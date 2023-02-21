Величественные и роскошные: топ-10 самых известных зданий, высеченных в скалах

Люди строили жилье на протяжении тысячелетий, и некоторые из старейших построек мира остаются в таком хорошем состоянии, что их используют и сегодня. Однако, хотя большинство зданий состоит из каменной кладки, обработанного камня, кирпича и раствора, самые выдающиеся постройки, созданные человеком, вытесаны из цельного камня.

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Известный как скальная архитектура, это кропотливый процесс вырубки сооружений на скалах и склонах холмов. Оставаясь частью самой Земли этот камень известен как живая скала, и этот уникальный тип кладки исторически использовали по всей Азии и Африке, создавая изысканные храмы и гробницы.

Многие из лучших примеров такой архитектуры можно найти в Южной Азии, где старейшие высеченные в скалах храмы часто полны изящных художественных работ и резьбы, с невероятными размерами колонн и коридоров. Некоторые южноазиатские высеченные в скалах сооружения старше каменных зданий, которые впоследствии получили преимущество.

Эти сооружения делятся на две категории, известные как пещеры и монолиты, хотя первое название немного вводит в заблуждение. В отличие от естественных, высеченные в скалах пещеры полностью искусственные. И те и другие создаются из живой скалы так же, как скульптор может создать статую. По сравнению со всем величием древних построек, созданных такими цивилизациями, как римляне или инки, этот тип архитектуры кажется еще более удивительным, сообщают Grunge.

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Петра

[ + – ] Сейчас от Петры остались только руины, но когда-то это набатейский караванный город, истоки которого потерялись в доисторической эпохе Фото: Vovashevchuk/Getty Images

Древний город Петра является домом для, пожалуй, самых известных в мире высеченных в скалах сооружений, которые мгновенно узнаются на фотографиях. Сейчас от Петры остались только развалины, но когда-то это — набатейский караванный город, истоки которого потерялись в доисторической эпохе. В древности торговые пути пересекали сушу, соединяя цивилизации Египта, Аравии и Сирии-Фонекии.

Благодаря удобному расположению Петра процветала как жизненно важный перекресток на длинных путях. Между Красным и Мертвым морями горы вокруг Петры полны ущелий и естественных проходов, что, без сомнения, вдохновило на создание драматической архитектуры, которую набатейцы вырезали прямо в красноватой каменной скале.

Никто не знает, когда именно построена Петра. Причина ее величия состоит в том, что когда-то она была столицей Набатейской империи, процветавшей примерно в I веке до н.э.

Набатеи, народ с юго-восточной части Аравийского полуострова, начинали как кочевники. Со временем они накопили много богатства как торговцы на древних благоухающих путях, так и город Петра, с его слиянием культурных влияний, все еще стоит как доказательство их значимости в древнем мире. Самое известное из каменных сооружений Петри известна под названием Эль-Хазне, "Сокровищница фараона". Она поражает как своими размерами, так и тщательностью, с которой она вырезана. Менее известная, но не менее величественная Ад-Дэйр, "Монастырь", также высечена из живого камня.

Некрополь в Мире

[ + – ] Резные гробницы, выглядящие как нечто из фантастической истории, датируются четвертым веком до нашей эры, согласно "Атласу Обскура" Фото: Evrenkalinbacak/Getty Images

Расположенная на территории современной Турции Мира когда-то являлась важным местом в древнем мире. Этот город является частью округа Ликии, о его истории сохранилось мало сведений, но он был выдающейся частью христианской традиции, его посещал святой Павел, а его бывшим епископом был святой Николай. Мира также является домом для Мирского некрополя, серии гробниц, иссеченных в живой скале на склоне скалы.

Резные гробницы, выглядящие как нечто из фантастической истории, датируются четвертым веком до нашей эры, согласно "Атласу Обскура". Они разделены на две части, известные как океанский и речной некрополи. На многих гробницах отчеканены надписи, а некоторые содержат статуи, похожие на членов семьи владельца.

Некрополь в Мире когда-то был ярко окрашен в красные, фиолетовые, синие и желтые оттенки. Такие роскошные гробницы обычно предназначались для состоятельных членов общества, и столь большой некрополь намекает на то, что когда-то Мира была действительно развитым местом.

