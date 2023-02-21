Величні та розкішні: топ 10 найвідоміших будівель, висічених у скелях

Люди будували житло протягом тисячоліть, і деякі з найстаріших будівель світу залишаються в такому гарному стані, що їх використовують і сьогодні. Однак, хоча більшість будівель складається з кам'яної кладки, обробленого каменю, цегли та розчину, найвидатніші споруди, створені людиною, витесані з цільного каменю.

Related video

Відомий як скельна архітектура, це кропіткий процес висікання споруд на скелях та схилах пагорбів. Залишаючись частиною самої Землі, цей камінь відомий як жива скеля, і цей унікальний тип кладки історично використовували по всій Азії та Африці, створюючи вишукані храми та гробниці.

Багато з найкращих прикладів такої архітектури можна знайти в Південній Азії, де найстаріші висічені в скелях храми часто сповнені витончених художніх робіт і різьблення, з неймовірними розмірами колон і коридорів. Деякі південноазійські висічені в скелях споруди є старшими за кам'яні будівлі, які згодом отримали перевагу.

Ці споруди поділяються на дві категорії, відомі як печери та моноліти, хоча перша назва трохи вводить в оману. На відміну від природних, висічені в скелях печери є повністю штучними. І ті, й інші створюються з живої скелі так само, як скульптор може створити статую. У порівнянні з усією величчю стародавніх будівель, створених такими цивілізаціями, як римляни чи інки, цей тип архітектури здається ще дивовижнішим, повідомляють Grunge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Петра

[ + – ] Зараз від Петри залишилися лише руїни, але колись це — набатейське караванне місто, витоки якого загубилися в доісторичній епосі Фото: Vovashevchuk/Getty Images

Стародавнє місто Петра є домом для, мабуть, найвідоміших у світі висічених у скелях споруд, які миттєво впізнаються на фотографіях. Зараз від Петри залишилися лише руїни, але колись це — набатейське караванне місто, витоки якого загубилися в доісторичній епосі. У стародавні часи торгові шляхи перетинали сушу, з'єднуючи цивілізації Єгипту, Аравії та Сирії-Фонекії.

Завдяки зручному розташуванню Петра процвітала як життєво важливе перехрестя на довгих шляхах. Між Червоним і Мертвим морями гори навколо Петри повні ущелин і природних проходів, що, без сумніву, надихнуло на створення драматичної архітектури, яку набатейці вирізали прямо в червонуватій кам'яній скелі.

Ніхто не знає, коли саме побудована Петра. Причина її величі полягає в тому, що колись вона була столицею Набатейської імперії, яка процвітала приблизно в І столітті до н.е.

Набатеї, народ з південно-східної частини Аравійського півострова, починали як кочівники. З часом вони накопичили багато багатства як торговці на стародавніх Пахучих шляхах, і місто Петра, з його злиттям культурних впливів, все ще стоїть як доказ їхньої значущості в стародавньому світі. Найвідоміша з кам'яних споруд Петри відома під назвою Ель-Хазне, Скарбниця. Вона вражає як своїми розмірами, так і ретельністю, з якою її вирізьблено. Менш відома, але не менш велична Ад-Дейр, Монастир, також висічена з живого каменю.

Некрополь у Мірі

[ + – ] Різьблені гробниці, що виглядають як щось з фантастичної історії, датуються четвертим століттям до нашої ери, згідно з "Атласом Обскура" Фото: Evrenkalinbacak/Getty Images

Розташована на території сучасної Туреччини Міра колись була важливим місцем у стародавньому світі. Це місто є частиною округу Лікії, про його історію збереглося мало відомостей, але воно було визначною частиною християнської традиції, його відвідував святий Павло, а його колишнім єпископом був святий Миколай. Міра також є домом для Мірського некрополя, серії гробниць, висічених у живій скелі на схилі скелі.

Різьблені гробниці, що виглядають як щось з фантастичної історії, датуються четвертим століттям до нашої ери, згідно з "Атласом Обскура". Вони розділені на дві частини, відомі як океанський і річковий некрополі. На багатьох гробницях викарбувані написи, а деякі містять статуї, схожі на членів сім'ї власника.

Некрополь у Мірі колись був яскраво забарвлений у червоні, фіолетові, сині і жовті відтінки. Такі розкішні гробниці зазвичай призначалися для заможних членів суспільства, і такий великий некрополь натякає на те, що колись Міра була справді розвиненим місцем.

Написи в самій Мірі, яку часто називають містом, свідчать про те, що в минулому вона була набагато більшою. Згідно з даними Всесвітньої археології, слова, буквально викарбувані на камені, описують Міру як "метрополію Лікії".

