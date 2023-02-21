Моя прелесть. В горах Эквадора обнаружили потустороннюю лягушку из "Властелина колец"

Исследователи посчитали, что внешний вид лягушки соответствует героям книг Толкиена, прибывшим из Средиземья, а потому назвали новый вид с честь фантаста.

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Новый вид лягушек был обнаружен в горах Эквадора, ученые сразу обратили внимание на ее необычный окрас и бледно-розовые глаза и обнаружили некое сходство с персонажами писателя-фантаста Дж. Р. Р. Толкина, написавшего "Хоббита" и "Властелина колец", пишет Live Science.

По словам директора Музея зоологии Диего Сиснерос-Эредиа, новый вид лягушек имеет удивительный окрас, и кажется, что он живет во вселенной фантазий, подобно тем, которые были созданы Толкиеном — например Средиземье.

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Новый вид назвали H. Tolkieni — эти лягушки достигают около 6,5 сантиметров в длину и имеют серовато-зеленый цвет, у них бледно-розовые глаза, а пальцы с золотистыми крапинками, что делает их весьма похожими на одного, а может сразу и нескольких, персонажей книг Толкиена. Горло, брюхо, бока и нижняя сторона ног лягушки имеет золотисто-желтый окрас, а пальцы лап лягушки покрыты пятнышками и широкими полосами на коже. Однако основной уникальностью этих лягушек исследователи все же считают пыльно-розовые глаза с черными радужками, которые и напомнили ученым персонажей книг фантаста.

Впервые представители этого вида были обнаружены в национальном парке Рио-Негро-Сопладора, который, по сути, является наименее изученным районом первозданно альпийской тундры и облачного леса, которые занимают около 75 тысяч гектаров и находятся под охраной с 2018 года.

Как и большинство своих сородичей, H. Tolkieni обитает в чистых горных ручьях и реках высокогорных Анд. Головастики этого вида созревают у скал на порогах, а взрослые особи предпочитают размещаться под защитой пышной растительности на берегах рек.

Отметим, что научные экспедиции начались в этом регионе Эквадора в 2020 году и с тех пор исследователям удалось обнаружить множество новых видов. По словам Сиснерос-Эредиа, тропические Анды являются "волшебными экосистемами", в которых можно обнаружить одни из самых удивительных видов флоры, грибов и фауны в мире. Однако лишь немногие районы этого удивительного места защищены от негативного воздействия человека — многие виды здесь страдают от вырубки лесов, настойчивого расширения сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, инвазивных видов, а также изменений климата, которые серьезно влияют на биоазнообразие тропических Анд.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый вид растений, которые отказались от фотосинтеза.