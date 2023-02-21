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Технології та наука

Жодного натяку на вірус. Ще одна людина "вилікувалася" від ВІЛ майже через 10 років після лікування

віч, лікування віч
Фото: Getty Images | "Дюссельфдорський пацієнт" став п'ятим, кому це вдалося

Складне і небезпечне лікування, проведене більше 9 років тому, нарешті принесло свої плоди — чоловік став четвертим, хто "вилікувався" від вірусу імунодефіциту людини.

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ВІЛ є одним із найскладніших для лікування вірусів. Справа в тому, що йому вдається лежати в організмі пацієнта приховано, поза досяжністю імунної системи та сучасних ліків, що робить лікування майже неможливим, пише Science Alert.

Однак науці відомі чотири випадки, коли медикам усе ж таки вдалося видалити з організму пацієнта всі сліди вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), і тепер до них приєднався кейс так званого "дюссельдорфського пацієнта". Зазначимо, чотирьох попередніх пацієнтів охрестили "містом надії", "лондонськими", "нью-йоркськими" і "берлінськими".

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Історія чоловіка з Дюссельдорфа розпочалася у 2008 році, коли у нього діагностували ВІЛ, у 2010 році йому призначили курс антиретровірусного лікування, а вже наступного року в нього діагностували лейкемію – рак лейкоцитів у кістковому мозку. Становище пацієнта було надзвичайно серйозним і важким, тому лікарі вирішили піти небезпечним шляхом.

У 2013 році "дюссельдорфському пацієнту" зробили трансплантацію стовбурових клітин, при якій стовбурові клітини беруться з кісткового мозку або крові донора та використовуються для заміни власних лейкоцитів хворого пацієнта. На цей раз медики використовували стовбурові клітини донора, у якого виявили генетичну мутацію, що робить його стійким до ВІЛ.

Ідея такого лікування полягає в тому, щоб вилікувати пацієнта від лейкемії і водночас надати йому генетичну стійкість до ВІЛ. Зазначимо, що подібне лікування є досить небезпечним і не гарантує одужання. Однак цього разу процедура спрацювала — через трохи більше ніж 9 років після проведення трансплантації та 4 роки після припинення використання противірусних препаратів дослідники оголосили, що в пацієнта більше немає ознак функціональних частинок ВІЛ, які реплікуються, в організмі, що фактично позбавляє його від вірусу.

Зазначимо, що не існує чіткої межі між вилікуваним та інфікованим, пацієнт з Дюссельдорфа приєднується до чотирьох пацієнтів, які повністю позбулися всіх слідів функціональних геномів ВІЛ за допомогою лікування стовбуровими клітинами.

За словами з Університетської лікарні Дюссельдорфа в Німеччині, дане лікування є надзвичайно небезпечним, проте воно все ж може стати основою для досягнення довгострокової ремісії ВІЛ.

До речі, ще кілька пацієнтів з ВІЛ вдалося контролювати взагалі без лікування стовбуровими клітинами. Ці пацієнти з часом змогли припинити прийом антиретровірусних препаратів і все ще підтримують низькі або нульові ознаки присутності вірусу в організмі. Але вчені все ще не розуміють, чому це сталося.

Раніше Фокус писав про те, що експериментальна вакцина проти ВІЛ зазнала невдачі на останньому етапі.