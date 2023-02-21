Найдавнішим струнним інструментом Південно-Східної Азії може бути 2000-річний ріг

Інструмент, якому 2 000 років і який нагадує однострунну арфу, знайшли на березі річки Меконг. Він, можливо, був прабатьком складних музичних інструментів, на яких люди у В'єтнамі грають і сьогодні.

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На півдні В'єтнаму археологи знайшли 2000-річний струнний інструмент, виготовлений з оленячого рогу. Цей незвичайний оленячий ріг може бути одним з найдавніших струнних інструментів, коли-небудь знайдених у Південно-Східній Азії, пише Arkeonews.

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Фределіза Кампос з Австралійського національного університету (ANU) сказала: "Цей струнний інструмент, або хордофон, є одним з найдавніших прикладів цього типу в Південно-Східній Азії. Він заповнює прогалину між найдавнішими відомими музичними інструментами регіону — літофонами або кам'яними ударними пластинами — і сучаснішими інструментами".

Хордофони — це музичні інструменти, в яких саме вібруюча струна між двома фіксованими точками є джерелом звуку. А літофони — це різноманітні ударні інструменти з каменю.

Щодо рогу, то він найімовірніше належав ссавцям з родини оленевих: аксису бенгальському або замбару індійському. Обидва з них є корінними мешканцями континенту Південно-Східної Азії. Команда визначила, що об'єкту 2 000 років. Він походить з в'єтнамської культури Ок Ео, стародавньої матеріальної культури в регіоні Дельти Меконгу, що є незвично раннім для цього типу інструментів.

[ + – ] Реконструкція артефакту (А) у порівнянні з прикладами в'єтнамських музичних інструментів (B) the Bro JoRai; (C) Co Ke; і (D) K"nі (min) Фото: F Z Campos et al/Antiquity Journal (2023)

Артефакт є 35-сантиметровою частиною оленячого рогу з отвором на одному кінці для кілочка, який, ймовірно, слугував для налаштування струни, як колкові механізми у верхній частині гітари. Хоча струна давно стерлася, на ньому також є місток, який, ймовірно, використовувався для підтримки струни.

Невідомо, як саме грали на цьому інструменті і як він звучав. Однак дослідники вважають, що його гра схожа на сучасні в'єтнамські музичні інструменти, такі як K'ni.

Археологи вивчили каталог з понад 600 кістяних артефактів, знайдених у цій місцевості, щоб краще зрозуміти музичну культуру стародавнього В'єтнаму.

Раніше Фокус писав про унікальну флейту з кістки, яку археологи знайшли в Англії.