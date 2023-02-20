На межі сутінкової зони. Нові види павуків осліпли в ізраїльських печерах
Дослідники виявили у той же час 7 нових видів воронкових павуків, які частково або повністю втратили зір, мешкаючи в темних куточках печер.
У новому дослідженні вчені прагнули зрозуміти еволюційне відношення між лійкоподібними павуками з нормальними очима, які влаштувалися і живуть біля входу в печери, з тими, що мешкають у темних куточках печер і, схоже, повністю або частково втратили зір, пише Science Alert.
За словами співавтора дослідження, еколога Шломі Аарон з Єврейського університету в Єрусалимі (HUJI), вони з колегами обійшли три десятки ізраїльських печер. Вони виявили 26 видів, які віддають перевагу печерам, які всі покладалися на зовнішні умови, а саме світло (троглофіли) і жили біля входів у печери або їх сутінкових зонах. Однак 14 видів виявилися мешканцями найтемніших зон (троглобіти).
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Цікаво, що половина з 14 були абсолютно незнайомими для вчених — 5 з них з редукованими очима і 2 сліпих. За словами еколога, вони виявили, що п'ять видів були унікальними для різних печер, а два інші види — виявили відразу в кількох печерах у Галілеї та в печерах, розташованих на карстовому полі Офра.
Далі вчені проаналізували ДНК павуків та спробували простежити їхню історію. Виявилося, що павуки, які пристосувалися до унікальних печерних сутінкових зон, на жаль, більше не могли б процвітати за їхніми межами. За словами екологів, дані вказують на те, що нові види еволюційно ближчі до видів з печер у середземноморських районах на півдні Європи, ніж до видів, що мешкають безпосередньо біля них біля входів у печери в Ізраїлі.
Дослідники зазначають, що процес втрати зору відбувався незалежно у різних печерних системах, внаслідок чого павуки втратили здатність бачити. Після цього початкові види локально вимерли поза печер, перш ніж іншим родинним видам вдалося заселити їх зовні.
Передбачається, що вимирання відбулося близько 5 мільйонів років тому, а виною стали незворотні зміни клімату. За словами еколога, дане дослідження показує вплив змін клімату на багато місць проживання у світі, які перебувають у небезпеці. А тому вчені зазначають, що нам необхідно зробити все, щоб зберегти унікальну природу планети, в тому числі й підземні системи, щоб зрозуміти якими саме процесами вони були створені.
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