Перевозка айсбергов: может ли безумный план добычи питьевой воды на самом деле сработать

Некоторые ученые не одобряют транспортировку воды, заточенную в айсбергах, в регионы, страдающие от засухи, но другие видят в этом огромную возможность.

Related video

Вкус охлажденной воды марки Svalbarði, растопленной из айсберга всего в 1000 км от Северного полюса, компания описывает как "ловля снежинок языком". Разливаемая по бутылкам в Лонгйире, крошечном мегаполисе норвежского архипелага Шпицберген, вода Svalbarði доставляется по воздуху в роскошные районы Лондона, Сиднея, Флориды и Макао. "Попробуйте Арктику, чтобы спасти Арктику!", — напевает ее веб-сайт, продвигая предполагаемую углеродную нейтральность воды, которая продается онлайн по цене 99,95 евро за бутылку емкостью 750 миллилитров.

Эта цена далеко не по карману большинству людей в мире, в том числе каждому четвертому, у кого нет доступа к безопасной питьевой воде, пишет Nature. В книге "В погоне за айсбергами" Мэтью Биркхолд, ученый в области права, культуры и гуманитарных наук, размышляет о том, можно ли утолить мировую жажду двумя третями мировых запасов пресной воды, которые заперты в ледяных шапках и ледниках — "застрявшие на полюсах в гигантских ледяных крепостях", по его словам.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кое-кто уже это делает — и не только эпикурейцы, пьющие Шпицберген. В Ньюфаундленде, Канада, Биркхолд берет интервью у "айсбергового ковбоя" Эда Кина, который ловит айсберги из холодного моря, продавая воду косметическим компаниям и пивоварням. Биркхольд отмечает, что в Каанааке, самом северном городе Гренландии, общественное водоснабжение состоит из отфильтрованного и очищенного таяния айсбергов.

По некоторым оценкам, ежегодно от Антарктиды откалывается около 2300 кубических километров льда. Согласно отчету ООН за 2022 год, более 100 000 арктических и антарктических айсбергов ежегодно тают в океане. Относительно небольшой айсберг весом 113 миллионов тонн, по словам Беркхолда, можно было бы отбуксировать из Антарктиды в Кейптаун, Южная Африка, чтобы обеспечить 20% потребности города в воде в течение года.

Так, палеоклиматолог Эллен Мосли-Томпсон, которая провела девять экспедиций в Антарктиду и шесть в Гренландию для извлечения ледяных кернов, выразила стойкий скептицизм к данной идее. Менее скептичен старший моряк Ник Слоан, автор плана Кейптауна. Используя спутниковые данные, чтобы найти лучший айсберг, его "команда гляциологов, инженеров и океанографов" планирует поймать его гигантской сетью и вытащить на буксире в могучее Антарктическое циркумполярное течение, а оттуда в Бенгельское течение, текущее на север, к Южной Африке.

[ + – ] Айсберги иногда буксируют, чтобы предотвратить повреждение нефтяных платформ. Фото: Greg Locke/Reuters

Слоан оценил затраты в 100 миллионов долларов плюс дополнительные 50 миллионов долларов или около того, чтобы растопить лед и направить пресную воду на сушу, если айсберг не растает в море или не развалится в пути. В различных интервью официальные лица Кейптауна не выражали особого энтузиазма.

Планы Слоан пока не осуществились. Тем временем берлинская компания POLEWATER уже почти десять лет работает над аналогичным планом — доставить замороженную пресную воду на западное побережье Африки и Карибского бассейна, где компания намерена раздать ее остро нуждающимся. Он также будет использовать спутники для обнаружения подходящих айсбергов, но как только они их переместят, планируется перекачивать талую воду из бассейнов наверху в легко транспортируемые гигантские мешки.

Кроме того, есть проект "Айсберг" в ОАЭ, мечта эмиратского изобретателя Абдуллы Альшеххи о доставке антарктического айсберга на побережье Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. В анимационном рекламном ролике пингвины и белые медведи — виды, происходящие с противоположных полюсов, — печально позируют на айсберге. Альшехи сказал, что "будет дешевле привезти эти айсберги", чем опреснять морскую воду — а это самый распространенный метод на Ближнем Востоке.

Опреснение обеспечивает не менее 35 триллионов литров питьевой воды во всем мире каждый год. Беркхольд отмечает, что во многих местах это непомерно дорого. Процесс также использует ископаемое топливо для получения энергии и загрязняет океан избытком соли. Но он предлагает ограниченную информацию о других, возможно, более эффективных альтернативах буксировке айсбергов, таких как переработка городских сточных вод или использование солоноватой воды для орошения сельскохозяйственных культур. Он не предлагает данных о более эзотерических источниках воды, таких как сбор тумана, используемый отдаленными общинами в Чили, Марокко и Южной Африке. Он также не рассматривает инициативы по сокращению отходов воды или повышению эффективности ее использования.

Беркхольд полагает, что, если сбор урожая айсбергов увенчается успехом, это может не остаться прерогативой донкихотских предпринимателей — более крупные, жадные до воды предприятия могут вмешаться со своей "глубокой казной и ориентированным на прибыль подходом". Гонка в значительной степени не регулируется: лишь немногие национальные законы касаются использования айсбергов, и нет международных соглашений, определяющих, кто может добывать и продавать эти пресноводные ресурсы. Автор заключает, что, если мы хотим их эксплуатировать справедливо, "нам нужно решить, кто будет использовать айсберги, как и сколько — таким образом, чтобы это использование было справедливым и равноправным".

Биркхолд откровенно рассказывает о возможных подводных камнях. Но если предприятие увенчается успехом, огромное количество пресной воды, которая в противном случае растаяла бы в океане, могло бы быть доставлено в выжженные солнцем регионы.

Ранее Фокус писал о том, что Европа находится на грани катастрофической засухи. Запасы подземных вод стремительно истощаются, дефицит вызывает проблемы в сельском хозяйстве и выработке электроэнергии, в том числе при помощи АЭС и гидроэлектростанций.