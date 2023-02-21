Вчені розповіли, чи можна "підхопити" стрес від інших людей: відповідь може здивувати

Виявляється, стрес може бути заразним, але є шляхи запобігання цьому.

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Зі стресом тією чи іншою мірою стикається кожна людина незалежно від віку в різні моменти свого життя. Стрес – це будь-яка зміна, яка провокує емоційну, психологічну, а іноді й фізичну напругу. Каталізатором стресу можуть стати будь-які події, які людину "вибивають із колії". Але чи можна заразитися стресом від іншої людини? Виявляється можна, але з цим також можна впоратися, пише Live Science.

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Деякі дослідження припускають, що стрес може бути заразним. Тобто панічні напади та серйозні емоційні зміни можуть виникнути внаслідок взаємодії з людиною, яка вже перебуває у стані стресу.

Наприклад, вчені вважають, що сам вид людини, яка переживає стрес, може призвести до вироблення гормонів, які також призведуть до появи стресу. І така ситуація може виникнути при спілкуванні як із знайомими, так з незнайомими людьми.

[ + – ] Деякі дослідження припускають, що стрес може бути заразним. Тобто панічні напади та серйозні емоційні зміни можуть виникнути внаслідок взаємодії з людиною, яка вже перебуває у стані стресу Фото: india-vaccine

За словами Тари Перро з Університету Далхаузі,що в Канаді, певною мірою кожна людина підсвідомо сприймає емоції інших людей, особливо якщо йдеться про негативні емоції. І в цьому немає нічого дивного, адже еволюція призвела до того, що невербальна передача інформації про небезпеку чи страх не раз рятувала життя людям у далекому минулому.

Дослідження, які були проведені кілька років тому, показали, що дійсно люди можуть обмінюватися емоціями через так звані "дзеркальні нейрони" в мозку. Ці клітини мозку можуть активізуватися, наприклад, коли ми бачимо, як інша людина позіхає, а значить, у нас також виникає таке ж бажання. З іншого боку, побачивши стомлену людину спостерігач також може відчути втому. І нарешті, побачивши напружену чи засмучену людину, наш мозок також може дати сигнал про своєрідне співчуття, що може призвести до появи таких самих емоцій.

За словами Джо Герберта з Кембриджського університету, Великобританія, передача емоцій між людьми є важливим механізмом нашого виживання. Таким чином одна людина побачивши іншу, яка чимось стурбована, може також отримати інформацію про небезпеку.

[ + – ] Дослідження, які були проведені кілька років тому, показали, що дійсно люди можуть обмінюватися емоціями через так звані "дзеркальні нейрони" в мозку. Ці клітини мозку можуть активізуватися, наприклад, коли ми бачимо, як інша людина позіхає, а значить, у нас також виникає таке ж бажання. З іншого боку, побачивши стомлену людину спостерігач також може відчути втому. І нарешті, побачивши напружену або засмучену людину, наш мозок також може дати сигнал про своєрідне співчуття, що може призвести до появи таких самих емоцій. Фото: Medical News

За словами Герберта, паніка, тривога та страх можуть швидко поширюватись між людьми незалежно від того, що насправді викликало цей стан спочатку. Тобто почуття стресу справді може бути заразним.

За словами Перро, хоча більшість людей намагаються уникати стресу, він відіграє важливу роль для людей. Адже таким чином кожна людина може навчитися, як давати собі раду з таким станом і не піддаватися їй постійно. Тобто наш мозок створює певні реакції на стрес, які допомагають з ним упоратися.

З іншого боку, за словами вчених, у сучасному світі кожна людина відчуває багато стресових ситуацій, і мозок не завжди може з ними впоратися. Це може спричинити значні як психологічні, так і фізичні проблеми.

Якщо стрес заразний, то як уникнути його негативного впливу? За словами Перро, передача стресового стану іншій людині залежить від того, як спостерігач за власником пригніченого стану сприймає ситуацію, що виникла. Тобто, яким чином він оцінює причини стресу.

[ + – ] З іншого боку, за словами вчених, у сучасному світі кожна людина відчуває багато стресових ситуацій, і мозок не завжди може з ними впоратися. Це може спричинити значні не лише психологічні, а й фізичні проблеми. Фото: Live Science

Навіть якщо виникає легке почуття тривоги внаслідок спілкування з людиною, яка перебуває у стресі, то зменшити вплив передачі цього стресу можна за допомогою таких елементарних дій, як вихід на свіже повітря та застосування дихальних вправ, кажуть вчені.

За словами Герберта, захиститися від чужого стресу можна, якщо подивитися на ситуацію зі свого боку та взяти під контроль свої емоції. Адже не завжди те, що викликало стрес в однієї людини, може бути причиною стресу в іншої.

Вчені вважають, що реакція на чужий стрес залежить від обставин і може призвести до появи або простого співпереживання, або все-таки до такого ж стресу. Навчитися не піддаватися емоціям інших не складно, просто треба навчитися справлятися із скрутною ситуацією. Тобто потрібен емоційний контроль чи тимчасове відволікання. Але все це дуже індивідуально і деяким людям все ж таки складно не піддатися на емоційний вплив інших, роблять висновок вчені.

Як уже писав Фокус, вчені відкрили новий спосіб зменшити почуття провини у людини. Дослідники провели незвичайний експеримент і виявилося, що позбавити людину почуття провини досить просто.