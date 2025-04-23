Жидкая ртуть и слюда под пирамидой в Мексике: там могла быть 1700-летняя "электростанция"

Подземные камеры под древней пирамидой в Мексике были заполнены редким элементом. Это снова породило теории о том, что объект имел шокирующее предназначение.

Related video

Об этом пишет DailyMail.

Речь идет о мексиканском храме Кетцалькоатль, или Пирамиде Пернатого змея, который находился в древнем городе Теотиуакан, построенном 1800-1900 лет назад. Уже давно этот объект окутан разными теориями заговора, среди которых даже есть предположение о том, что это древняя электростанция.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предыдущее открытие ученых показало, что исчезнувшая цивилизация в Теотиуакане использовала храм, как дверь в сверхъестественный мир. В нем археологи обнаружили жидкую ртуть, которой были заполнены камеры в конце подземного тоннеля длиной более 100 метров.

Древние жители Теотиуакана верили, что отражающая поверхность жидкой ртути, как воды и зеркал, является порталом в божественный или подземный миры. Мексиканский исследователь Серхио Гомес выдвинул теорию о том, что древняя цивилизация заполнила бассейны ртути, чтобы создать портал в сверхъестественный мир для неизвестного правителя Мезоамерики.

Несмотря на то, что открытие подземных туннелей под пирамидой произошло десять лет назад, шумиха вокруг него не ослабевает.

Самая смелая, альтернативная теория, которая распространяется среди конспирологов, заключается в том, что в пирамиде располагалась передовая технология. Ртуть и другое вещество, найденное в туннелях, является остатками этой технологии.

Дело в том, что под пирамидой была найдена не только жидкая ртуть, но и листы слюды, блестящего силикатного минерала с изолирующими свойствами.

Команда Гомеса тогда предположила, что эти два материала были частью сложного ритуала. Но такое объяснение не устроило конспирологов, поэтому они предположили, что найденные материалы были ключевыми частями устройства для генерации энергии внутри пирамиды.

На сегодняшний день жидкая ртуть была найдена только в одной другой пирамиде в мире – Мавзолее первого императора Цинь в Китае.

До открытия в мексиканской пирамиде, экспедиции в Мезоамерике находили только совсем небольшое количество жидкой ртути в одном ольмекском и двух майянских поселениях.

Слюда же была обнаружена во время раскопок по всему городу Теотиуакан. Наиболее количество этого материала было найдено в камерах близлежащей Пирамиды Солнца и в туннеле под Пирамидой Пернатого Змея.

"Зеркала считались способом заглянуть в сверхъестественный мир, они были способом предсказать, что может произойти в будущем. Многие ритуальные предметы были сделаны отражающими с помощью слюды", — говорит специалист в мезоамериканских культурах из Университета Денвера Аннабет Хедрик.

Немного странным это открытие делает то, что один из основных источников слюды поблизости Теотиуакана находится в Бразилии, примерно в 7,4 тыс. км. Также стоит отметить, что ртуть не существует в природе в жидком состоянии. Это значит, что древним жителям Теотиуакана пришлось бы использовать сложный и опасный процесс, чтобы извлечь из породы материал, называемый киноварью — светло-красного камня, состоящего из твердого сульфида ртути.

Далее породу нужно было нагреть до того момента, пока она не начнет плавиться, и каким-то образом перенести высокотоксичную жидкую ртуть в туннели пирамиды.

Кроме этого, любители теорий заговоров обращают внимание на то, что археологи так и не обнаружили, кем был правитель Теотиуакана, а также не нашли его погребальной камеры в древнем городе. Отсутствие погребальной камеры правителя подогрело предположения о том, что слюда и ртуть были компонентами механического энергетического устройства, построенного за 1700 лет до изобретения первой электростанции.

Напомним, древняя пирамида в Мексике рухнула и ее крах считают лишь началом. Разрушение каменной пирамиды в Мексике в 2024 году стало поразительным примером того, как экстремальные погодные явления и повышение уровня моря подвергают опасности ценные объекты культурного наследия по всему земному шару. В будущем таких примеров станет лишь больше.