохвостые куоллы;

дикие кошки;

динго;

пестрые курравонги;

клинохвостые орлы;

опоссумы с щетинистым хвостом;

вороны;

рыжие лисицы;

дикие свиньи.

Однако самым любопытным стало то, что 88% всех этих падальщиков были опоссумами и воронами.

[ + – ] В общей сложности исследователям удалось сделать более 745 тысяч снимков Фото: James Vandersteen/University of Sydney

Отличия в сезонах

Исследователи полагали, что время, необходимое на поиск туши кенгуру, будет зависеть от ее запаха. Однако эта теория не подтвердилась.

Ученые обнаружили, что летом падальщикам требуется больше времени, чтобы обнаружить тушу. В то же время зимой посещаемость туши достигала своего пика. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что летом тушу заселяют насекомые-падальщики буквально через несколько минут после смерти. Ученые предполагают, что эти крохотные создания могут настолько ускорять разложение, что позвоночным падальщикам просто не хватает времени.

Кроме того, исследователи полагают, что летом скорость поедания туши была ниже из-за того, что в это время года в изобилии другие источники пищи.

Кормят семьи

Исследователи предполагают, что сезоны размножения падальщиков могут влиять на их скорость падальщиков и поведение. Например, вороны размножаются с поздней зимы до ранней весны и изначально отдают приоритет строительству гнезд — на камерах также запечатлено, как вороны собирают мех кенгуру с туш, предположительно используемый для строительства гнезда.

По сути, в это время воронам требуется больше энергии, и они должны дополнять свой рацион большим количеством высококалорийной пищи, такой как падаль. Ученые считают, что именно этим объясняется тот факт, что 67% случаев, когда вороны "пировали" на тушах приходилось на весну.

Другие подозреваемые

Исследователи также отмечают, что более крупные виды (динго, клинохвостые орлы, одичавшие свиньи) практически не встречались на местах туш. Ученые предполагают, что низкий уровень поедания туш этими животными также может влиять на то, что опоссумы и вороны буквально "пируют" на кенгуру в определенное время года.

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