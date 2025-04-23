Рідка ртуть і слюда під пірамідою в Мексиці: там могла бути 1700-річна "електростанція"

Підземні камери під стародавньою пірамідою в Мексиці були заповнені рідкісним елементом. Це знову породило теорії про те, що об'єкт мав шокуюче призначення.

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Про це пише DailyMail.

Йдеться про мексиканський храм Кетцалькоатль, або Піраміду Пернатого змія, що був розташований у стародавньому місті Теотіуакан, збудованому 1800-1900 років тому. Уже давно цей об'єкт оповитий різними теоріями змови, серед яких навіть є припущення про те, що це стародавня електростанція.

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Попереднє відкриття вчених показало, що зникла цивілізація в Теотіуакані використовувала храм, як двері в надприродний світ. У ньому археологи виявили рідку ртуть, якою були заповнені камери наприкінці підземного тунелю довжиною понад 100 метрів.

Стародавні жителі Теотіуакана вірили, що поверхня рідкої ртуті, яка відбиває світло, як води та дзеркал, є порталом у божественний або підземний світи. Мексиканський дослідник Серхіо Гомес висунув теорію про те, що стародавня цивілізація заповнила басейни ртуті, щоб створити портал у надприродний світ для невідомого правителя Мезоамерики.

Попри те, що відкриття підземних тунелів під пірамідою відбулося десять років тому, галас навколо нього не слабшає.

Найсміливіша, альтернативна теорія, яка поширюється серед конспірологів, полягає в тому, що в піраміді розташовувалася передова технологія. Ртуть та інша речовина, знайдена в тунелях, є залишками цієї технології.

Річ у тім, що під пірамідою було знайдено не тільки рідку ртуть, а й листи слюди, блискучого силікатного мінералу з ізолювальними властивостями.

Команда Гомеса тоді припустила, що ці два матеріали були частиною складного ритуалу. Але таке пояснення не влаштувало конспірологів, тому вони припустили, що знайдені матеріали були ключовими частинами пристрою для генерації енергії всередині піраміди.

На сьогодні рідка ртуть була знайдена тільки в одній іншій піраміді у світі — Мавзолеї першого імператора Цинь у Китаї.

До відкриття в мексиканській піраміді, експедиції в Мезоамериці знаходили тільки зовсім невелику кількість рідкої ртуті в одному ольмекському і двох майянських поселеннях.

Слюда ж була виявлена під час розкопок по всьому місту Теотіуакан. Найбільшу кількість цього матеріалу було знайдено в камерах прилеглої Піраміди Сонця і в тунелі під Пірамідою Пернатого Змія.

"Дзеркала вважалися способом зазирнути в надприродний світ, вони були способом передбачити, що може статися в майбутньому. Багато ритуальних предметів були зроблені такими, що відбивають за допомогою слюди", — каже фахівець з мезоамериканських культур з Університету Денвера Аннабет Гедрік.

Трохи дивним це відкриття робить те, що одне з основних джерел слюди поблизу Теотіуакана розташоване в Бразилії, приблизно за 7,4 тис. км. Також варто зазначити, що ртуть не існує в природі в рідкому стані. Це означає, що стародавнім жителям Теотіуакана довелося б використовувати складний і небезпечний процес, щоб витягти з породи матеріал, який називається кіновар'ю, — світло-червоного каменю, що складається з твердого сульфіду ртуті.

Далі породу потрібно було нагріти до того моменту, поки вона не почне плавитися, і якимось чином перенести високотоксичну рідку ртуть у тунелі піраміди.

Крім цього, любителі теорій змов звертають увагу на те, що археологи так і не виявили, ким був правитель Теотіуакана, а також не знайшли його похоронної камери в стародавньому місті. Відсутність похоронної камери правителя підігріла припущення про те, що слюда і ртуть були компонентами механічного енергетичного пристрою, побудованого за 1700 років до винаходу першої електростанції.

Нагадаємо, стародавня піраміда в Мексиці завалилася і її крах вважають лише початком. Руйнування кам'яної піраміди в Мексиці 2024 року стало вражаючим прикладом того, як екстремальні погодні явища і підвищення рівня моря наражають на небезпеку цінні об'єкти культурної спадщини по всій земній кулі. У майбутньому таких прикладів стане лише більше.