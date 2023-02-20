На границе сумеречной зоны. Новые виды пауков ослепли в израильских пещерах

Исследователи обнаружили сразу 7 новых видов воронковых пауков, которые частично или полностью утратили зрение, обитая в самых темных уголках пещер.

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В новом исследовании ученые стремились понять эволюционное отношение между воронкообразными пауками с нормальными глазами, которые обосновались и живут у входа в пещеры, с теми, которые обитают в самых темных уголках пещер и, похоже, полностью или частично утратили зрение, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, эколога Шломи Аарон из Еврейского университета в Иерусалиме (HUJI), они с коллегами обошли три десятка израильских пещер. Они обнаружили 26 видов, предпочитающих пещеры, которые все полагались на внешние условия, а именно свет (троглофилы) и жили у входов в пещеры или в их сумеречных зонах. Однако 14 видов оказались обитателями самых темных зонах (троглобиты).

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Любопытно, что половина из 14 были совершенно незнакомыми для ученых — 5 из них с редуцированными глазами и 2 полностью слепых. По словам эколога, они обнаружили, что пять видов были уникальными для разных пещер, а два других вида — обнаружили сразу в нескольких пещерах в Галилее и в пещерах, расположенных на карстовом поле Офра.

[ + – ] Три из недавно обнаруженных видов с уменьшенными (вверху и посередине) или полностью отсутствующими глазами (внизу) Фото: Shlomi Aharon

Далее ученые проанализировали ДНК пауков и попытались проследить их историю. Оказалось, что пауки, которые приспособились к уникальным пещерным сумеречным зонам, увы, больше не могли бы процветать за их пределами. По словам экологов, данные указывают на то, что новые виды эволюционно ближе к видам из пещер в средиземноморских районах на юге Европы, чем к видам, живущим в непосредственной близости от них у входов в пещеры в Израиле.

Исследователи отмечают, что процесс потери зрения происходил независимо в разных пещерных системах, в результате чего пауки утратили способность видеть. После этого изначальные виды локально вымерли за пределами пещер, прежде чем другим родственным видам удалось заселить их снаружи.

[ + – ] Один из недавно открытых видов, Tegenaria ornit, полностью слепой Фото: Shlomi Aharon

Предполагается, что вымирание произошло около 5 миллионов лет назад, а виной тому стали необратимые изменения климата. По словам эколога, данное исследования показывает воздействие изменений климата на многие места обитания в мире, которые находятся в опасности. А потому, ученые отмечают, что нам необходимо сделать все, чтобы сохранить уникальную природу планеты, в том числе и подземные системы, чтобы понять какими именно процессами они были созданы.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.