Поряд з вишукано вирізьбленими барельєфами, написи на гробницях написані як лікійською, так і давньогрецькою мовами, з сердечними та зворушливими посланнями. Деякі гробниці навіть вирізьблені так, що нагадують дерев'яні будинки, надаючи дещо буквальне значення слову "некрополь", як місту мертвих.

Печери Аджанти

[ + – ] Великий комплекс є буддійським святилищем, висіченим в підковоподібній кам'яній стіні Фото: Saiko3p/Getty Images

Печери Аджанти в центральній Індії — красиві і досить загадкові. Великий комплекс є буддійським святилищем, висіченим в підковоподібній кам'яній стіні. Печери Аджанти залишалися занедбаними майже півтора тисячоліття. Певний час вони були відомі лише корінному народу бхіл, перш ніж їх "перевідкрили" у 19 столітті.

Найстаріші з монастирських залів у печерах Аджанти, які тепер офіційно визнані об'єктом світової спадщини, висічені приблизно в другому і першому століттях до н.е. Цілий монастир колись називав це місце домом, і, очевидно, це було досить важливе місце, що приблизно в п'ятому і шостому століттях н.е. його розширили, і в ньому висікли ще кілька залів.

Не менш дивовижними, ніж сама кам'яна кладка печер Аджанти, є витвори мистецтва, які там можна знайти. Вся територія прикрашена статуями Бодхісатв і яскравими розписами. Відповідно до буддійських ідеалів, картини оспівують саме смертне життя, показуючи все — від стародавніх королівських осіб й зображень тварин і природи, до сцен кохання — останні з яких вважалися неприйнянтими і образливими для британських колонізаторів.

В інших місцях печер є картини, що показують стародавні буддійські історії та зображення самого Будди. Захопливі витвори мистецтва ще більше вражають тим, що зали печер Аджанти повністю темні, а це означає, що всі ці картини, мабуть, зроблені при світлі масляних ламп.

Храм Кайласанатх

[ + – ] Один з 32 храмів і монастирів, храм Кайласанатх створений для індуїстського бога Шиви Фото: Saiko3p/Getty Images

Трохи менше ніж за 32 км від міста Аурангабад в індійському штаті Махараштра храм Кайласанатх є найбільшою монолітною спорудою у світі. Казковий і гарно оздоблений храм, висічений з живої скелі, є частиною великого комплексу, відомого як Печери Еллори. Один з 32 храмів і монастирів, храм Кайласанатх створений для індуїстського бога Шиви, і виліплений на зразок гори Кайлаш, легендарного місця в Гімалаях, яке Шива називає домом у міфології індуїзму, найдавнішої великої релігії світу.

Створений у середині шостого століття, храм є значно більшим за знаменитий Парфенон у Греції. За підрахунками вчених, під час його будівництва потрібно було перемістити 200 000 тонн каміння. Після того, як скелю вивезли, ремісники взялися до роботи, створюючи витончену різьбу, якою славиться храм. Його скульптури показують сцени з індуїстських писань, таких як "Магабхарата" і "Рамаяна". В інших місцях знаходяться величезні рельєфи з десятьма аватарами бога Вішну.

Хоча храм Кайласанатх може бути найвеличнішим серед них, інші споруди в комплексі Еллора не менш дивовижні. Висічений з базальту, твердої вулканічної породи, комплекс простягається більш ніж на півтора кілометра і повільно створювався протягом 400 років, між 600 і 1000 роками н.е. Він також є пам'ятником толерантному ставленню середньовічної Індії. Печери Еллори побудовані спільними зусиллями трьох основних релігійних груп: буддистами, джайністами та браханістами (попередниками сучасних індуїстів).

Статуя Будди в Лешань

[ + – ] Вона висічена з червоного каменю самого схилу гори, і протягом багатьох років була найбільшою статуєю Будди у світі Фото: Ariel Steiner/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 2.5

Гігантські статуї Будди можна знайти по всій Східній Азії, але та, що на горі Емей у провінції Сичуань, Китай, є однією з найдивовижніших. Вона висічена з червоного каменю самого схилу гори, і протягом багатьох років була найбільшою статуєю Будди у світі (хоча відтоді її перевершив Будда з Весняного храму, також у Китаї). Гора Емей була домом для буддійських храмів з першого століття н.е. Це стародавнє святилище, де навіть деяким деревам понад тисячу років. Будду там вирізали у восьмому столітті нашої ери.

