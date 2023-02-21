Ни намека на вирус. Еще один человек "вылечился" от ВИЧ почти через 10 лет после лечения

Сложное и опасное лечение, проведенное более 9 лет назад наконец-то принесло свои плоды — мужчина стал четвертым, кто "излечился" от вируса иммунодефицита человека.

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ВИЧ является одним из самых сложных для лечения вирусов. Дело в том, что ему удается лежать в организме пациента скрыто, вне досягаемости иммунной системы и современных лекарств, что делает лечение почти невозможным, пишет Science Alert.

Однако науке известны четыре случая, когда медикам все же удалось удалить из организма пациента все следы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), и теперь, к ним присоединился кейс так называемого "дюссельдорфского пациента". Отметим, четыре предыдущих пациента окрестили "городом надежды", "лондонскими", "нью-йоркскими" и "берлинскими".

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История мужчины из Дюссельдорфа началась в 2008 году, когда у него диагностировали ВИЧ, в 2010 году ему назначили курс антиретровирусного лечения, а уже в следующем году у него диагностировали лейкемию — рак лейкоцитов в костном мозге. Положение пациента было чрезвычайно серьезным и тяжелым, а потому врачи приняли решение пойти опасным путем.

В 2013 году "дюссельдорфскому пациенту" сделали трансплантацию стволовых клеток, при которой стволовые клетки берутся из костного мозга или крови донора и используются для замены собственных лейкоцитов больного пациента. На этот раз медики использовали стволовые клетки донора, у которого обнаружили генетическую мутацию, делающую его устойчивым к ВИЧ.

Идея такого лечения заключается в том, чтобы вылечить пациента от лейкемии и в то же время придать ему генетическую устойчивость к ВИЧ. Отметим, что подобное лечение является весьма опасным и не гарантирует выздоровление. Однако на сей раз процедура сработала — через чуть более 9 лет после проведения трансплантации и 4 лет после прекращения использования противовирусных препаратов исследователи объявили, что у пациента больше нет признаков функциональных, реплицирующихся частиц ВИЧ в организме, что фактически избавляет его от вируса.

Отметим, что не существует четкой границы между вылеченным и инфицированным, пациент из Дюссельдорфа присоединяется к четырем пациентам, которые полностью избавились от всех следов функциональных геномов ВИЧ с помощью лечения стволовыми клетками.

По словам из Университетской больницы Дюссельдорфа в Германии, данное лечение является чрезвычайно опасным, однако оно все же может стать основой для достижения долгосрочной ремиссии ВИЧ.

Кстати, еще несколько пациентов с ВИЧ удалось контролировать вообще без лечения стволовыми клетками. Эти пациенты со временем смогли прекратить прием антиретровирусных препаратов и все еще поддерживают низкие или нулевые признаки присутствия вируса в организме. Но ученые все еще не понимают, почему это произошло.

Ранее Фокус писал о том, что экспериментальная вакцина против ВИЧ потерпела неудачу на последнем этапе.