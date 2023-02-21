Самым древним струнным инструментом Юго-Восточной Азии может быть 2000-летний рог

Напоминающий однострунную арфу инструмент, которому 2 000 лет, был найден на берегу реки Меконг. Он, возможно, был прародителем сложных музыкальных инструментов, на которых люди во Вьетнаме играют и сегодня.

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На юге Вьетнама археологи обнаружили 2000-летний струнный инструмент, изготовленный из оленьего рога. Этот необычный олений рог может быть одним из самых древних струнных инструментов, когда-либо найденных в Юго-Восточной Азии, пишет Arkeonews.

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Фределиза Кампос из Австралийского национального университета (ANU) сказала: "Этот струнный инструмент, или хордофон, является одним из древнейших примеров этого типа в Юго-Восточной Азии. Он восполняет пробел между древнейшими известными музыкальными инструментами региона — литофонами или каменными ударными пластинами — и более современными инструментами".

Хордофоны — это музыкальные инструменты, в которых именно вибрирующая струна между двумя фиксированными точками является источником звука. А литофоны — это разнообразные ударные инструменты из камня.

Что касается рога, то он, скорее всего, принадлежал млекопитающим из семьи оленевых: свиному оленю или замбару индийскому. Оба из них являются коренными жителями континента Юго-Восточной Азии. Команда определила, что предмету 2000 лет. Он происходит из вьетнамской культуры Ок Эо, древней материальной культуры в регионе Дельты Меконга, что необычно ранним для этого типа инструментов.

[ + – ] Реконструкция артефакта (А) по сравнению с примерами вьетнамских музыкальных инструментов (B) the Bro JoRai; (C) Co Ke; и (D) K'ni (min) Фото: F Z Campos et al/Antiquity Journal (2023)

Артефакт является 35-сантиметровой частью оленьего рога с отверстием на одном конце для колышка, которое, вероятно, служило для настройки струны, как колочные механизмы в верхней части гитары. Хотя струна давно стерлась, на нем также есть мостик, который, вероятно, использовался для поддержки струны.

Неизвестно, как играли на этом инструменте и как он звучал. Однако исследователи считают, что его игра сродни современным вьетнамским музыкальным инструментам, таким как K'ni.

Археологи изучили каталог из более чем 600 костяных артефактов, найденных в этой местности, чтобы лучше понять музыкальную культуру древнего Вьетнама.

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