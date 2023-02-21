Моя чарівність. У горах Еквадору виявили потойбічну жабу із "Володаря перснів"

Дослідники вирішили, що зовнішній вигляд жаби відповідає героям книг Толкієна, які прибули з Середзем'я, а тому назвали новий вид на честь фантаста.

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Новий вид жаб було виявлено в горах Еквадору, вчені відразу звернули увагу на їх незвичайне забарвлення і блідо-рожеві очі та виявили певну схожість з персонажами письменника-фантаста Дж. Р. Р. Толкіна, який написав "Хоббіта" та "Володаря перснів", пише Live Science.

За словами директора Музею зоології Дієго Сіснерос-Ередіа, новий вид жаб має дивовижне забарвлення, і здається, що він живе у всесвіті фантазій, подібно до тих, які були створені Толкієном — наприклад Середзем'я.

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Новий вид назвали H. Tolkieni — ці жаби досягають близько 6,5 сантиметрів у довжину і мають сірувато-зелений колір, у них блідо-рожеві очі, а пальці з золотистими цятками, що робить їх дуже схожими на одного, а може відразу і кількох, персонажів книг Толкієна. Горло, черево, боки і нижня сторона ніг жаби має золотисто-жовте забарвлення, а пальці лап жаби вкриті цятками та широкими смугами на шкірі. Однак основною унікальністю цих жаб дослідники все ж таки вважають запорошено-рожеві очі з чорними райдужками, які й нагадали вченим персонажів книг фантаста.

Вперше представники цього виду були виявлені у національному парку Ріо-Негро-Сопладора, який, фактично, є найменш вивченим районом первозданно альпійської тундри та хмарного лісу, що займають близько 75 тисяч гектарів та знаходяться під охороною з 2018 року.

Як і більшість своїх родичів, H. Tolkieni мешкає в чистих гірських струмках та річках високогірних Анд. Пуголовки цього виду зростають біля скель на порогах, а дорослі особини вважають за краще розміщуватися під захистом пишної рослинності на берегах річок.

Зазначимо, що наукові експедиції розпочалися у цьому регіоні Еквадору в 2020 році і з того часу дослідникам вдалося виявити безліч нових видів. За словами Сіснерос-Ередіа, тропічні Анди є "чарівними екосистемами", в яких можна виявити одні з найдивовижніших видів флори, грибів та фауни у світі. Проте лише деякі райони цього дивовижного місця захищені від негативного впливу людини — багато видів тут страждають від вирубування лісів, наполегливого розширення сільського господарства, видобутку корисних копалин, інвазивних видів, а також змін клімату, які серйозно впливають на біоазитарність тропічних Анд.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий вид рослин, які відмовилися від фотосинтезу.