Ученые рассказали, можно ли "подхватить" стресс от других людей: ответ может удивить

Оказывается, стресс может быть заразным, но есть способы предотвратить это.

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Со стрессом в той или иной мере сталкивается каждый человек независимо от возраста в разные моменты своей жизни. Стресс – это любое изменение, которое провоцирует эмоциональное, психологическое, а иногда и физическое напряжение. Катализатором стресса могут стать любые события, которые человека "выбивают из колеи". Но можно ли заразиться стрессом от другого человека? Оказывается, можно, но с этим также можно справиться, пишет Live Science.

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Некоторые исследования предполагают, что стресс действительно может быть заразным. То есть панические приступы и серьезные эмоциональные изменения могут возникнуть в результате взаимодействия с человеком, который уже находится в состоянии стресса.

Например, ученые считают, что сам вид человека, который переживает стресс, может привести к выработке гормонов, которые также приведут к появлению стресса. И такая ситуация может возникнуть при общении как со знакомыми, так и незнакомыми людьми.

[ + – ] Некоторые исследования предполагают, что стресс действительно может быть заразным. То есть панические приступы и серьезные эмоциональные изменения могут возникнуть в результате взаимодействия с человеком, который уже находится в состоянии стресса Фото: The Economic Times

По словам Тары Перро из Университета Далхаузи, Канада, в какой-то мере каждый человек подсознательно воспринимает эмоции других людей, а особенно если речь идет о негативных эмоциях. И в этом нет ничего удивительного, ведь эволюция привела к тому, что невербальная передача информации об опасности или страхе не раз спасала жизнь людям в далеком прошлом.

Исследования, которые были проведены несколько лет назад показали, что действительно люди могут обмениваться эмоциями через так называемые "зеркальные нейроны" в мозге. Эти клетки мозга могут активизироваться, например, когда мы видим, как другой человек зевает, а значит у нас также возникает такое же желание. С другой стороны, при виде уставшего человека наблюдатель также может почувствовать усталость. И наконец при виде напряженного или расстроенного человека, наш мозг также может дать сигнал о своеобразном сочувствии, что может привести к появлению таких же эмоций.

По словам Джо Герберта из Кембриджского университета, Великобритания, передача эмоций между людьми является важным механизмом нашего выживания. Таким образом один человек увидев другого, который чем-то обеспокоен, может также получить информацию об опасности.

[ + – ] Исследования, которые были проведены несколько лет назад показали, что действительно люди могут обмениваться эмоциями через так называемые "зеркальные нейроны" в мозге. Эти клетки мозга могут активизироваться, например, когда мы видим, как другой человек зевает, а значит у нас также возникает такое же желание. С другой стороны, при виде уставшего человека наблюдатель также может почувствовать усталость. И наконец при виде напряженного или расстроенного человека, наш мозг также может дать сигнал о своеобразном сочувствии, что может привести к появлению таких же эмоций Фото: Medical News

По словам Герберта, паника, тревога и страх могут быстро распространятся между людьми независимо от того, что на самом деле вызвало это состояние изначально. То есть чувство стресса действительно может быть заразным.

По словам Перро, хотя большинство людей стараются избегать стресса, он играет важную роль для людей. Ведь таким образом каждый человек может научится, как справляться с таким состоянием и не подвергаться ему постоянно. То есть наш мозг создает определенные реакции на стресс, которые помогают с ним справиться.

С другой стороны, по словам ученых, в современном мире каждый человек испытывает очень много стрессовых ситуаций, и мозг не всегда может с ними справиться. Это может вызвать значительные не только психологические, но и физические проблемы.

Если стресс является заразным, то как избежать его негативного влияния? По словам Перро, передача стрессового состояния другому человеку зависит от того, как наблюдатель за обладателем подавленного состояния воспринимает возникшую ситуацию. То есть каким образом он оценивает причины стресса.

[ + – ] С другой стороны, по словам ученых, в современном мире каждый человек испытывает очень много стрессовых ситуаций, и мозг не всегда может с ними справиться. Это может вызвать значительные не только психологические, но и физические проблемы Фото: Live Science

Даже если возникает легкое чувство тревоги в результате общения с человеком, который пребывает в стрессе, то уменьшить влияние передачи этого стресса можно с помощью таких элементарных действий, как выход на свежий воздух и применения дыхательных упражнений, говорят ученые.

По словам Герберта, защитится о чужого стресса можно, если посмотреть на ситуацию со своей точки зрения и взять под контроль свои эмоции. Ведь не всегда то, что вызвало стресс у одного человека может быть причиной стресса у другого.

Ученые считают, что реакция на чужой стресс зависит от обстоятельств и может привести к появлению либо простого сопереживания, либо все-таки к появлению такого же стресса. Научиться не поддаваться эмоциям других не сложно, просто нужно научиться справляться с трудной ситуацией. То есть нужен эмоциональный контроль или временное отвлечение. Но все это очень индивидуально и некоторым людям все же сложно не поддаться на эмоциональное влияние других, заключают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые открыли новый способ уменьшить чувство вины у человека. Исследователи провели необычный эксперимент и оказалось, что избавить человека от чувства вины достаточно просто.