Надписи в самой Мире, которую часто называют городом, свидетельствуют о том, что в прошлом она была гораздо больше. Согласно данным Всемирной археологии, слова, буквально отчеканенные на камне, описывают Миру как "метрополию Ликии".

Наряду с изысканно вырезанными барельефами, надписи на гробницах написаны как на ликийском, так и на древнегреческом языках, с сердечными и трогательными посланиями. Некоторые гробницы даже вырезаны так, что напоминают деревянные дома, придавая несколько буквальное значение слову "некрополь", как городу мертвых.

Пещеры Аджанты

[ + – ] Большой комплекс является буддийским святилищем, высеченным в подковообразной каменной стене Фото: Saiko3p/Getty Images

Пещеры Аджанты в центральной Индии — красивы и довольно загадочны. Большой комплекс представляет собой буддийское святилище, высеченное в подковообразной каменной стене. Пещеры Аджанты оставались запущенными почти полтора тысячелетия. Некоторое время они были известны только коренному народу бхилу, прежде чем их "переоткрыли" в 19 веке.

Самые старые из монастырских залов в пещерах Аджанты, теперь официально признанные объектом мирового наследия, высечены примерно во втором и первом веках до н.э. Целый монастырь когда-то называл это место домом, и, очевидно, это было достаточно важное место, примерно в пятом и шестом веках н.э. его расширили, и в нем высекли еще несколько залов.

Не менее удивительными, чем самая каменная кладка пещер Аджанты, являются произведения искусства, которые там можно найти. Вся территория украшена статуями Бодхисатв и яркими росписями. Согласно буддийским идеалам, картины воспевают саму смертную жизнь, показывая все — от древних королевских особ и изображений животных и природы, до сцен любви — последние из которых считались неприемлемыми и оскорбительными для британских колонизаторов.

В других местах пещер есть картины, показывающие древние буддийские истории и изображения самого Будды. Увлекательные произведения искусства еще больше удивляют тем, что залы пещер Аджанты полностью темны, а это значит, что все эти картины, по-видимому, сделаны при свете масляных ламп.

Храм Кайласонатх

[ + – ] Один из 32 храмов и монастырей, храм Кайласанатх создан для индуистского бога Шивы Фото: Saiko3p/Getty Images

Чуть менее чем в 32 км от города Аурангабад в индийском штате Махараштра храм Кайласанатх является крупнейшим монолитным сооружением в мире. Сказочный и красиво украшенный храм, высеченный из живой скалы, является частью большого комплекса, известного как Пещеры Эллоры. Один из 32 храмов и монастырей, храм Кайласанатх создан для индуистского бога Шивы, и изваян по подобию горы Кайлаш, легендарного места в Гималаях, которое Шива называет домом в мифологии индуизма, древнейшей великой религии мира.

Созданный в середине шестого века, храм значительно больше знаменитого Парфенона в Греции. По подсчетам ученых, при его строительстве нужно было переместить 200 000 тонн камней. После того, как скалу вывезли, ремесленники приступили к работе, создавая изящную резьбу, которой славится храм. Его скульптуры показывают сцены из индуистских писаний, таких как "Махабхарата" и "Рамаяна". В других местах находятся огромные рельефы с десятью аватарами бога Вишну.

Хотя храм Кайласанатх может быть самым величественным среди них, другие сооружения в комплексе Эллора не менее удивительны. Вырубленный из базальта, твердой вулканической породы, комплекс простирается более чем на полтора километра и медленно создавался в течение 400 лет, между 600 и 1000 годами н.э. Он также является памятником толерантному отношению средневековой Индии. Пещеры Эллоры построены совместными усилиями трех основных религиозных групп: буддистами, джайнистами и браханистами (предшественниками современных индуистов).

Статуя Будды в Лешане

[ + – ] Она высечена из красного камня самого склона горы, и на протяжении многих лет была самой большой статуей Будды в мире Фото: Ariel Steiner/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 2.5

Гигантские статуи Будды можно найти по всей Восточной Азии, но та, что на горе Эмэй в провинции Сычуань, Китай, является одной из самых удивительных. Она высечена из красного камня самого склона горы, и на протяжении многих лет была самой большой статуей Будды в мире (хотя с тех пор ее превзошел Будда из Весеннего храма, также в Китае). Гора Эмэй была домом для буддийских храмов с первого столетия н.э. Это древнее святилище, где даже некоторым деревьям более тысячи лет. Будду там вырезали в восьмом веке нашей эры.