Гора Емей має глибоке і потужне культурне значення серед китайських буддистів. Тут знаходиться перший буддійський храм, побудований на китайській землі, зведений на вершині гори, який започаткував довгу традицію буддизму в Східній Азії. Відтоді ця гора стала домівкою для численних храмів і садів, серед яких багато статуй. Однак гігантський Будда, витесаний з червоного пісковика на вершині Сіцзюо, безумовно, є найдивовижнішою статуєю на цьому місці, а також головним місцем призначення для паломників і туристів.

Гігантський Будда в окрузі Лешань висікався зі схилу гори більшу частину століття. Згідно з "Атласом Обскура", його будівництво розпочалося у 780 р. н.е., але після деяких невдач завершилося лише у 803 р. н.е. Кажуть, що благословення Будди, з якого відкривається вид на річки Даду та Мін, дає захист мандрівникам на воді.

Церкви Лалібела

[ + – ] Церкви створені в 13 столітті, коли це місце мало стати своєрідним "Новим Єрусалимом" Фото: Dmitry_chulov/Getty Images

У гірському серці Ефіопії знаходяться 11 церков, витесаних з цільної скелі. Плани поверхів, що мають форму ідеальних хрестів, вражають своєю плавною різьбою, яка зі свого боку дивує своєю геометричною точністю. Церкви створені в 13 столітті, коли це місце мало стати своєрідним "Новим Єрусалимом".

Після того, як Свята Земля потрапила під контроль ісламу, ефіопські християни більше не могли здійснювати туди паломництва, і церкви Лалібела були покликані стати новим святим місцем. Вони побудовані після занепаду Аксумської імперії, коли її місце зайняла династія Загве.

Царі Загве відомі своєю відданістю християнству і бажанням будувати величні пам'ятники на честь своєї віри. Церкви, які будувалися під наглядом короля Лалібели, відрізняються складною конструкцією. Ретельно сплановані, вони містять дренажні системи, катакомби та церемоніальні проходи. Інтер'єри навіть імітують традиційні будівельні стилі, з арками та колонами.

До нас дійшло мало відомостей про те, хто спочатку збудував церкви Лалібела, витесавши їх з червонуватих, багатих на залізо вулканічних порід, які заповнюють навколишній ландшафт. Ефіопські християни кажуть, що їх побудували ангели, і, зважаючи на таку тонку майстерність, легко зрозуміти, чому вони так вважають.

На цьому місці є три групи церков, і всі вони залишаються в активному використанні донині. Ця місцевість є важливим місцем в ефіопському християнстві, до неї ставляться як до другої святої землі, якою вона мала бути за задумом царя Лалібели.

Накш-е Ростам

[ + – ] Неподалік Персеполя, стародавньої перської столиці, знаходиться Накш-е Ростам Фото: Ggia/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

До того, як існував Іран, Персія була домівкою однієї з найбільших імперій Азії, і їхні царі знайшли собі відповідні величні місця для останнього спочинку. Неподалік Персеполя, стародавньої перської столиці, знаходиться Накш-е Ростам. Він названий на честь легендарного героя на ім'я Ростам (іноді транслітерується як Рустам), який досі вважається найбільшим народним героєм Ірану. Легенди свідчать, що він був захисником давніх перських царів. Відповідно, у стародавньому некрополі Накш-е Ростам знаходяться гробниці чотирьох царів Перської імперії Ахеменідів. Витесані у скелі, вони мають характерну форму хреста і іноді відомі як Перські хрести.

Імперія Ахеменідів процвітала з 500 по 330 рік до н.е., однак, які саме царі тут поховані, дещо неясно. Один з них, безумовно, Дарій I, також відомий як Дарій Великий, стародавній цар, відомий своїми амбіціями в будівництві та спробах завоювань. Інші, ймовірно, Ксеркс I, Артаксеркс I і Дарій II. Цілком ймовірно, що царі не покладені безпосередньо в саркофаги. Найімовірніше, їхні кістки зібрали з дахів веж мовчання відповідно до зороастрійських поховальних практик.

Різьблення навколо гробниць також є важливими. На деяких зображені небесні істоти, що помазують царів, а на рельєфах навколо гробниць — стародавні битви і перемоги Ахеменідів. Без сумніву, ці різьблення зроблені, щоб увіковічити досягнення цих правителів за життя, щоб їх пам'ятали ще довго після смерті.

Мадаїн-Саліх

[ + – ] Місто також відоме як Аль-Хіджр або Хегра, і раніше воно було другим по величині містом Набатейської імперії Фото: Lukas Bischoff/Getty Images

Мадаїн-Саліх, як і Петра, колись був набатейським караванним містом. Його руїни досі стоять між Петрою і Меккою, але більша частина того, що залишилося від міста сьогодні — це гробниці, висічені в скелях. Деякі з них висічені з навколишніх скель, а інші — з гігантських валунів.

