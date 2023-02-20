Перевезення айсбергів: чи може шалений план видобутку питної води насправді спрацювати

Деякі вчені не схвалюють транспортування води, що міститься в айсбергах, у регіони, які страждають від посухи, але інші бачать у цьому величезну можливість.

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Смак охолодженої води марки Svalbarði, розтопленої з айсберга всього за 1000 км від Північного полюса, компанія описує як "лов сніжинок язиком". Воду Svalbarði, яку розливають по пляшках у Лонг'їрі, крихітному мегаполісі норвезького архіпелагу Шпіцберген, доставляють повітрям у розкішні райони Лондона, Сіднея, Флориди та Макао. "Спробуйте Арктику, щоб врятувати Арктику!" — співає її вебсайт, просуваючи передбачувану вуглецеву нейтральність води, яку продають онлайн за ціною 99,95 євро за пляшку ємністю 750 мілілітрів.

Ця ціна далеко не по кишені більшості людей у світі, у тому числі кожному четвертому, хто не має доступу до безпечної питної води, пише Nature. У книзі "У гонитві за айсбергами" Метью Біркголд, учений у галузі права, культури та гуманітарних наук, розмірковує про те, чи можна втамувати світову спрагу двома третинами світових запасів прісної води, які містяться в крижаних шапках і льодовиках — вонги "застрягли на полюсах у гігантських крижаних фортецях", за його словами.

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Дехто вже це робить — і не лише епікурейці, які п'ють Шпіцберген. У Ньюфаундленді, що в Канаді, Біркголд бере інтерв'ю в "айсбергового ковбоя" Еда Кіна, який ловить айсберги з холодного моря, продаючи воду косметичним компаніям і броварням. Біркголд зазначає, що в Каанааці, північному місті Гренландії, громадське водопостачання складається з відфільтрованого й очищеного танення айсбергів.

За деякими оцінками, щорічно від Антарктиди відколюється близько 2300 кубічних кілометрів льоду. Згідно зі звітом ООН за 2022 рік, понад 100 000 арктичних і антарктичних айсбергів щороку тануть в океані. Порівняно невеликий айсберг вагою 113 мільйонів тонн, за словами Біркголда, можна було б відбуксирувати з Антарктиди в Кейптаун, що в Південній Африці, щоб забезпечити 20% потреби міста у воді протягом року.

Палеокліматологиня Еллен Мослі-Томпсон, яка провела дев'ять експедицій в Антарктиду й шість у Гренландію для отримання крижаних кернів, висловила стійкий скептицизм щодо цієї ідеї. Менш скептичний старший моряк Нік Слоан, автор плану Кейптауна. Використовуючи супутникові дані, щоб знайти кращий айсберг, його "команда гляціологів, інженерів і океанографів" планує зловити його гігантською сіткою та витягнути на буксирі в могутню Антарктичну циркумполярну течію, а звідти в Бенгельську течію, що тече на північ, до Південної Африки.

[ + – ] Айсберги іноді буксирують, щоб запобігти пошкодженню нафтових платформ Фото: Greg Locke/Reuters

Слоан оцінив витрати в 100 мільйонів доларів плюс додаткові 50 мільйонів доларів або близько того, щоб розтопити лід і спрямувати прісну воду на сушу, якщо айсберг не розтане в морі або не розвалиться в дорозі. У різних інтерв'ю офіційні особи Кейптауна не висловлювали особливого ентузіазму.

Плани Слоана поки що не здійснилися. Водночас берлінська компанія POLEWATER уже майже десять років працює над аналогічним планом — доставити заморожену прісну воду на західне узбережжя Африки та Карибського басейну, де компанія має намір роздати її нужденним. Він також використовуватиме супутники для виявлення відповідних айсбергів, але як тільки вони їх перемістять, планується перекачувати талу воду з басейнів нагорі в гігантські мішки, що легко транспортуються.

Крім того, є проєкт "Айсберг" в ОАЕ, мрія еміратського винахідника Абдулли Альшехі про доставку антарктичного айсберга на узбережжі Фуджейри до Об'єднаних Арабських Еміратів. В анімаційному рекламному ролику пінгвіни та білі ведмеді — види, що походять із протилежних полюсів, — сумно позують на айсберзі. Альшехі сказав, що "дешевше привезти ці айсберги", ніж опріснювати морську воду — а це найпоширеніший метод на Близькому Сході.

Опріснення забезпечує щонайменше 35 трильйонів літрів питної води в усьому світі щороку. Біркголд зазначає, що в багатьох місцях це дуже дорого. Процес також використовує викопне паливо для отримання енергії та забруднює океан надлишком солі. Але він пропонує обмежену інформацію про інші, можливо, ефективніші альтернативи буксируванню айсбергів, такі як переробка міських стічних вод або використання солонуватої води для зрошення сільськогосподарських культур. Він не пропонує даних про езотеричніші джерела води, такі як збирання туману, що використовується віддаленими громадами в Чилі, Марокко та Південної Африки. Він також не розглядає ініціативи щодо скорочення відходів води чи підвищення ефективності її використання.

Біркголд вважає, що якщо збір урожаю айсбергів увінчається успіхом, це може не залишитися прерогативою донкіхотських підприємців — більші, жадібні до води підприємства можуть втрутитися зі своєю "глибокою скарбницею та орієнтованим на прибуток підходом". Гонка значною мірою не регулюється: лише деякі національні закони стосуються використання айсбергів, і немає міжнародних угод, які визначають, хто може видобувати та продавати ці прісноводні ресурси. Автор робить висновок, що, якщо ми хочемо їх експлуатувати справедливо, "нам потрібно вирішити, хто використовуватиме айсберги, як і скільки — так, щоб це використання було справедливим і рівноправним".

Біркголд відверто розповідає про можливі підводні камені. Але якщо затія увінчається успіхом, величезна кількість прісної води, яка інакше розтанула б в океані, могла б бути доставлена у випалені сонцем регіони.

Раніше Фокус писав про те, що Європа перебуває на межі катастрофічної посухи. Запаси підземних вод стрімко виснажуються, дефіцит викликає проблеми в сільському господарстві та виробленні електроенергії, у тому числі за допомогою АЕС і гідроелектростанцій.