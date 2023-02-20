На межі сутінкової зони. Нові види павуків осліпли в ізраїльських печерах

Дослідники виявили у той же час 7 нових видів воронкових павуків, які частково або повністю втратили зір, мешкаючи в темних куточках печер.

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У новому дослідженні вчені прагнули зрозуміти еволюційне відношення між лійкоподібними павуками з нормальними очима, які влаштувалися і живуть біля входу в печери, з тими, що мешкають у темних куточках печер і, схоже, повністю або частково втратили зір, пише Science Alert.

За словами співавтора дослідження, еколога Шломі Аарон з Єврейського університету в Єрусалимі (HUJI), вони з колегами обійшли три десятки ізраїльських печер. Вони виявили 26 видів, які віддають перевагу печерам, які всі покладалися на зовнішні умови, а саме світло (троглофіли) і жили біля входів у печери або їх сутінкових зонах. Однак 14 видів виявилися мешканцями найтемніших зон (троглобіти).

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Цікаво, що половина з 14 були абсолютно незнайомими для вчених — 5 з них з редукованими очима і 2 сліпих. За словами еколога, вони виявили, що п'ять видів були унікальними для різних печер, а два інші види — виявили відразу в кількох печерах у Галілеї та в печерах, розташованих на карстовому полі Офра.

[ + – ] Три з нещодавно виявлених видів із зменшеними (вгорі та посередині) або повністю відсутніми очима (внизу) Фото: Shlomi Aharon

Далі вчені проаналізували ДНК павуків та спробували простежити їхню історію. Виявилося, що павуки, які пристосувалися до унікальних печерних сутінкових зон, на жаль, більше не могли б процвітати за їхніми межами. За словами екологів, дані вказують на те, що нові види еволюційно ближчі до видів з печер у середземноморських районах на півдні Європи, ніж до видів, що мешкають безпосередньо біля них біля входів у печери в Ізраїлі.

Дослідники зазначають, що процес втрати зору відбувався незалежно у різних печерних системах, внаслідок чого павуки втратили здатність бачити. Після цього початкові види локально вимерли поза печер, перш ніж іншим родинним видам вдалося заселити їх зовні.

[ + – ] Один із нещодавно відкритих видів, Tegenaria ornit, повністю сліпий Фото: Shlomi Aharon

Передбачається, що вимирання відбулося близько 5 мільйонів років тому, а виною стали незворотні зміни клімату. За словами еколога, дане дослідження показує вплив змін клімату на багато місць проживання у світі, які перебувають у небезпеці. А тому вчені зазначають, що нам необхідно зробити все, щоб зберегти унікальну природу планети, в тому числі й підземні системи, щоб зрозуміти якими саме процесами вони були створені.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни мають унікальні навички хребетних.