Гора Эмэй имеет глубокое и мощное культурное значение среди китайских буддистов. Здесь находится первый буддийский храм, построенный на китайской земле, возведенный на вершине горы, который основал долгую традицию буддизма в Восточной Азии. С тех пор эта гора стала домом для многочисленных храмов и садов, среди которых много статуй. Однако гигантский Будда, вытесанный из красного песчаника на вершине Сицзюо, безусловно, является удивительной статуей на этом месте, а также главным местом назначения для паломников и туристов.

Гигантский Будда в округе Лешань высекался со склона горы большую часть столетия. Согласно "Атласу Обскуре", его строительство началось в 780 г. н.э., но после некоторых неудач завершилось только в 803 г. н.э. Говорят, что благословение Будды, открывающее вид на реки Даду и Мин, дает защиту путешественникам на воде.

Церкви Лалибэле

[ + – ] Церкви созданы в 13 веке, когда это место должно стать своеобразным "Новым Иерусалимом" Фото: Dmitry_chulov/Getty Images

В горном сердце Эфиопии находятся 11 церквей, вытесанных из цельной скалы. Планы этажей, имеющие форму идеальных крестов, поражают своей плавной резьбой, со своей стороны удивляющей своей геометрической точностью. Церкви созданы в 13 веке, когда это место должно стать своеобразным "Новым Иерусалимом".

После того, как Святая Земля попала под контроль ислама, эфиопские христиане больше не могли совершать туда паломничества, и церкви Лалибела были призваны стать новым святым местом. Они построены после упадка Аксумского царства, когда его место заняла династия Загве.

Цари Загве известны своей верностью христианству и желанием строить величественные памятники в честь своей веры. Церкви, строившиеся под наблюдением царя Лалибелы, отличаются сложной конструкцией. Тщательно спланированные они содержат дренажные системы, катакомбы и церемониальные проходы. Интерьеры даже имитируют традиционные строительные стили с арками и колоннами.

До нас дошло мало сведений о том, кто сначала построил церкви Лалибэле, вытесав их из красных, богатых железом вулканических пород, заполняющих окружающий ландшафт. Эфиопские христиане говорят, что их построили ангелы, и, учитывая такое тонкое мастерство, легко понять, почему они так считают.

На этом месте есть три группы церквей, и все они остаются в активном использовании по сей день. Эта местность является важным местом в эфиопском христианстве, к ней относятся как ко второй святой земле, которой она должна быть по замыслу царя Лалибелы.

Накш Ростам

[ + – ] Недалеко от Персеполя, древней персидской столицы, находится Накш Ростам Фото: Ggia/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

До того, как существовал Иран, Персия была домом одной из величайших империй Азии, и их цари нашли себе подходящие величественные места для последнего упокоения. Недалеко от Персеполя, древней персидской столицы, находится Накш Ростам. Он назван в честь легендарного героя по имени Ростам (иногда транслитерируется как Рустам), который до сих пор считается величайшим народным героем Ирана. Легенды свидетельствуют, что он был защитником древних персидских царей. Соответственно, в древнем некрополе Накш Ростам находятся гробницы четырех царей Персидской империи Ахеменидов. Вытесанные в скалы, они имеют характерную форму креста и иногда известны как персидские кресты.

Империя Ахеменидов процветала с 500 по 330 год до н.э., однако, какие именно цари здесь похоронены, несколько неясно. Один из них, безусловно, Дарий I, также известный как Дарий Великий, древний царь, известен своими амбициями в строительстве и попытках завоеваний. Другие, вероятно, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. По всей вероятности, что цари не положены непосредственно в саркофаги. Скорее всего, их кости собрали с крыш башен молчания согласно зороастрийским погребальным практикам.

Резьба вокруг гробниц также важна. На некоторых изображены небесные существа, помазывающие царей, а на рельефах вокруг гробниц — древние битвы и победы Ахеменидов. Без сомнения, эти резьбы сделаны, чтобы увековечить достижения этих правителей при жизни, чтобы их помнили еще долго после смерти.

Мадаин-Салех

[ + – ] Город также известен как Аль-Хиджр или Хегра, и раньше он был вторым по величине городом Набатейской империи. Фото: Lukas Bischoff/Getty Images

Мадаин-Салех, как и Петра, когда-то был набатейским караванным городом. Его руины до сих пор стоят между Петрой и Меккой, но большая часть оставшегося от города сегодня — это гробницы, высеченные в скалах. Некоторые из них высечены из окружающих скал, а другие из гигантских валунов.