Місто також відоме як Аль-Хіджр або Хегра, і раніше воно було другим по величині містом Набатейської імперії. Яскраве видовище в пустельному ландшафті, воно також є доказом процвітання, яке набатейці отримували від торговельних шляхів. На жаль, ці торгові шляхи занепали, коли до влади прийшла Римська імперія. Оскільки римляни надавали перевагу морській торгівлі, менше мандрівників проїжджали через Мадаїн-Саліх, що призвело до того, що місто врешті-решт покинули.

Сьогодні на цьому місці залишилася 131 гробниця, а також релігійні місця, такі як вівтарі, які служать нагадуванням про те, що набатейці були доісламською цивілізацією. Подібно до Петри, руїни Мадаїн-Саліх також натякають на мультикультурну природу набатейського суспільства, як результат їхньої активної торгівлі з іншими суспільствами. Вони демонструють вплив єгиптян, греків, фінікійців та ассирійців, а написи включають кілька мов поряд з набатейською.

Панча Ратхас

[ + – ] Розташований у штаті Таміл-Наду, неподалік від міста Махабаліпурам, це багато прикрашений і тонко оброблений храмовий комплекс Фото: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons/CC-BY 4.0

У розмовах про висічену в скелях архітектуру Індії часто згадують Панча Ратхас як претендента на наймайстерніший комплекс. Розташований у штаті Таміл-Наду, неподалік від міста Махабаліпурам, це багато прикрашений і тонко оброблений храмовий комплекс.

Це місце датується сьомим століттям і містить п'ять витончено оброблених будівель та кілька статуй, з любов'ю вирізьблених із живої скелі. Кількість споруд у комплексі значна: він присвячений п'ятьом братам Пандавам з "Магабхарати": Арджуні, Бгімі, Юдхіштхірі, Накулі та Сахадеві, а також їхній дружині Драупаді. Ці брати є головними героями найвідомішого індуїстського епосу Індії "Магабхарата", а їхня історія і в наш час залишається центральним елементом індійської культури.

Самі храми, відомі як ратхи, є особливим типом храмів, побудованих у формі колісниці, тому на місці є по одній колісниці для кожного з братів. Кам'яна кладка в Панча Ратхас настільки складна, наскільки відома давня індійська архітектура, з тонко виліпленими рельєфами, складними візерунками і стовпами, виліпленими у формі тварин.

Як і інші місця в Індії, Панча Ратхас — лише одна з кількох висічених у скелях споруд у цьому районі. Також поблизу Махабаліпурама знаходиться група святилищ під назвою мандапи — печерні храми, прикрашені витонченим різьбленням по каменю.

Абу-Сімбел

[ + – ] Висічений у скелях з пісковика головний храм комплексу створений між 1274 і 1244 роками до н.е. Фото: Gary Todd/Flickr/Public Domain

Один з найдавніших прикладів скельної архітектури у світі, Абу-Сімбел створили стародавні єгиптяни, і він є домом для двох храмів. Висічений у скелях з пісковика головний храм комплексу створений між 1274 і 1244 роками до н.е.

Відомий як Великий храм Рамзеса II, він створений, щоб стати місцем останнього спочинку фараона. Його охороняють чотири колосальні статуї (хоча одна з них зараз сильно пошкоджена). Як видатний подвиг стародавньої інженерії, храм спочатку був спроєктований з великою ретельністю, щоб сонячне світло проходило через коридор і потрапляло до святилища в річниці дня народження і коронації Рамзеса. Зі зміною пісків пустелі та русла річки Ніл, Абу-Сімбел загубився для світу на цілу епоху, поки його не відкрив у 19 столітті швейцарський дослідник.

Після повторного відкриття Абу-Сімбел незабаром опинився під загрозою в середині 20-го століття внаслідок нещодавно збудованої Асуанської висотної дамби. Коли води Нілу піднялися, знадобився складний інженерний проєкт, щоб запобігти пошкодженню храмового комплексу. Втім, іноді пошкодження стародавніх об'єктів може бути кориснішим, ніж може здатися на перший погляд. В Абу-Сімбелі також знайдено стародавні графіті, вирізьблені грецькими найманцями в шостому столітті до н.е. Їхній очевидний вандалізм ненавмисно дав археологам змогу зазирнути в історію грецького алфавіту.

Раніше Фокус розповідав про найстаріші заселені міста світу, історія яких налічує тисячі років.