Город также известен как Аль-Хиджр или Хегра, и раньше он был вторым по величине городом Набатейской империи. Яркое зрелище в пустынном ландшафте, оно также является доказательством процветания, получаемым набатейцами от торговых путей. К сожалению, эти торговые пути пришли в упадок, когда к власти пришла Римская империя. Поскольку римляне предпочитали морскую торговлю, меньше путешественников проезжали через Мадаин-Салех, что привело к тому, что город в конце концов покинули.

Сегодня на этом месте осталась 131 гробница, а также религиозные места, такие как алтари, служащие напоминанием о том, что набатейцы были доисламской цивилизацией. Подобно Петре, руины Мадаин-Салех также намекают на мультикультурную природу набатейского общества, как результат их активной торговли с другими обществами. Они демонстрируют влияние египтян, греков, финикийцев и ассирийцев, а надписи включают несколько языков рядом с набатейским.

Панчо Ратхас

[ + – ] Расположенный в штате Тамилнад, неподалеку от города Махабалипурам, это богато украшенный и тонко отделанный храмовый комплекс Фото: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons/CC-BY 4.0

В разговорах о высеченной в скалах архитектуре Индии часто упоминают Панча Ратхаса как претендента на самый искусный комплекс. Расположенный в штате Тамилнад, недалеко от города Махабалипурам, это богато украшенный и тонко отделанный храмовый комплекс.

Это место датируется седьмым веком и содержит пять изящно отделанных построек и несколько статуй, с любовью вырезанных из живой скалы. Количество сооружений в комплексе значительное: он посвящен пяти братьям Пандавам из "Махабхараты": Арджуни, Бгими, Юдхиштхири, Накуле и Сахадеве, а также их жене Драупади. Эти братья являются главными героями известнейшего индуистского эпоса Индии "Махабхарата", а их история и в наше время остается центральным элементом индийской культуры.

Сами храмы, известные как ратхи, представляют собой особый тип храмов, построенных в форме колесницы, поэтому на месте есть по одной колеснице для каждого из братьев. Каменная кладка в Панча Ратхасе настолько сложна, насколько известна древняя индийская архитектура, с тонко вылепленными рельефами, сложными узорами и столбами, вылепленными в форме животных.

Как и другие места в Индии, Панча Ратхас — всего одно из нескольких высеченных в скалах сооружений в этом районе. Также вблизи Махабалипурама находится группа святилищ под названием мандапы — пещерные храмы, украшенные изящной резьбой по камню.

Абу-Симбел

[ + – ] Висеченый в скалах из песчаника главный храм комплекса создан между 1274 и 1244 годами до н.э Фото: Gary Todd/Flickr/Public Domain

Один из древнейших примеров скального зодчества в мире, Абу-Симбел создали древние египтяне, и он является домом для двух храмов. Вырубленный в скалах из песчаника главный храм комплекса создан между 1274 и 1244 годами до н.э.

Известный как Большой храм Рамзеса II, он создан, чтобы стать местом последнего упокоения фараона. Его охраняют четыре колоссальных изваяния (хотя одна из них сейчас сильно повреждена). Как выдающийся подвиг древней инженерии храм сначала был спроектирован с большим усердием, чтобы солнечный свет проходил через коридор и попадал в святилище в годовщину дня рождения и коронации Рамзеса. Со сменой песков пустыни и русла реки Нил, Абу-Симбел потерялся для мира на всю эпоху, пока его не открыл в 19 веке швейцарский исследователь.

После повторного открытия Абу-Симбел вскоре оказался под угрозой в середине 20 века вследствие недавно выстроенной Асуанской высотной дамбы. Когда воды Нила поднялись, потребовался сложный инженерный проект, чтобы предотвратить повреждение храмового комплекса. Впрочем, иногда повреждение древних объектов может быть более полезным, чем может показаться на первый взгляд. В Абу-Симбеле также найдены древние граффити, вырезанные греческими наемниками в шестом веке до н.э. Их очевидный вандализм нечаянно дал археологам возможность заглянуть в историю греческого алфавита.

Ранее Фокус рассказывал о старейших заселенных городах мира, история которых насчитывает тысячи лет.